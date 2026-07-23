పాపం బండ్ల గణేశ్! - ఆస్తుల వేలంపై సుప్రీంకోర్టులోనూ చుక్కెదురు
సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ పిటిషన్ డిస్మిస్ చేసిన సుప్రీంకోర్టు - ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకోవడంపై జోక్యానికి నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు - బండ్ల గణేష్, కుటుంబసభ్యుల ఆస్తిని యూబీఐ వేలం వేసి ఆస్తులు స్వాధీనం
Published : July 23, 2026 at 3:37 PM IST
Supreme Court Dismisses Film Producer Bandla Ganesh Petition : ఆస్తి వేలం వివాదంలో సినీ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేశ్కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. లోన్ వ్యవహారంలో యూనియన్ బ్యాంకు చర్యలను సవాలు చేస్తూ బండ్ల గణేశ్ న్యాయస్థానంలో వేసిన పిటిషన్పై ఈరోజు విచారణ జరిగింది. బండ్ల గణేశ్, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల ఆస్తిని యూనియన్ బ్యాంక్ వేలం వేసి స్వాధీనం చేసుకోవడంపై జోక్యం చేసుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది.
బండ్ల గణేశ్ అసలు వివాదమేమిటంటే? : హైదరాబాద్కు చెందిన మెస్సర్స్ శ్రీ పరమేశ్వర పౌల్ట్రీ ఫామ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు యూనియన్ బ్యాంక్ అందించిన రుణాలకు గానూ బండ్ల గణేశ్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తమ సొంత ఆస్తులను పూచీకత్తుగా తాకట్టు పెట్టారు. కార్పొరేట్ దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియ టైంలో తనఖా పెట్టిన ఆస్తిని బ్యాంక్ వేలం వేసింది. ఈ వేలం ప్రక్రియను సవాలు చేస్తూ రుణ వసూళ్ల ట్రైబ్యునల్ (డీఆర్టీ)ని బండ్ల గణేశ్ ఆశ్రయించారు. వేలం ప్రక్రియను రద్దు చేసింది. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తిని తిరిగి యజమానులకు అప్పగించాలని, కొనుగోలుదారుకు సొమ్మును వడ్డీతో సహా వాపసు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీనిపై యూనియన్ బ్యాంక్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఆ ఉత్తర్వులను కొట్టివేస్తూ యూనియన్ బ్యాంక్ చర్యను సమర్థిస్తూ తీర్పును ఇచ్చింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ గణేశ్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. కానీ బండ్ల గణేశ్కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. బ్యాంక్ వేలం వేసి స్వాధీనం చేసుకోవడంపై జోక్యం చేసుకునేందుకు అత్యున్నత సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది.
అన్యాయంగా అమ్మేశారు : తన ఆస్తిని బ్యాంక్ వాళ్లు అన్యాయంగా అమ్మేశారని గతంలో బండ్ల గణేశ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆరోపణలు చేశారు. అన్యాయంగా, మార్కెట్ విలువకు చాలా తక్కువ ధరకు, లోపాయికారీ ఒప్పందంతో బ్యాంకు అధికారులు తన ఆస్తిని విక్రయించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ అన్యాయాన్ని సవాలు చేస్తూ 2022 సంవత్సరంలో తాను న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించానని గుర్తు చేశారు. ఈ కేసులో కింది డీఆర్టీలో తనకు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చిందని అన్నారు. అయితే ఇప్పుడు తాజాగా హైకోర్టులో తనకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు వెలువడిందని తెలిపారు. అయినప్పటికీ తనకు భారత న్యాయవ్యవస్థపై పూర్తి విశ్వాసం ఉందని, అందుకే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించి, తన నిజాయితీ, వాస్తవాలు, తన హక్కుల ఆధారంగా న్యాయం సాధిస్తాననే అచంచలమైన నమ్మకం తనకుందని వెల్లడించారు. కానీ ఇప్పుడు అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ కేసును విచారించేందుకు నిరాకరించింది.
లోపాయికారీ ఒప్పందంతోనే నా ఆస్తిని బ్యాంక్ వాళ్లు అమ్మేశారు : బండ్ల గణేశ్