హైకోర్టు శాశ్వత న్యాయమూర్తులుగా ఐదుగురు - నియామకానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర
ఏపీ హైకోర్టు శాశ్వత న్యాయమూర్తులుగా ఐదుగురి నియామకానికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేసింది. వీరితో సోమవారం హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్ ప్రమాణం చేయించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 10:30 AM IST
Five Permanent Judges of AP High Court : ఏపీ హైకోర్టులో అదనపు న్యాయమూర్తులుగా పని చేస్తున్న ఐదుగురికి శాశ్వత న్యాయమూర్తుల హోదా లభించింది. జస్టిస్ కుంచం మహేశ్వరరావు, జస్టిస్ తూట చంద్ర ధనశేఖర్ (టీసీడీ శేఖర్), జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్, జస్టిస్ అవధానం హరిహరనాథ శర్మ, డాక్టర్ జస్టిస్ యడవల్లి లక్ష్మణరావులను శాశ్వత న్యాయమూర్తులుగా నియమించేందుకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర న్యాయశాఖ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లిసా గిల్ వీరితో సోమవారం హైకోర్టులో శాశ్వత న్యాయమూర్తులుగా ప్రమాణం చేయించనున్నారు.
అదనపు న్యాయమూర్తులుగా వీరి పదవీకాలం త్వరలో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో శాశ్వత న్యాయమూర్తులుగా నియమించాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని కొలీజియం ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 23న కేంద్రానికి సిఫారసు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఈ ఐదుగురినీ శాశ్వత న్యాయమూర్తులుగా నియమిస్తూ రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
జస్టిస్ కుంచం మహేశ్వరరావు, జస్టిస్ తూట చంద్ర ధనశేఖర్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్లు హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తులుగా 2024 అక్టోబర్ 28న ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అలాగే జస్టిస్ అవధానం హరిహరనాథ శర్మ, డాక్టర్ జస్టిస్ యాదవల్లి లక్ష్మణరావు 2025 జనవరి 24న అదనపు న్యాయమూర్తులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్: జస్టిస్ కుంచం మహేశ్వరరావు తిరుపతి ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయంలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ అకడమిక్ లాస్, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ లా పట్టాలను పొందారు. 1998 ఫిబ్రవరి 17న బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాలో న్యాయవాదిగా నమోదు చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత తొలుత అనంతపురంలోని ట్రయల్ కోర్టులలో తన ప్రాక్టీస్ను ప్రారంభించారు. అనంతరం 2000వ సంవత్సరంలో ఆయన తన ప్రాక్టీస్ను హైదరాబాద్లోని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో మార్చారు. అదేవిధంగా కుంచం మహేశ్వరరావు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంట్రల్ వేర్హౌసింగ్ కార్పొరేషన్, హెచ్పీసీఎల్, యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ, ఇతర ప్రతిష్టాత్మక ఆర్థిక సంస్థలతో సహా అనేక ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా పని చేశారు.
వాణిజ్య పన్నుల ప్రభుత్వ ప్లీడర్గా: జస్టిస్ తూట చంద్ర ధనశేఖర్ నెల్లూరు వీఆర్ లా కాలేజీలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ లా పట్టా పొందారు. 1999 మార్చి 11న ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్ కౌన్సిల్ జాబితాలో న్యాయవాదిగా నమోదు చేసుకున్నారు. ఆయన సెప్టెంబర్ 2019 నుంచి బెంచ్కు పదోన్నతి పొందే వరకు హైకోర్టులో ఏపీ రాష్ట్రానికి వాణిజ్య పన్నుల ప్రభుత్వ ప్లీడర్గా పనిచేశారు.
జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్ హైదరాబాద్లో డిగ్రీ, న్యాయశాస్త్ర విద్యను పూర్తి చేశారు. 2001లో న్యాయవాదిగా నమోదు చేసుకున్నారు. ఆయన 2011 నుంచి 2013 వరకు మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకు స్టాండింగ్ కౌన్సెల్గా పనిచేశారు. అదేవిధంగా హైకోర్టులో వివిధ విద్యాసంస్థల తరఫున పలు కేసులు వాదించారు. ఆయన ట్రిబ్యునల్స్, హైకోర్టులో భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన వివిధ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల తరఫున ప్రత్యేక న్యాయవాదిగా కూడా వాదించారు.
2007లో ఉన్నత న్యాసేవలో: జస్టిస్ అవధానం హరి హరనాధ శర్మ, శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న నెల్లూరు వీఆర్ లా కాలేజీ నుంచి బీఎల్ డిగ్రీని పొందారు. ఆయన 1994 మార్చి 2న ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్ కౌన్సిల్ రికార్డులలో న్యాయవాదిగా నమోదు చేసుకున్నారు. ఆయన ప్రత్యక్ష నియామకం ద్వారా జిల్లా న్యాయమూర్తిగా ఎన్నికై, 2007లో ఉన్నత న్యాయసేవలో చేరారు.
జస్టిస్ యాదవల్లి లక్ష్మణ రావు నెల్లూరు వీఆర్ లా కాలేజీ నుంచి బీఎఎల్, బీఎల్ డిగ్రీలను పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత విశాఖ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో న్యాయశాస్త్రంలో డాక్టరేట్ పొందారు. ఆయన 2014 ఫిబ్రవరి 25 నుంచి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఏలూరు అదనపు జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జిగా పనిచేశారు.
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