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తెలంగాణలో స్థానికత అంశం - మరోసారి స్పష్టత ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

తెలంగాణలో స్థానికత విషయంలో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ప్రకారం నడుచుకోవాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు వెల్లడించింది. తెలంగాణలో స్థానిక రిజర్వేషన్‌కు నాలుగేళ్ల రూల్‌ తప్పనిసరిగా ఉండాలన్న సుప్రీం గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును పునరుద్ఘాటించింది.

TELANGANA LOCALITY ISSUE
తెలంగాణలో స్థానికత అంశంపై సుప్రీం కోర్టు క్లారిటీ (ANI)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 2:30 PM IST

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Supreme Court on Telangana Local Reservation : తెలంగాణ స్థానికత విషయంలో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు మరోసారి స్పష్టత ఇచ్చింది. తెలంగాణలో స్థానిక రిజర్వేషన్‌కు నాలుగేళ్ల రూల్‌ తప్పనిసరిగా ఉండాలని పేర్కొంది. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ప్రకారం నడుచుకోవాల్సిందేనని సుప్రీం ధర్మాసనం తేల్చిచెప్పింది. గతంలో జస్టిస్ బీఆర్‌ గవాయ్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును పునరుద్ఘాటించింది.

పిటిషన్​ను కొట్టేసిన ధర్మాసనం

తెలంగాణ స్థానిక రిజర్వేషన్‌కు నాలుగేళ్ల విద్యాభ్యాసం తప్పనిసరి నిబంధనను సవాల్‌ చేస్తూ జెల్ల అంకిత అనే విద్యార్థిని దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్‌ చేసింది. నిబంధన ఏకపక్షంగా ఉందన్న పిటిషనర్​ వాదనను జస్టిస్‌ పీఎస్‌ నరసింహ ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. ఎంబీబీఎస్‌ అర్హత పరీక్ష(నీట్)కు ముందు వరుసగా నాలుగేళ్లు తెలంగాణలో చదువుకుంటేనే స్థానికత వర్తిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో గతంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోను మరోసారి అత్యున్నత న్యాయస్థానం సమర్థించింది.

అసలు కథ మొదలైంది ఇక్కడ : వైద్య విద్యలో స్థానిక కోటా కింద ప్రవేశాలు పొందాలనుకున్న విద్యార్థులు నీట్‌ రాయడానికి ముందు వరుసగా నాలుగేళ్లు స్వరాష్ట్రం తెలంగాణలో చదివి ఉండాలని ప్రభుత్వం గతంలో ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. అప్పుడే కొంతమంది విద్యార్థులు ఈ అంశంపై తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేయగా, నిబంధనలను తప్పుబడుతూ న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది.

దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం నేరుగా దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేసింది. ఈ కేసు విచారణను చేపట్టిన జస్టిస్‌ బీఆర్‌ గవాయ్, జస్టిస్‌ విక్రమ్‌చంద్రన్‌ల ధర్మాసనం అన్ని అంశాలను పరిగణించి కొద్ది రోజుల పాటు తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఆగస్టు 05న వాదనలను విన్న అనంతరం విచారణను ముగిస్తున్నట్లు తెలిపిన న్యాయస్థానం, ఇంకేమైనా వాదనలుంటే ఆగస్టు 8లోపు లిఖితపూర్వకంగా సమర్పించాలని ఇరు వర్గాలను ఆదేశించింది.

ప్రభుత్వంపై సీజేఐ ఆగ్రహం : స్థానికత సమస్యకు ప్రభుత్వమే పరిష్కార మార్గాలను చూపాలని, లేదంటే పిటిషన్‌ను డిస్మిస్‌ చేస్తామని జస్టిస్ గవాయ్‌ విచారణ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై ఘాటుగా స్పందించారు. విచారణ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున హాజరైన సీనియర్‌ న్యాయవాది గోపాల్‌శంకర్‌ నారాయణన్‌ పరిష్కార మార్గాలు చెప్పకుండా తాము వాదనలు వినిపించాలనుకుంటున్నట్లు ధర్మాసనంతో చెప్పారు.

సిద్ధమైన సీజేఐ : ఈ నేపథ్యంలో స్థానికత పిటిషన్​పై విచారణను ముగించి తెలంగాణ శాశ్వత నివాసులైన విద్యార్థులు ఇంటర్‌ పరీక్షలను తెలంగాణలో రాయకపోయినా ఎంబీబీఎస్‌ ప్రవేశాల్లో అనుమతివ్వాలని మధ్యంతర ఉత్తర్వులను జారీ చేయడానికి ప్రధాన న్యాయమూర్తి సిద్ధమయ్యారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ న్యాయవాది స్పందిస్తూ న్యాయస్థానం అలాంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేయడానికి ముందు తమ వాదనలు ఒకసారి వినాలని వినయంతో అభ్యర్థించారు. అందుకు అంగీకరించిన సీజేఐ సీనియర్‌ న్యాయవాది అభిషేక్‌ సింఘ్వీ వాదనలను పరిగణలోనికి తీసుకుని నోట్​ చేసుకున్నారు.

ఒక్కో ఎంబీబీఎస్‌ సీటు కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థికి రూ.కోటి చొప్పున ఖర్చును భరిస్తోందని, ఆ ప్రయోజనాలను స్వరాష్ట్రంలో స్థానికంగా చదివిన పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతోనే వరుసగా నాలుగేళ్లు రాష్ట్రంలో చదివి ఉండాలన్న నిబంధనను​ తీసుకొచ్చినట్లు అభిషేక్ మను సింఘ్వీ కోర్టుకు తెలిపారు. వీటన్నింటి పరిశీలించిన న్యాయస్థానం ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోను సమర్థిస్తూ తీర్పును వెలువరించిది.

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