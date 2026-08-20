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మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ వ్యవహారంలో ఉండవల్లి పిటిషన్‌ డిస్మిస్‌ చేసిన సుప్రీంకోర్టు

మార్గదర్శికి అనుకూలంగా తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంలో సవాలు చేసిన ఉండవల్లి - పిటిషన్‌ దాఖలు చేయడానికి మీరు ఎవరని ఉండవల్లిని ప్రశ్నించిన సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court Dismisses Undavalli Petition on Margadarsi Financiers
Supreme Court Dismisses Undavalli Petition on Margadarsi Financiers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 1:58 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 2:22 PM IST

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Supreme Court Dismisses Undavalli Petition on Margadarsi Financiers: మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ వ్యవహారంలో ఉండవల్లి పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్‌ చేసింది. మార్గదర్శికి అనుకూలంగా తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును ఉండవల్లి సుప్రీంలో సవాలు చేయగా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇవాళ తుది విచారణ చేపట్టింది. ఉండవల్లి పిటిషన్‌పై జస్టిస్‌ ఎంఎం సుందరేశ్‌, జస్టిస్‌ ప్రసన్న బి.వరాలే ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది.

అసలు పిటిషన్‌ దాఖలు చేయడానికి మీరెవరని విచారణ సందర్భంగా ఉండవల్లిని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. ఈ కేసును మొదటి నుంచి పరిశీలిస్తే, మీ వ్యక్తిగత వివాదంగా ఉందంటూ వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కేసులో మీరు వాదించే కొద్దీ మీపైనే అనుమానాలు పెరుగుతున్నాయని జస్టిస్‌ ఎంఎం సుందరేశ్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

మార్గదర్శి తరపున సుప్రీంకోర్టులో సీనియర్ న్యాయవాదులు సిద్ధార్థ లూథ్రా, నాగముత్తు వాదనలు వినిపించారు. ఇప్పటివరకు రూ.2,500 కోట్లు వెనక్కి ఇచ్చారని, క్లెయిమ్‌ చేయని రూ.5.23 కోట్లు ఎస్క్రో అకౌంట్‌లో జమ చేశారని వారు కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం మేరకు, తెలంగాణ హైకోర్టు వ్యవహరించిందని తెలిపారు. సుప్రీం ఆదేశం మేరకు పబ్లిక్‌ నోటీసు ఇచ్చి తదుపరి ప్రక్రియ నిర్వహించారని మార్గదర్శి న్యాయవాదులు కోర్టుకు తెలిపారు. వాదనలు విన్న ధర్మాసనం ఉండవల్లి పిటిషన్‌ను డిస్మిస్‌ చేసింది.

Last Updated : August 20, 2026 at 2:22 PM IST

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