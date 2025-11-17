ETV Bharat / state

ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లు - స్పీకర్​కు మరో 4 వారాలు గడువు ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

గడువులోపు స్పీకర్‌ నిర్ణయం తీసుకోలేదన్న బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు - పార్టీ మారిన వారిపై కోర్టు అనర్హత వేటు వేయాలని బీఆర్‌ఎస్‌ విజ్ఞప్తి - ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ల కేసు విచారణ 4 వారాలు వాయిదా

SUPREME COURT
SUPREME COURT (ANI)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 1:00 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 2:12 PM IST

Supreme Court on MLA Disqualification Petitions : తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ అంశంపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పీకర్‌కు మరో నెల రోజులు( 4 వారాల గడువు) ఇచ్చింది. ఈలోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించింది. కేసు విచారణను కూడా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం 4 వారాలకు వాయిదా వేసింది.

ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై సుప్రీంలో విచారణ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదిమంది ఎమ్మెల్యేల అనర్హత అంశానికి సంబంధించి దాఖలైన మూడు వేర్వేరు పిటిషన్లు ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ బీఆర్‌ గవాయ్‌ ధర్మాసనం ముందుకు విచారణకు వచ్చాయి. ఆ ఎమ్మెల్యేలకు వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్​ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై మూడునెలల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలని జులై 31వ తేదీన జస్టిస్‌ బీఆర్‌ గవాయ్‌ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఆదేశించింది. అయితే పలు కారణాలవల్ల ఆలోపు నిర్ణయం తీసుకోవడం సాధ్యం కానందున స్పీకర్‌కు మరో రెండునెలలు పాటు గడువు ఇవ్వాలని కోరుతూ తెలంగాణ శాసనసభ కార్యదర్శి దాఖలు చేసిన మిసిలేనియస్‌ అప్లికేషన్‌ సీజేఐ ధర్మాసనం ముందు 14వ నంబరులో లిస్ట్‌ అయింది.

స్పీకర్‌కు మరో 4 వారాల గడువు : అయితే మూడునెలల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాలను ఉల్లంఘించిన స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌కుమార్‌పై కోర్టు ధిక్కరణ కింద చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ దాఖలు చేసిన కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్‌ 36వ నంబరులో ఉంది. స్పీకర్‌ 3 నెలల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవడంలో విఫలమైనందున నేరుగా న్యాయస్థానమే తమ పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టి నిర్ణయం వెలువరించాలని కోరుతూ కేటీఆర్‌ దాఖలు చేసిన మరో రిట్‌ పిటిషన్‌ 37వ నంబరులో లిస్ట్‌ అయింది. ఈక్రమంలోనే ఆయా పిటిషన్లపై సోమవారం విచారణ చేపట్టిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పీకర్‌కు మరో 4 వారాల గడువు ఇచ్చింది.

