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సుప్రీంకోర్టులో వైఎస్సార్సీపీకి ఎదురుదెబ్బ - రిట్‌ పిటిషన్‌ డిస్మిస్‌

వైఎస్సార్సీపీ, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి రిట్‌ పిటిషన్‌ను డిస్మిస్‌ చేసిన సుప్రీంకోర్టు - ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో తమ సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలు నిలిపేశారని వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్‌ - పిటిషన్‌ విచారణకు స్వీకరించలేమని తేల్చిచెప్పిన ధర్మాసనం

వైఎస్సార్సీపీ, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి రిట్‌ పిటిషన్‌ను డిస్మిస్‌ చేసిన సుప్రీంకోర్టు
వైఎస్సార్సీపీ, లేళ్ల అప్పిరెడ్డి రిట్‌ పిటిషన్‌ను డిస్మిస్‌ చేసిన సుప్రీంకోర్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 3:09 PM IST

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Supreme Court Dismisses YSRCP Petitions : సుప్రీంకోర్టులో వైఎస్సార్సీపీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. వైఎస్సార్సీపీ, ఆ పార్టీ నేత లేళ్ల అప్పిరెడ్డి వేసిన రిట్‌ పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్‌ చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలతోనే తమ సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలను నిలిపివేశారని వైఎస్సార్సీపీ, అప్పిరెడ్డి పిటిషన్‌ వేయగా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తోసిపుచ్చింది.

కర్నూలు 2, గుంటూరు జిల్లాల్లో ఒకటి, సీఐడీ పోలీసులు నమోదు చేసిన మరో క్రిమనల్‌ కేసును పిటిషన్‌లో ప్రస్తావించారు. ఈ పిటిషన్‌పై వాదనలు వినేందుకు ధర్మాసనం విముఖత చూపింది. ఈ వ్యవహారంలో తాము ఎలాంటి జోక్యం చేసుకోలేమని, పిటిషన్‌ను విచారణకు స్వీకరించలేమని తేల్చి చెప్పింది. ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే హైకోర్టుకు వెళ్లాలని జస్టిస్‌ దీపాంకర్‌ దత్తా, జస్టిస్‌ షీల్‌నాగు దర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

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YSRCP AND LELLA APPI REDDY PETITION
SUSPENSION OF SOCIAL MEDIA ACCOUNTS
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SUPREME COURT ON YSRCP PETITION

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