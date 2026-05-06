ETV Bharat / state

హైకోర్టుకు కొత్తగా ముగ్గురు న్యాయవాదులు - సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం సిఫార్సు

ఏపీ హైకోర్టుకు ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల పేర్లు సిఫార్సు - న్యాయాధికారులుగా పనిచేస్తున్న వారికి హైకోర్ట్ జడ్జిలుగా అవకాశం - గంధం సునీత, ఆలపాటి గిరిధర్‌, పురుషోత్తం కుమార్ ఎంపిక

Supreme Court Collegium Recommends 3 New Judges to the AP High Court
Supreme Court Collegium Recommends 3 New Judges to the AP High Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Supreme Court Collegium Recommends 3 New Judges to the AP High Court : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ హైకోర్టుకు ముగ్గురు నూతన న్యాయమూర్తులను సుప్రీంకోర్టు కొలిజీయం సిఫార్సు చేసింది. గంధం సునీత, ఆలపాటి గిరిధర్, చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్‌ను హైకోర్టు జడ్జిలుగా ఎంపిక చేసింది. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని కొలీజియం ఈనెల 4నే నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఏపీ హైకోర్టుకు మొత్తం 37 న్యాయమూర్తుల పోస్టులు మంజూరవగా హైకోర్టులో ప్రస్తుతం 32 మంది సేవలందిస్తున్నారు. మరో మూడు పోస్టుల భర్తీకి అవసరమైన కార్యాచరణను కొలీజియం చేపట్టింది. ప్రస్తుతం ఉన్న న్యాయమూర్తుల్లో జస్టిస్ మానవేంద్రనాథాయ్ ఈనెల 20న జస్టిస్ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్ 27న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు ఏపీ హైకోర్టుకు రానున్నారు.

హైకోర్టుకు కొత్తగా ముగ్గురు న్యాయవాదులు - సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం సిఫార్సు (ETV Bharat)

భర్త, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో: అందులో తూర్పుగోదావరి పీడీజే (జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి)గా పనిచేస్త్తున్న గంధం సునీత ఒకరు. కృష్ణా జిల్లా పెదకళ్లేపల్లిలో 1977 జూన్ 14న ఆమె జన్మించారు. మధ్యతరగతి వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన సునీత డిగ్రీ చదివేటప్పుడు ముత్యాల నాగమల్లేశ్వరరావును వివాహమాడారు. భర్త, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఉన్నత చదువులు అభ్యసించారు.

అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్‌గా సేవలు: మాంటిస్సోరి కళాశాలలో ఎల్​ఎల్​బీ పూర్తి చేశారు. 1988లో న్యాయవాదిగా పేరు నమోదు చేసుకున్నారు. ఆచార్య నాగార్జున వర్సిటీలో లేబర్ లాలో ఎల్​ఎల్​ఎం చదివారు. బెజవాడ బార్ అసోసియేషన్‌లో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీసు చేశారు. 2008 నుంచి 2010 వరకూ గుడివాడలో అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్‌గా సేవలు అందించారు.

పీడీజేగా రాజమండ్రిలో విధులు: 2010లో జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా, 2012లో జిల్లా జడ్జిగా ఎంపికయ్యారు. విశాఖపట్నం సీబీఐ కోర్టు జడ్జిగా కడప, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కోర్టుల ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సేవలు అందించారు. 2019 నుంచి 2023 వరకూ హైకోర్టులో వివిధ హోదాల్లో రిజిస్ట్రార్‌గా పనిచేశారు. 2023 నుంచి తూర్పుగోదావరి పీడీజేగా సేవలు అందిస్తున్నారు.

రాజ్యాంగ సంబంధ కేసుల్లో అనుభవం: సుప్రీం కోర్టు కొలిజియం సిఫారసు చేసిన జాబితాలో వ్యాట్‌ అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్‌ ఛైర్మన్‌ ఆలపాటి గిరిధర్ కూడా ఉన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా గోగినేనివారిపాలెం ఆయన స్వగ్రామం. తండ్రి బాపయ్య చౌదరి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, విశ్రాంత ప్రధానోపాధ్యాయుడు.

ఒంగోలులోని ఇందిరా ప్రియదర్శిని న్యాయకళాశాలలో న్యాయశాస్త్రాన్ని అభ్యసించారు. గిరిధర్‌ ఒంగోలులోని జిల్లా కోర్టులో 9 ఏళ్లు ప్రాక్టీసు చేశారు. ఉమ్మడి హైకోర్టులో మూడేళ్లు ప్రాక్టీసు చేశారు, సివిల్, క్రిమినల్, వినియోగదారులు, సర్వీసు, రాజ్యాంగ సంబంధ కేసుల్లో అనుభవం గడించారు.

వ్యాట్ అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్ ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు: మచిలీపట్నం మొదటి అదనపు జిల్లా జడ్జిగా, విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ప్రత్యేక న్యాయాధికారిగా పని చేశారు. విజయనగరం, కర్నూలు జిల్లాల ప్రధాన న్యాయ మూర్తిగా సేవలు అందించారు. హైకోర్టులో వివిధ హోదాల్లో రిజిస్ట్రార్‌గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత విశాఖపట్నం జిల్లా జడ్జిగా సేవలు అందించారు. ప్రస్తుతం విశాఖలో ఏపీ వ్యాట్ అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్ ఛైర్మన్‌గా గిరిధర్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.

మూడు తరాలుగా న్యాయ సేవ: ప్రస్తుతం ఏపీ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్న చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్ పేరునూ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా కొలీజియం సిఫారసు చేసింది. వీరి కుటుంబం మూడు తరాలుగా న్యాయ సేవ చేస్తోంది. ఆయన తండ్రి సి.రాంబాబు జిల్లా జడ్జిగా పనిచేసి పదవీ విరమణ చేశారు.

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో మెరైన్ బయాలజీలో ఎంఎస్సీ చదివిన పురుషోత్తం కుమార్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఎల్​ఎల్​బీ పట్టా పొందారు. ఇంటీరియర్ డెకరేషన్, డిజైనింగ్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, మీడియాలాలో డిప్లొమో చేశారు. 2002లో న్యాయవాదిగా పేరు నమోదు చేసుకున్నారు. పురుషోత్తం కుమార్ సీనియర్ న్యాయవాది ఎస్. రవి కార్యాలయంలో ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు. 2010లో జిల్లా జడ్జిగా ఎంపికయ్యారు.

జ్యుడిషియల్ అకాడమీ డైరెక్టర్‌గా సేవలు: 2012లో రాజమహేంద్రవరం కుటుంబ న్యాయస్థానంలో న్యాయాధికారిగా పనిచేశారు. తర్వాత తిరుపతి అదనపు జిల్లా జడ్జిగా 2018లో ప్రకాశం జిల్లా కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారు. హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్‌గా వివిధ హోదాల్లో పురుషోత్తం కుమార్‌ రెండేళ్లు సేవలు అందించారు. కడప, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలకు పీడీజేగా వ్యవహరించారు. 2025 జనవరి 25 నుంచి ఏపీ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ డైరెక్టర్‌గా సేవలు అందిస్తున్నారు.

ఏపీ హైకోర్టు చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం - తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లిసా గిల్

'కొందరు జడ్జీలు విధులను సరిగ్గా నిర్వహించట్లేదు'- హైకోర్టు న్యాయమూర్తులపై సుప్రీం అసంతృప్తి

TAGGED:

SUPREME COURT COLLEGIUM
ఏపీ హైకోర్టుకు 3 న్యాయవాదులు
NEW JUDGES FOR AP HIGH COURT
NEW JUDGES APPOINTED AP HIGH COURT
NEW JUDGES FOR AP HIGH COURT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.