'మా కంటే హైకోర్టుకే బాగా తెలుసు' : బతుకమ్మకుంట వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
బతుకమ్మ కుంట వద్ద గేట్, ఫెన్సింగ్, రిటైనింగ్ వాల్ను తొలగించాలన్న హైకోర్టు - వాటిని కొనసాగించడం సముచితమని సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన హైడ్రా కమిషనర్ - హైకోర్టే విచారించి, నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న సుప్రీంకోర్టు
Published : July 18, 2026 at 9:04 AM IST
Bathukamma Kunta Lake Dispute : హైదరాబాద్లోని బతుకమ్మ కుంట వద్ద కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన గేట్, ఫెన్సింగ్, రిటైనింగ్ వాల్ను తొలగించాలని హైకోర్టు ఆదేశించినా, వాటిని కొనసాగించడం సముచితమని హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ దాఖలు చేసిన రిపోర్టుపై హైకోర్టే విచారణ చేసి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. బతుకమ్మ కుంటలో యథాతథ స్థితి కొనసాగించాలని హైకోర్టు ఉత్తర్వులిచ్చినా పట్టించుకోకుండా హైడ్రా పలు నిర్మాణాలు చేపట్టిందని బీఆర్ఎస్ నాయకుడు ఎడ్ల సుధాకర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి రంగనాథ్పై కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
హైకోర్టు ఉత్తర్వులను సవాల్ చేసిన రంగనాథ్ : సుధాకర్ రెడ్డి పిటిషన్ను విచారణ చేసిన హైకోర్టు నాలుగు వారాల్లో బతుకమ్మ కుంట చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన ఫెన్సింగ్, రిటైనింగ్ వాల్, గేట్ను తొలగించాలని మార్చి 17న ఆదేశించింది. ఆ ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ రంగనాథ్ ఏప్రిల్ 15న అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై శుక్రవారం జస్టిస్ దీపాంకర్దత్త, జస్టిస్ షీల్నాగులతో కూడిన ధర్మాసనం మరోసారి విచారణ చేపట్టింది.
మేం ప్రస్తుతం అంగీకరించడం లేదు : హైకోర్టు ఆదేశాల అమలుకు సంబంధించిన నివేదికను సమర్పించాలని ఏప్రిల్ 27న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా పిటిషనర్ కంప్లయన్స్ అఫిడవిట్ సమర్పించారన్న సుప్రీం ధర్మాసనం, హైకోర్టు ఉత్తర్వులను దాదాపు పూర్తిగా అమలు చేసినట్లు అందులో చెప్పినట్లు ఉంది అని తెలిపింది. కానీ గేటు, ఫెన్సింగ్, రిటైనింగ్ వాల్ను అలాగే కొనసాగించడాన్ని సమర్థించుకుంటూ అందుకు ధర్మాసనం అనుమతి కోరారని ప్రశ్నించింది. అయితే వాటిని అలాగే కొనసాగించడంలో న్యాయం ఉందా? లేదా? అన్న విషయాన్ని పరిశీలించడానికి ప్రస్తుతం తాము అంగీకరించడం లేదని స్పష్టం చేసింది.
మా కంటే ఎక్కువగా హైకోర్టుకే తెలుసు : స్థానిక పరిస్థితుల గురించి తమ కంటే తెలంగాణ హైకోర్టుకే బాగా తెలిసి ఉంటుందని పేర్కొన్న సుప్రీంకోర్టు, అందుకే దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని హైకోర్టుకు సూచిస్తున్నామని జస్టిస్ దీపాంకర్దత్త తన ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ప్రధాన కేసుతో కలిపి ఈ కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్పై హైకోర్టు సాధ్యమైనంత త్వరగా విచారణ చేసి నిర్ణయం తీసుకోవాలని పేర్కొంటూ విచారణ ముగించారు. పిటిషనర్ రంగనాథ్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గీ ధర్మాసనం ముందు వాదనలు వినిపించారు.
-బతుకమ్మకుంట కేసు...— HYDRAA (@Comm_HYDRAA) July 17, 2026
-సుప్రిం కోర్టులో హైడ్రాకు ఊరట
-హైకోర్టుకు పలు సూచనలు చేసిన సుప్రిం
🔷అంబర్పేటలోని బతుకమ్మకుంట కేసుకు సంబంధించి సుప్రింకోర్టులో హైడ్రాకు ఊరట లభించింది. చెరువు చుట్టూ వేసిన ఫెన్సింగ్ విషయంలో హైడ్రా చెబుతున్న అంశాలను పరిశీలించాలని… pic.twitter.com/6kWEKbnpVt
"అంబర్పేటలోని బతుకమ్మకుంట కేసుకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టులో హైడ్రాకు ఊరట లభించింది. చెరువు చుట్టూ వేసిన ఫెన్సింగ్ విషయంలో హైడ్రా చెబుతున్న అంశాలను పరిశీలించాలని హైకోర్టుకు సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. బతుకమ్మ కుంట కేసుకు సంబంధించి ప్రధాన కేసుతో పాటు హైడ్రాపై ఉన్న కంటెంప్ట్ కేసును కూడా ఒకేసారి విచారణ చేపట్టాలని శుక్రవారం జరిగిన సుప్రీం కోర్టు విచారణలో పేర్కొంది. బతుకమ్మ కుంటపై తుది తీర్పు వచ్చే వరకూ దీనిమీద ఎవరూ ఓనర్షిప్ క్లెయిమ్ చేయకూడదనే హైకోర్టు సూచనల మేరకు బోర్డులు, గేట్లు తొలగించిన విషయం అందరికీ విధితమే. మొత్తం ఈ కేసుకు సంబంధించిన అంశాలను హైకోర్టు తేల్చాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది" -హైడ్రా ట్వీట్
హైటెక్ సిటీలో 15 ఎకరాల భూమికి హైడ్రా కంచె - మార్కెట్ విలువ రూ.3 వేల కోట్లు
ఆ భూమిలోని నిర్మాణాలను పునరుద్ధరించండి : హైడ్రాకు హైకోర్టు ఆదేశం