ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల కేసు విచారణ ముగించిన సుప్రీంకోర్టు - ఏం తేల్చిందంటే?

ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల కేసులో విచారణ ముగించిన సుప్రీంకోర్టు - బీఆర్ఎస్‌ పిటిషన్లపై విచారణ ముగిసినట్లు ప్రకటించిన ధర్మాసనం - ఇప్పటికే పిటిషన్లను స్పీకర్‌ పరిష్కరించినట్టు తెలిపిన న్యాయవాది సింఘ్వీ

Published : March 12, 2026 at 1:57 PM IST

Supreme Court Concludes MLAs Disqualification Case : ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల కేసులో సుప్రీంకోర్టు విచారణ ముగించింది. బీఆర్ఎస్‌ పిటిషన్లపై విచారణ ముగిసినట్లు ధర్మాసనం ప్రకటించింది. ఇప్పటికే పిటిషన్లను స్పీకర్‌ పరిష్కరించినట్టు న్యాయవాది సింఘ్వీ తెలిపారు.

విచారణ కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదు : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ నిర్ణయం వెలువరించారన్న సింఘ్వీ, పెండింగ్‌లో ఉన్న ఇద్దరిపై బుధవారం తుది తీర్పు ఇచ్చినట్టు తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టులో ఇంకా విచారణ కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. స్పీకర్‌ న్యాయవాది సింఘ్వీ వాదనతో సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఏకీభవించింది. 2 రోజుల్లో స్పీకర్‌ తన తీర్పు కాపీలు ఫిర్యాదుదారులకు ఇవ్వాలని పేర్కొంది. ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల కేసులో విచారణ ముగిసినట్లు జస్టిస్ సంజయ్‌ కరోల్‌ ధర్మాసనం ప్రకటించింది.

