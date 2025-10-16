రిజర్వేషన్లపై ప్రభుత్వానికి చుక్కెదురు - SLP విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ
సుప్రీంకోర్టులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన ఎస్ఎల్పీని కొట్టివేత - పాత రిజర్వేషన్లపై ఎన్నికలకు వెళ్లవచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం
Published : October 16, 2025 at 12:44 PM IST
Supreme Court Refuses to Hear SLP : బీసీ రిజర్వేషన్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేసిన ఎస్ఎల్పీ విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. హైకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్నందున విచారణకు స్వీకరించలేమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో సంబంధం లేకుండా తదుపరి విచారణ చేపట్టాలని హైకోర్టుకు సూచించింది. మెరిట్స్ ప్రకారం విచారణ కొనసాగించాలని హైకోర్టుకు సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. కావాలనుకుంటే ప్రభుత్వం పాత రిజర్వేషన్లపై ఎన్నికలకు వెళ్లవచ్చని సూచనలు చేసింది.