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మాజీ మంత్రి కారుమూరికి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు - ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్​ కొట్టివేత

మద్యం అక్రమ రవాణా కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురు దెబ్బ - ఈడీ నమోదు చేసిన కేసులో ముందస్తు బెయిల్‌ ఇచ్చేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ - పిటిషన్‌ డిస్మిస్‌ చేసిన సుప్రీంకోర్టు

SC on Karumuri Bail Petition
SC on Karumuri Bail Petition (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 12:56 PM IST

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SC on Karumuri Bail Petition : మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావుకు సుప్రీంకోర్టులో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఏపీ మద్యం రవాణా కుంభకోణానికి సంబంధించి ముందస్తు బెయిల్‌ కోరుతూ కారుమూరి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను న్యాయస్థానం ఇవాళ కొట్టివేసింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వును సమర్థించింది. ఈ స్కామ్​తో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, పిటిషనర్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితి దృష్ట్యా ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వాలని కారుమూరి తరఫు న్యాయవాది సుప్రీంకోర్టును అభ్యర్థించారు.

ఇరు వైపులా వాదనలు విన్న ధర్మాసనం మద్యం స్కామ్‌లో రూ.350 కోట్లకుపైగా అక్రమాలు జరిగినట్లు దర్యాప్తులో కనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్‌ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. ఈ క్రమంలోనే కస్టోడియల్‌ విచారణ అవసరమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

అసలేం జరిగిదంటే : మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ ద్వారా ముడుపులు కొల్లగొట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా లిక్కర్ డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు రవాణాలోనూ మరో భారీ స్కామ్​కు పాల్పడింది. దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊళ్లు పంచుకున్నట్లుగా వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతల్లో పలువురు రెండు, మూడేసి జిల్లాలను వంతులేసుకుని మరీ దోచుకున్నారు. కొందరు నాయకులు వారి సంస్థల పేర్లతోనే ఈ దందా నడిపించగా మరికొందరు బినామీలను ముందు పెట్టి వ్యవహారం కానిచ్చారు.

ఈ కేసులో ఈడీ, సీఐడీ వర్గాలు వెల్లడించిన, న్యాయస్థానానికి సమర్పించిన నివేదికల ప్రకారం ఈ స్కామ్​కు సంబంధించిన వివరాలను పరిశీలిస్తే సిగ్మా ముసుగులో సిండికేట్ దందా ద్వారా ప్రభుత్వానికి రూ.195 కోట్ల నష్టం కలిగించారు. దిల్లీకి చెందిన 'సిగ్మా సప్లయి చైన్ సొల్యూషన్స్' సంస్థకు ప్రధాన కాంట్రాక్టు దక్కేలా నిబంధనలు మార్చారు. ఒప్పంద కాలాన్ని సంవత్సరంతో పాటు మరో రెండేళ్లు పొడిగించారు.

AP Liquor Scam Case Updates : సిగ్మాను కేవలం ఫ్రంట్ కంపెనీగా సిండికేట్​ కోసం మాత్రమే వాడారు. రవాణా ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో 95 శాతం నుంచి 96 శాతం నిధులను సిండికేట్ ఖాతాల్లోకి వెళ్లగా, సిగ్మా సంస్థకు కేవలం 4 శాతం మాత్రమే వెళ్లినట్లు ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ డైరెక్టరేట్ గుర్తించింది. ఈ అక్రమాల వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు కచ్చితంగా రూ.195.33 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు నిర్ధారించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కుమారుడు కారుమూరి సునీల్‌, వాసుదేవరెడ్డి, రాజ్‌ కెసిరెడ్డిని ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది. అయితే సీఐడీ ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం ఈ స్కామ్ విలువ రూ.200 కోట్ల నుంచి రూ.400 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని సమాచారం.

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