రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురు - SLP విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ

సుప్రీంకోర్టులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన ఎస్​ఎల్​పీని కొట్టివేత - పాత రిజర్వేషన్లపై ఎన్నికలకు వెళ్లవచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం

Supreme Court dismissed The SLP
Supreme Court dismissed The SLP (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 12:44 PM IST

1 Min Read
Supreme Court Refuses to Hear SLP : బీసీ రిజర్వేషన్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేసిన ఎస్​ఎల్​పీ విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. హైకోర్టులో పెండింగ్​లో ఉన్నందున విచారణకు స్వీకరించలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో సంబంధం లేకుండా తదుపరి విచారణ చేపట్టాలని హైకోర్టుకు సూచించింది. మెరిట్స్​ ప్రకారం విచారణ కొనసాగించాలని హైకోర్టుకు సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. కావాలనుకుంటే ప్రభుత్వం పాత రిజర్వేషన్లపై ఎన్నికలకు వెళ్లవచ్చని సూచనలు చేసింది.

