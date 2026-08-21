కడిగిన ముత్యంలా మార్గదర్శి - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న చందాదారులు
మార్గదర్శి సంస్థపై తమకున్న నమ్మకం తీర్పుతో నిరూపితమైందని డిపాజిటర్ల వెల్లడి - తమకు ఆర్థికంగా తోడ్పాటు అందించిందన్న ఖాతాదారులు - నిందలు వేసినా కడిగిన ముత్యంలా వచ్చిందని అభిప్రాయం
Published : August 21, 2026 at 7:16 AM IST
Margadarsi Financiers Case Dismissed by the Supreme Court : మార్గదర్శి డిపాజిటర్ల విశ్వాసం అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇసుమంతైనా చెక్కుచెదరలేదు. నాటి పాలకులు మార్గదర్శిని వేధించినా రామోజీరావుపై నమ్మకంతో తమ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలంటూ సొమ్ము దాచుకున్నవారు క్యూలు కట్టలేదు. ఒకవైపు ప్రభుత్వం డిపాజిటర్లను రెచ్చగొట్టినా ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఒక్కరూ ముందుకురాలేదు. నాటి పాలకులు ఎంత ఒత్తిడి తెచ్చినా అప్పటి తమ నమ్మకమే సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో నిజమైందని చందాదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మార్గదర్శి డిపాజిటర్ల నమ్మకం ఏళ్లు గడిచినా చెక్కు చెదరలేదు. అప్పటి పాలకులు తమ చేతిలో ఉన్న అధికారాన్ని ఉపయోగించి మార్గదర్శిపై ఉసిగొల్పినా చందాదారులు విజ్ఞత ప్రదర్శించారు. రెచ్చగొట్టినా సంయమనం చూపారు. మార్గదర్శిపై ఫిర్యాదు చేయాలని ఎంత ఒత్తిడి చేసినా సంస్థపై వారికున్న అపార విశ్వాసం ముందు అవన్నీ దిగదిడుపే అయ్యాయి. చివరకు వారందరి నమ్మకమే గెలిచింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో డిపాజిటర్లలో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
ఇప్పటికీ రూ.5.23 కోట్లు ఎస్క్రో ఖాతాలోనే ఉన్నాయంటే ఆ సంస్థపై విశ్వాసమేనని ఖాతాదారులు అభిప్రాయపడ్డారు. మార్గదర్శిని నమ్ముకొని ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకున్నామని తమ జీవితంలో ప్రతీ ముఖ్యమైన విషయంలోనూ మార్గదర్శి తోడ్పాటు ఉందన్నారు.
"మార్గదర్శితో మా అనుబంధం తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చింది. అవసరమైన ప్రతీ సారి మార్గదర్శి మాకు తోడుగా ఉంది. కాయలున్న చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలు తప్పవన్నట్లు నిజాయతీతో పనిచేసే మార్గదర్శి సంస్థకు నిందలు తప్పలేదు. కానీ ఇలా జరిగిన ప్రతీ సారి మార్గదర్శి తనను తాను రుజువు చేసుకుంది" -ఇందిరావాణి, హైదరాబాద్
పలువురు విశ్రాంత ఉద్యోగులు సైతం తమకు దశాబ్దాలుగా ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతిస్తున్నారు. మార్గదర్శి నమ్మకమైన సంస్థ అని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తీర్పుతో అక్షరాలా నిరూపితమైందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాల్లో లక్షలాది మంది ఖాతాదారుల విశ్వాసం చూరగొన్న మార్గదర్శి పది కాలాల పాటు పదిలంగా ఉండాలని చందాదారులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
"దాదాపు 1979 నుంచి మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్తో నాకు సంబంధం ఉంది. దీని ద్వారా సేవింగ్స్ చేసి ప్లాట్ కొనడం గానీ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి సహకరించింది. ఇలాంటి మంచి సంస్థ మీద కొన్ని సంవత్సరాల కింద ఒక రాజకీయ నాయకుడు అనవసరంగా విమర్శలు చేస్తే నేను నిరసన తెలిపాను. అది ఈ రోజు సుప్రీంకోర్టు ద్వారా సరైన తీర్పు రావడంతో చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు. అనవసరంగా ఒక మంచి సంస్థ జోలికెళ్లి వాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టడం, దాంతో లాభపడేవాళ్లను ఇబ్బంది పెట్టడం చేయకూడదని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. బ్యాంకులో డబ్బులు ఎలా దాచుకుంటామో ఆ నమ్మకం మనకు మార్గదర్శిలో ఉంది" -రాఘవేంద్రరావు, హైదరాబాద్
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