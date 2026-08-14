అమరావతి అసైన్డ్ భూముల ల్యాండ్ పూలింగ్ - సుప్రీంకోర్టులో ఆళ్ల పిటిషన్లు కొట్టివేత
ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేసిన సీజేఐ ధర్మాసనం - అసైన్మెంట్ భూములు స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత పూలింగ్ చేశారని ఆళ్ల ఆరోపణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 4:37 PM IST
Amaravati Assigned Lands Case : చంద్రబాబు, నారాయణకు సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. అమరావతి అసైన్డ్ భూముల ల్యాండ్ పూలింగ్పై పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సీజేఐ ధర్మాసనం డిస్మిస్ చేసింది. రాజకీయ కారణాలతో ఇలాంటి అంశాలు లేవనెత్తుతున్నారని సీజేఐ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే అసైన్డ్ భూములు స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత పూలింగ్ చేశారని ఆళ్ల ఆరోపించారు.
కొందరికి లబ్ధి చేకూర్చేందుకే ప్రణాళిక ప్రకారం కుట్ర పన్నారని వాదించారు. కావాల్సినవారికి ముందు చెప్పి ఆ తర్వాత పూలింగ్కు వెళ్లారని ఆయన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. అయితే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను గతంలోనే హైకోర్టు క్వాష్ చేసింది. హైకోర్టు క్వాష్ చేయడంతో సుప్రీంకోర్టును ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఆశ్రయించారు. కానీ హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. ఆళ్ల దాఖలు చేసిన రెండు పిటిషన్లను డిస్మిస్ చేసింది.
అమరావతి అసైన్డ్ భూముల కేసు: రాజధాని అమరావతి అసైన్డ్ భూముల విషయంలో ఉల్లంఘనలు జరిగాయని, అక్రమాలకు వీలు కల్పిస్తూ 2016 ఫిబ్రవరి 17న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో 41 జారీ చేసింది. అయితే, కొందరు వ్యక్తులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకే ఈ ఉత్తర్వులు తెచ్చారని, భూముల బదిలీ నిరోధక చట్టం ఉల్లంఘనలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి 2021 ఫిబ్రవరి 24న సీఐడీకి ఫిర్యాదు చేశారు. దాని ఆధారంగా మంగళగిరి సీఐడీ పోలీస్ స్టేషన్లో చంద్రబాబు, నారాయణలపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు చేశారు.
సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం: ఈ కేసును కొట్టేయాలని కోరుతూ చంద్రబాబు 2021 మార్చి 19న హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ దాఖలు చేయగా, న్యాయస్థానం దర్యాప్తుపై నాలుగు వారాల పాటు స్టే ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత సీఐడీ విచారణ ముమ్మరం చేస్తూ మాజీ మంత్రి నారాయణను నిందితుడిగా చేర్చింది. 2024 మార్చిలో విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో చంద్రబాబును నిందితుడిగా పేర్కొంటూ సీఐడీ తుది ఛార్జిషీటును కూడా దాఖలు చేసింది. హైకోర్టు ఈ క్వాష్ పిటిషన్పై సుదీర్ఘంగా వాదనల తర్వాత, 2024 ఏప్రిల్లో తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. కేసులో ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేస్తూ చంద్రబాబు, నారాయణపై ఉన్న కేసులను హైకోర్టు 2026 జులై 15న క్వాష్ చేసింది. దీంతో ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ కేసును కొట్టివేస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థించింది. హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకోవడానికి ఎలాంటి తగిన కారణాలు లేవని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
ఈనెల 28 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు! - 100 శాతం హాజరుకావాలని నిర్ణయం
అమరావతిలోని అసైన్డ్ భూముల వ్యవహారం - చంద్రబాబు, నారాయణకు హైకోర్టులో ఊరట