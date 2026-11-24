'ప్రభుత్వానికి ఆ అధికారం ఉంటుంది' - ఏపీ హైకోర్టు తీర్పునకు సుప్రీంకోర్టు సమర్థన
SC on Anjani Stone Crusher Petition : గనుల అక్రమ తవ్వకం, నిల్వ, రవాణాదారులకు జరిమానా సబబే అని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ఈ మేరకు ఏపీ హైకోర్టు తీర్పును సమర్థించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 12:26 PM IST
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మైనర్ మినరల్స్ అక్రమ తవ్వకం, రవాణా, నిల్వదారులకు జరిమానా, సీనరేజ్ విధించే అధికారం ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ అంశంపై ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మల్యబాగ్చి, జస్టిస్ వి.మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం సమర్థించింది. ఈ క్రమంలోనే అంజని స్టోన్ క్రషర్ అనే సంస్థ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టేసింది.
గనుల తవ్వకాల్లో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ మైనర్ మినరల్ కన్సెషన్ రూల్స్ కింద సీనరేజ్, మార్కెట్ విలువ, జరిమానా విధిస్తూ గనుల శాఖ ఏడీ 2020 ఏప్రిల్ 15న కొన్ని స్టోన్ క్రషర్ సంస్థల యజమానులకు నోటీసులు జారీ చేశారు. వీటిపై స్టోన్క్రషర్స్ యజమానులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఎంఎడీఆర్ చట్టంలోని సెక్షన్లకు విరుద్ధంగా శిక్షార్హమైన నిబంధనలను చేరుస్తూ ఏపీప్రభుత్వం ఏపీఎంఎంసీ రూల్స్ను సవరిస్తూ 2020 జులై 1న ఇచ్చిన జీవో 35 చెల్లదని వాదించారు. ఉల్లంఘనదారులపై చర్యలు తీసుకొనే అధికారం కోర్టులకు తప్ప, అధికారులకు ఉండదని తెలిపారు. ఈ మేరకు హైకోర్టు ఏకసభ్య ధర్మాసనం ఈ వాదనలను సమర్థిస్తూ ప్రభుత్వ నోటీసులను కొట్టేసింది.
అనుకూలంగా తీర్పు : ప్రభుత్వం 2021లో ఈ తీర్పును సవాల్చేస్తూ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించింది. చట్టం అమలుకు రూల్స్ జారీచేసే అధికారం సర్కార్కి ఉంటుందని ప్రభుత్వం వాదనల్లో స్పష్టం చేసింది. ఉల్లంఘనదారులు ప్రభుత్వం జరిమానా విధించడంపై కాకుండా వాటిని క్రిమినల్ కోర్టుల ద్వారానే ఖరారు చేయాలని చెబుతున్నారని తెలిపింది. వారు అడగని సెక్షన్ను ఏకసభ్య ధర్మాసనం కొట్టేయడం తగదని వాదించింది. డివిజన్ బెంచ్ ప్రభుత్వ వాదనను పరిగణలోనికి తీసుకుని ఏకసభ్య ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పును పక్కనపెట్టి జులై 29న ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది.
పిటిషన్ను డిస్మిస్ : ఈ క్రమంలోనే అంజని స్టోన్క్రషర్స్ సంస్థ హైకోర్టు తీర్పును సవాల్చేస్తూ వేసిన పిటిషన్ సోమవారం సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ధర్మాసనం ముందు విచారణకు వచ్చింది. పిటిషనర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది దామా శేషాద్రినాయుడు వాదించారు. ఎంఎండీఆర్ చట్టం కింద ప్రభుత్వానికి జరిమానా వేసే అధికారం లేదని కానీ, తవ్విన ఖనిజ విలువను వసూలు చేయొచ్చని న్యాయస్థానానికి వివరించారు. దీనిపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ తప్పుచేసిన వారిని ప్రభుత్వం శిక్షించకుండా ఇంకెవరు శిక్షిస్తారు? దీనిపై హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ సరైన తీర్పే ఇచ్చింది అని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ నోటీసులు ఏకపక్షంగా ఉంటే వాటిపై అప్పీల్ చేసుకోవచ్చని కూడా చెప్పిందని గుర్తుచేస్తూ పిటిషన్ను డిస్మిస్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
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