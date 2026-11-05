తిరుమల లడ్డూ కల్తీ కేసు - సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం
Tirumala Laddu Adulteration Case : తిరుమల లడ్డూ కల్తీ కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేసు విచారణను ఏపీ వెలుపలకు బదిలీ చేసేందుకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 3:54 PM IST
తిరుమల లడ్డూ నెయ్యి కల్తీ కేసు ట్రయల్ విచారణను మరో రాష్ట్రానికి బదిలీ చేసేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఏపీ వెలుపల మరో రాష్ట్రానికి ట్రయల్ విచారణను బదిలీ చేయాలని దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సర్వోన్నత ధర్మాసనం డిస్మిస్ చేసింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన మాల్గంగా మిల్క్ అండ్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మచింద్ర శాంతారామ్ లంకే ట్రాన్స్ఫర్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. లడ్డూ నెయ్యి కల్తీ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న మచింద్ర శాంతారామ్ లంకే దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై సీజేఐ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి. మోహనల ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది.
ఈ కేసుపై రాష్ట్రంలో రాజకీయ నాయకులు ప్రకటనలు చేస్తూనే ఉన్నారని, ఇది స్వేచ్ఛాయుత విచారణకు ప్రతికూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోందని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పిటిషనర్ వాదనలతో సీజేఐ ధర్మాసనం విభేదించింది. సుప్రీంకోర్టు స్వయంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం- సిట్ ఈ దర్యాప్తును నిర్వహిస్తున్నట్లు త్రిసభ్య ధర్మాసనం గుర్తు చేసింది. ఈ అంశంపై రాజకీయ నేతలు వ్యాఖ్యలు చేయవద్దని గతంలోనే ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు పేర్కొంది. చాలామంది సాక్షులు, సాక్ష్యాధారాలు ఏపీకి చెందినవేనని గుర్తెరగాలని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. ట్రయల్ విచారణను బదిలీ చేయాలన్న పిటిషన్లో తాము జోక్యం చేసుకోబోమని స్పష్టం చేస్తూ పిటిషన్ను సీజేఐ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మసనం డిస్మిస్ చేసింది.