చదువుకున్న వారు తప్పు చేస్తే వారి పట్ల కఠినంగా ఉండాలి - తీర్పు రిజర్వ్ చేసిన ధర్మాసనం
నిరక్షరాస్యుల కంటే భిన్నకోణంలో చూడాలి - సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎంఎం సుందరేష్ - ఏసీబీ కేసులను కొట్టేసిన ఏపీ హైకోర్టు తీర్పుపై ఎస్ఎల్పీ విచారణలో వ్యాఖ్యలు
Published : November 26, 2025 at 7:13 AM IST
Supreme Court Heard an Special Leave Petition on the AP High Court Verdict: ‘చట్టాన్ని పునః పరిశీలించాలి. చదువుకున్న వ్యక్తి ఏ చిన్న తప్పు చేసినా అలాంటి వారి పట్ల చదువు లేనివారి కంటే కఠినంగా ఉండాలి. చట్టం అంటే ఏంటో ఇతరులకు చెప్పే స్థితిలో ఉండి తప్పు చేసిన వారిని ప్రత్యేక కోణంలో చూడాలి. కానీ ఇక్కడ దానికి వ్యతిరేక దిశలో వ్యవహరిస్తున్నాం’ అని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎంఎం సుందరేష్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏసీబీని హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడకు తరలించిన నేపథ్యంలో 2016-19 మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఉన్న ఏసీబీ నమోదు చేసిన కేసులను విచారించే అర్హత ఆ సంస్థకు లేదంటూ సుమారు 14 మంది పై నమోదు అయిన అక్రమాస్తుల కేసులను కొట్టేస్తూ ఏపీ హైకోర్టు ఆగస్టు 1న తీర్పిచ్చింది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఎస్ఎల్పీ వేసింది. మంగళవారం జస్టిస్ సతీష్చంద్ర శర్మతో కలిసి దీనిపై విచారించిన సందర్భంగా జస్టిస్ సుందరేష్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు సిద్ధార్థ లూథ్రా, సిద్ధార్థ అగర్వాల్, ప్రతివాదుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది గురుకృష్ణకుమార్లు సుమారు 45 నిమిషాలు వాదనలు వినిపించిన అనంతరం న్యాయమూర్తి తీర్పు రిజర్వ్ చేశారు. 14 మంది ప్రతివాదుల తరఫున న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు జస్టిస్ సుందరేష్ పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘మేం ఈ కేసులో ఏం చేయబోతున్నామో మీకందరికీ తెలుసు. అందువల్ల వాదనలు వినిపించే అవకాశం రాలేదని న్యాయవాదులు బాధపడవద్దు.
ఈ కేసులో ఎఫ్ఐఆర్, ఛార్జిషీట్లు, డిస్ఛార్జి పిటిషన్లు, అభియోగాల నమోదు, తరువాత ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతులు ఇలా చాలా సార్లు మీరు వాదనలు వినిపించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుత పిటిషన్లో మేం అధికారికంగా ఏమీ చెప్పడం లేదు. ఈ కేసును హైకోర్టు ఎలా డీల్ చేసిందన్న విషయంలో మేం ఆందోళనకు గురవుతున్నామన్నారు. అందుకే ప్రస్తుతానికి ఇంకేమీ మాట్లాడకుండా సంయమనం పాటిస్తున్నామని చెప్పారు.
ఇందులో హైకోర్టు బ్యాలెన్సింగ్గా వ్యవహరించి ఉండాల్సింది. ఒకరు తప్పు చేస్తున్నప్పుడు అందులో కనీసం సమతౌల్యమైనా పాటించాల్సి ఉండాల్సింది. జరిగింది జరిగిపోయింది ఇక మీరు మళ్లీ మొదలుపెట్టండని చెప్పాల్సింది. ప్రతివాదులంతా తమపై నమోదైన కేసులను విచారించే న్యాయ పరిధి ఏసీబీకి లేదని వాదిస్తున్నారు. వాళ్లు ఉందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మేము మీ (ప్రతివాదుల) అభిప్రాయంతో ఏకభవిస్తే గనక దాని పై ఏం చేయాలా అన్న ప్రశ్న మాలో ఉదయిస్తుంది. దాని ప్రకారం వెళ్తే ప్రస్తుతం నమోదైన ఏసీబీ కేసులను తొలి నుంచీ మొదలుపెట్టడానికి అడ్డంకులేమీ ఉండవు. కానీ మేం విస్తృత అంశాన్ని చూస్తున్నాం. ఏమీ లేని విషయంలో ఒక కేసును సృష్టించడానికి సీనియర్ న్యాయవాది ప్రయత్నిస్తున్నారని మాత్రం చెప్పగలమని అన్నారు. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి రాకెట్సైన్స్ అక్కర్లేదు’ అని జస్టిస్ సుందరేష్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఏసీబీ కొత్త ఏజెన్సీ కాదు కదా!
ఈ విషయంలో హైకోర్టు ‘అద్భుతమైన తీర్పు’ ఇచ్చిందని జస్టిస్ సతీష్చంద్ర శర్మ పేర్కొన్నారు. ‘ఏసీబీ ఏమీ కొత్త ఏజెన్సీ కాదు కదా. అంతకుముందున్న ఏజెన్సీకి కొనసాగింపు మాత్రమే. ఈ కేసులో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి చెప్పిన భాష్యం బాగుంది. అయితే అది ఏపీ కాకుండా తెలంగాణకు వర్తింపజేసి ఉంటే బాగుండేది. ఇక్కడ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ యథాతథంగా ఉంది. దాన్నుంచి తెలంగాణ ఏర్పాటైంది. దాని ఆధారంగానే కదా తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న చట్టాలు, ఉత్తర్వులను స్వీకరిస్తూ చట్టాలు చేస్తుంది. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ విడిపోయినప్పుడు అదే జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్ తన చట్టాలను రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఎప్పుడూ మార్చలేదు’ అని గుర్తుచేశారు.
కేసులను విచారించే అర్హత లేదంటే సమ్మతించడమేంటి?
అంతకుముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్ న్యాయవాదులు సిద్ధార్థ లూథ్రా, సిద్ధార్థ అగర్వాల్ వాదనలు వినిపిస్తూ ఈ కేసులో హైకోర్టు పొరపాటు చేసిందని ధర్మాసనం దృష్టికి తెచ్చారు. ‘రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీ, తెలంగాణలకు ప్రత్యేక ఏసీబీలు ఏర్పాటు అయ్యాయి. అప్పట్లో హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉన్నందున ఏపీ ఏసీబీ 2015 వరకు అక్కడి నుంచే పని చేసింది. తర్వాత హైదరాబాద్లోని అధికారులను విజయవాడకు మార్చారు. తర్వాత 2016-20 వరకు పలు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయి. అయితే తమపై ఏసీబీ కేసుల ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు అయ్యే నాటికి విజయవాడ కేంద్రంగా ఏసీబీ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ను నోటిఫై చేయనందున దానికి తమ పై కేసులను విచారించే అర్హత లేదని అనడంతో నిందితులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. హైకోర్టు వారికి అనుకూలంగా తీర్పిచ్చింది’ అని చెప్పారు.
ప్రతివాదుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది గురుకృష్ణకుమార్ వాదనలు వినిపిస్తూ ఉమ్మడి రాజధాని హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పని చేసిన ఏసీబీని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కు తరలించినప్పుడు దానిపై తాజాగా మళ్లీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలి తప్ప కేవలం సర్క్యులర్లు జారీ చేయడం కుదరదన్నారు. సీఆర్పీసీ ప్రకారం పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు, ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, అందులో ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయో ఖరారు చేస్తు కూడా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడమే అన్నింటి కంటే ముఖ్యమని చెప్పారు. వాదనలన్నీ విన్న ధర్మాసనం తీర్పును రిజర్వ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. వారంలోపు వాద, ప్రతివాదులు మూడు పేజీల్లో క్లుప్తంగా వాదనలు సమర్పించాలని నిర్దేశించింది.
