ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు - లొంగిపోవాలని ప్రభాకర్‌రావుకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ప్రభాకర్‌రావుకు ఎదురుదెబ్బ - జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్‌లో లొంగిపోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం - శుక్రవారం సిట్ దర్యాప్తు అధికారి ముందు లొంగిపోవాలని డెడ్​లైన్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 2:49 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 3:10 PM IST

Supreme Court on Phone Tapping Case : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ప్రభాకర్‌రావుకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్​ స్టేషన్​లో సిట్ దర్యాప్తు అధికారి ముందు లొంగిపోవాలని సుప్రీంకోర్టు ప్రభాకర్‌రావుకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు లొంగిపోవాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

భౌతికంగా హాని లేకుండా చూడండి : కస్టోడియల్ దర్యాప్తు చేయడానికి జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న ధర్మాసనం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి అనుమతిచ్చింది. ప్రభాకర్‌రావుకు భౌతికంగా ఎలాంటి హాని లేకుండా చూడాలని ధర్మాసనం తెలిపింది. తదుపరి విచారణ ఈనెల 19కి వాయిదా వేస్తూ చట్టప్రకారం ప్రభాకర్‌రావును దర్యాప్తు చేయాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.

