కేబినెట్ నిర్ణయం ఉంటే చాలు - గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల ఎంపికపై సుప్రీంకోర్టు క్లారిటీ
గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల ఎంపిక విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు - ఎంపికకు అడ్డంకిగా తమ ఉత్తర్వులు లేవని తేల్చి చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు - కేబినెట్ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా గవర్నర్ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు
Supreme Court Clarity on Governor's Quota MLCs (ANI)
Published : February 3, 2026 at 6:06 PM IST
Supreme Court Clarity on Governor's Quota MLCs :
- గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల ఎంపిక విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు
- ఎమ్మెల్సీల ఎంపికకు అడ్డంకిగా తమ ఉత్తర్వులు లేవని తేల్చి చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు
- గతేడాది ఆగస్టు 13నాటి మధ్యంతర ఉత్తర్వుల్లోనే స్పష్టంగా చెప్పామన్న సుప్రీంకోర్టు
- కేబినెట్ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా గవర్నర్ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు
- తమ ఎన్నికపై జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు ఎత్తేయాలని వెకేట్ పిటిషన్ వేసిన అమిర్ అలీ
- అమిర్ అలీ పిటిషన్ను దాసోజు శ్రవణ్ వేసిన ప్రధాన పిటిషన్తో జత చేస్తూ ఆదేశాలు
- విచారణను మార్చి 19కి వాయిదా వేసిన జస్టిస్ విక్రంనాథ్ ధర్మాసనం
- అజారుద్దీన్, కోదండరాం నియామకానికి దాదాపు తొలగిన అడ్డంకి