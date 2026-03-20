అవినాష్రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరట - రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు
మద్యం కుంభకోణం కేసులో ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డికి రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేసిన సుప్రీంకోర్టు - బెయిల్ నిబంధనలు అన్ని ట్రయిల్ కోర్టు నిర్ణయిస్తుందని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం స్పష్టం
Published : March 20, 2026 at 7:36 PM IST
SC Grants Regular Bail To Muppidi Avinash Reddy: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఇటీవల లొంగిపోయిన ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డికి సుప్రీం కోర్టు భారీ ఊరటను కల్పించింది. అవినాష్రెడ్డికి రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అవినాష్రెడ్డి ప్రస్తుతం పోలీస్ కస్టడీ ముగిసి జ్యుడిషీయల్ కస్టడీలో ఉన్నట్లు ఆయన తరపు న్యాయవాదులు సుప్రీంకోర్టుకు నివేదించారు. తమ ఆదేశాలను పాటించి లొంగిపోవడంతోపాటు పోలీసు కస్టడీ కూడా పూర్తి అయినందున సానుకూలంగా తీసుకుంటున్నామన్న సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
బెయిల్ నిబంధనలు అన్ని ట్రయిల్ కోర్టు నిర్ణయిస్తుందని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ ఉత్తర్వులు మిగిలిన నిందితులకు వర్తించవని ధర్మాసనం తుది ఆదేశాల్లో స్పష్టంగా పేర్కొంది. ఇది ప్రెసిడెన్సీ కాదని పేర్కొంటూ పిటిషన్పై విచారణను ముగించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ్ లూద్రా వాదనలు వినిపించారు. పిటిషనర్కు బెయిల్ మంజూరు చేయడాన్ని ప్రభుత్వ న్యాయవాది వ్యతిరేకించారు.
ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి కొద్ది రోజుల సిట్ ఎదుట లొంగిపోయారు. విజయవాడలోని సిట్ కార్యాలయానికి ఆయన తన న్యాయవాదితో కలిసి వచ్చారు. అంతకుముందు ముందస్తు బెయిల్ ఇచ్చేందుకు హైకోర్టు నిరాకరించడంతో అవినాష్ రెడ్డి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లారు. అనంతరం అవినాష్ ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు తిరస్కరించింది. అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి నిరాకరించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం వెంటనే దర్యాప్తు అధికారి ఎదుట లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో అవినాష్ రెడ్డి సిట్ ఎదుట లొంగిపోయారు.
ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి పాత్ర కీలకం: వైఎస్సార్సీపీ నాటి మద్యం కుంభకోణంలో ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి పాత్ర కీలకమని రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ స్పష్టం చేసింది. ఏ-1 రాజ్ కెసిరెడ్డితో కలిసి కోట్ల రూపాయల మేర లావాదేవీలు చేశారని పేర్కొంది. సిండికేట్కు ప్రధాన వ్యూహకర్త, ఆర్థిక నియంత్రణదారుగా వ్యవహరించారని వెల్లడించింది. అవినాష్రెడ్డికి రిమాండ్ విధించిన విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు గుంటూరు జిల్లా జైలుకు తరలించాలని ఆదేశించింది. ఈ క్రమంలో అవినాష్రెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్టులో విస్తుపోయే వాస్తవాలను సిట్ వెలుగులోకి తెచ్చింది. మద్యం కుంభకోణంలో ఏ-7 ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి పాత్ర కీలకమని నిగ్గుతేల్చింది. ఐపీసీ అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసింది.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన రాజ్ కెసిరెడ్డితో కలిసి కోట్లాది రూపాయల లావాదేవీలు చేశారని పేర్కొంది. మద్యం సిండికేట్తో కిక్బ్యాక్లు, కమీషన్ల ద్వారా లబ్ధి పొందారని రిమాండ్ రిపోర్టులో సిట్ వివరించింది. సిండికేట్కు ప్రధాన వ్యూహకర్త, ఆర్థిక నియంత్రణదారుగా ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి వ్యవహరించారని తేటతెల్లం చేసింది. నేరపూరిత సొమ్మును మళ్లించడంలో కీలకపాత్ర పోషించారని స్పష్టం చేసింది. ముడుపులు చెల్లించే కొత్త బ్రాండ్లకు అనుకూలంగా 'ఆర్డర్ ఫర్ సప్లై' కేటాయించారని తెలిపింది. పాత పాపులర్ బ్రాండ్లను మార్కెట్ నుంచి తొలగించారని సిట్ వెల్లడించింది. పారదర్శకంగా ఉన్న ఆటోమేటెడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సిస్టమ్ తొలగించారని, మానిప్యులేషన్లకు అవకాశం ఉండేలా మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ప్రవేశపెట్టారని రిపోర్టులో పేర్కొంది.
కంపెనీలన్నీ రాజ్ కసిరెడ్డి నియంత్రణలోనే ఉండేవి - సిట్ విచారణలో అవినాష్రెడ్డి
మనీ లాండరింగ్ చేసిన సొత్తంతా నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలదే: సిట్ విచారణలో ముప్పిడి అవినాశ్రెడ్డి