జంట హత్యల కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులకు ఎదురుదెబ్బ - ముందస్తు బెయిల్​కు నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు

గతంలో ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉపశమనం రద్దు - రెండు వారాల్లోగా లొంగిపోవాలని ఆదేశం

Supreme Court Rejects Anticipatory Bail for Pinnelli Brothers
Supreme Court Rejects Anticipatory Bail for Pinnelli Brothers (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 10:05 AM IST

5 Min Read
Supreme Court Rejects Anticipatory Bail for Pinnelli Brothers: పల్నాడు జిల్లాలో ఈ ఏడాది మే 24న జరిగిన టీడీపీ నాయకులు జె.వెంకటేశ్వర్లు, జె.కోటేశ్వరరావుల హత్య కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, ఆయన సోదరుడు పిన్నెల్లి వెంకటరామిరెడ్డిలకు సుప్రీం కోర్టులో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్‌ను తిరస్కరిస్తూ ఆగస్టు 29న ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ వారిద్దరూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు కొట్టి వేసింది.

రెండు వారాల్లోగా లొంగిపోవాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ విక్రమ్‌నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాతో కూడిన ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఛార్టిషీట్లు దాఖలు కాకముందే నిందితులకు 161 స్టేట్‌మెంట్లు చేయడం, కేసు డైరీలోని విషయాలు తెలియడం పట్ల ధర్మాసనం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. నిందితుల పరపతి తమను ఆశ్చర్యపరుస్తోందని పేర్కొంది. పోలీసు వ్యవస్థ వారికి మద్దతు ఇస్తోందని, అందుకే వారికి అవసరమైన అన్ని డాక్యుమెంట్లనూ ముందుగానే అందజేశారని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. రాష్ట్రంలో శక్తివంతులుగా ఉన్న మిమ్మల్ని పోలీసులు అరెస్టు చేయబోరని మీకు తెలుసు అని కాబట్టి లొంగిపోవడానికి మళ్లీ గడువు అడగడం దేనికని వ్యాఖ్యానించింది.

పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేయడంతో లొంగుబాటుకు రెండు వారాల గడువు ఇచ్చింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ పిన్నెల్లి సోదరులు సెప్టెంబర్ 1న దాఖలు చేసిన పిటిషన్ల పై అదే నెల 4న ధర్మాసనం విచారించింది. వారికి అరెస్టు నుంచి మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది. కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు ఇచ్చింది. శుక్రవారం ఈ పిటిషన్ల పై వాదనలు ప్రారంభమైన వెంటనే హత్యల గురించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తోట ఆంజనేయులు తరఫు న్యాయవాది శుభ్రాంశు పాఢి జోక్యం చేసుకుంటూ పిటిషనర్లు సాక్షులను ప్రభావితం చేశారని అన్నారు. 'సెప్టెంబర్ 4న ధర్మాసనం పిటిషనర్లకు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు దర్యాప్తుకు సహకరిస్తున్నామని వారు కోర్టులో అప్లికేషన్​ వేశారు. దాంతో పాటు వారిని 'సీఆర్​పీసీ 161' కింద ఒక ప్రకటనను కూడా దాఖలు చేశారు' ఈ విషయంపై దర్యాప్తు అధికారి ప్రశ్నించారు. పిటిషనర్ల తరపు న్యాయవాదులు దానిని ఎలా పొందారో వివరించనివ్వండి' అని ఆయన ధర్మాసనానికి విన్నవించారు.

కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించాల్సిందే: మీకు ఆ డాక్యుమెంట్లు ఎలా వచ్చాయని పిన్నెల్లి తరఫు సీనియర్‌ న్యాయవాది సిద్ధార్థ దవేను జస్టిస్‌ సందీప్‌ మెహతా ప్రశ్నించారు. కోర్టు తమకి ఇచ్చిందని ఆయన బదులు ఇవ్వగా న్యాయమూర్తి విభేదించారు. ‘కోర్టు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవి ఇవ్వదు. ఇవ్వకూడదు. ఆ విషయం మీకు బాగా తెలుసు’ అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కోర్టు ద్వారా ఆ డాక్యుమెంట్లు పొంది అప్లికేషన్‌తో పొందుపరిచామని దవే చెప్పగా న్యాయమూర్తులు వ్యతిరేకించారు. ఛార్జిషీట్‌ దాఖలు చేయకముందే కోర్టు అవి మీకెలా ఇస్తుందని జస్టిస్‌ మెహతా ప్రశ్నించారు.

ఏపీ ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన సీనియర్‌ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూథ్రా జోక్యం చేసుకుంటూ ఇలా నిందితులకు 161 స్టేట్‌మెంట్స్‌ వెళ్లడం తమను ఆందోళనకు గురి చేసిందన్నారు. దీని పై సిద్ధార్థ దవే వాదనలు వినిపించబోగా జస్టిస్‌ మెహతా విముఖత కనబరిచారు. మీరు ఏ మార్గంలో ఆ డాక్యుమెంట్లు సంపాదించినా అది ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఏ కేసులో అయినా సరే దాన్ని ఆమోదించబోమని పేర్కొన్నారు. మీరు దాఖలు చేసిన 161 స్టేట్‌మెంట్‌ సర్టిఫైడ్‌ కాపీనా అని ప్రశ్నించారు. ‘పిటిషనర్లు విచారణకు వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ అధికారులు ప్రశ్నించారు’ అని దవే చెప్పబోగా జస్టిస్‌ మెహతా జోక్యం చేసుకున్నారు. మీరు చెప్పబోయే మిగతా వ్యాక్యాన్ని నేనే పూర్తి చేస్తానంటూ ‘పోలీసులే ఆ డాక్యుమెంట్లు మీ చేతికి అందించారు’ అని పేర్కొన్నారు.

దవే దాన్ని అంగీకరించడంతో న్యాయమూర్తి మెహతా ఆయనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ‘మీరు ఆ పత్రాలను చేజిక్కించుకున్న విధానం పిటిషనర్ల కుట్రను చెబుతోంది. తమను ఈ కేసులో ఫోన్‌ సంభాషణల ఆధారంగా ఇరికించినట్లు పిటిషనర్లు రిజాయిండర్‌లో పేర్కొన్నారు. కేసు డైరీలో ఉన్న సంక్లిష్ట విషయాల గురించి మీకెలా తెలిసింది?’ అని నిలదీశారు. అందువల్ల ఇది ముందస్తు బెయిల్‌ ఇచ్చే కేసు కాదని, పిటిషనర్లను కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించాల్సి ఉందని స్పష్టం చేశారు. తమ పొరపాటుకు చింతిస్తున్నామని దవే చెప్పగా ‘ఇది పొరపాటు కాదు. నిందితులకున్న పరపతిని చూసి మేమే ఆశ్చర్యపోతున్నాం’ అని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు.

దవే బదులిస్తూ పిటిషనర్లకు, హత్యకు పాల్పడిన వారికి మధ్య హత్యకు 2 రోజుల ముందు 57 సెకన్లు, 7 సెకన్ల ఫోన్‌ సంభాషణ జరిగిందని పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. అంత స్వల్ప సమయంలో కుట్ర పన్నడం సాధ్యమేనా అని దవే అన్నారు. ఇది టీడీపీ నాయకుల మధ్య జరిగిన గొడవ అని, ఇక్కడ పిటిషనర్లు ప్రతిపక్ష పార్టీ వారని చెప్పారు. హత్య తర్వాత ఫిర్యాదుదారు మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలోను కూడా పిటిషనర్ల పేర్లు చెప్పలేదని వాదించారు. రాజకీయ కక్ష సాధింపుతో పెట్టిన ఈ కేసు నుంచి పిటిషనర్లకు ఉపశమనం కల్పించాలని దవే కోరారు.

లోపలికిపోయి వస్తే మీ హోదా పెరుగుతుంది: దవే వాదనలతో న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్‌ విభేదించారు. ‘మీరు ఎన్నిసార్లు లోపలికి పోయి బయటికి వస్తే మీ హోదా అంత పెరుగుతుంది’ అని పిటిషనర్లను ఉద్దేశించి పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదుదారు మొదట ఇచ్చిన స్టేట్‌మెంట్‌ చూడాలని దవే చేసిన విజ్ఞప్తిని జస్టిస్‌ మెహతా తోసి పుచ్చారు. ‘ఇక్కడ కేవలం ముందస్తు బెయిల్‌పైనే విచారణ జరుగుతోంది తప్పితే ట్రయల్‌పై కాదు. ఇక్కడ బెయిల్‌ సాధ్యం కాదు’ అని పేర్కొన్నారు. పిన్నెల్లి వెంకటరామిరెడ్డి తరఫున మరో సీనియర్‌ న్యాయవాది షోయబ్‌ ఆలం వాదనలు వినిపిస్తూ తాము కోర్టులో దాఖలు చేసిన కౌంటర్‌లోని ఆధారాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా విభేదించలేదని చెప్పారు.

దీనిపై జస్టిస్‌ మెహతా జోక్యం చేసుకుంటూ ‘మీరు ట్యాంపరింగ్‌ చేశారన్నది సుస్పష్టం. ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేయక ముందే పిటిషనర్లు సాక్షులను మేనేజ్‌ చేశారు’ అని పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదుదారు ఆంజనేయులు మీడియా ముందు ఇచ్చిన స్టేట్‌మెంట్‌ను షోయబ్‌ ఆలం చదివి వినిపించడానికి ప్రయత్నించారు. మేము వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోబోమంటూ న్యాయమూర్తి నిరాకరించారు. ముందస్తు బెయిల్‌ రద్దు చేస్తున్నామని, వెళ్లి పిటిషనర్లను అరెస్టు చేయండి అని జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్‌ ఆదేశించారు. లొంగిపోవడానికి కొంత సమయం ఇవ్వాలని పిన్నెల్లి సోదరుల తరఫు న్యాయవాదులు పదే పదే విజ్ఞప్తి చేయడంతో 2 వారాల సమయం ఇచ్చారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

