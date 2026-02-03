ETV Bharat / state

కేబినెట్ నిర్ణయం ఉంటే చాలు - గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీల ఎంపికపై సుప్రీంకోర్టు క్లారిటీ

గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీల ఎంపిక విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు - ఎంపికకు అడ్డంకిగా తమ ఉత్తర్వులు లేవని తేల్చి చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు - కేబినెట్‌ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా గవర్నర్‌ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court Clarity on Governor's Quota MLCs
Supreme Court Clarity on Governor's Quota MLCs (ANI)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 6:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Supreme Court Clarity on Governor's Quota MLCs :

  • గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీల ఎంపిక విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు
  • ఎమ్మెల్సీల ఎంపికకు అడ్డంకిగా తమ ఉత్తర్వులు లేవని తేల్చి చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు
  • గతేడాది ఆగస్టు 13నాటి మధ్యంతర ఉత్తర్వుల్లోనే స్పష్టంగా చెప్పామన్న సుప్రీంకోర్టు
  • కేబినెట్‌ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా గవర్నర్‌ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు
  • తమ ఎన్నికపై జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు ఎత్తేయాలని వెకేట్‌ పిటిషన్‌ వేసిన అమిర్‌ అలీ
  • అమిర్‌ అలీ పిటిషన్‌ను దాసోజు శ్రవణ్‌ వేసిన ప్రధాన పిటిషన్‌తో జత చేస్తూ ఆదేశాలు
  • విచారణను మార్చి 19కి వాయిదా వేసిన జస్టిస్‌ విక్రంనాథ్‌ ధర్మాసనం
  • అజారుద్దీన్‌, కోదండరాం నియామకానికి దాదాపు తొలగిన అడ్డంకి

TAGGED:

GOVERNORS QUOTA MLCS
గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీల ఎంపిక
MLCS UNDER THE GOVERNORS QUOTA
SUPREME COURT ON GOVERNORS MLCS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.