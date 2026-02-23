ETV Bharat / state

తెలంగాణ ఆర్టీసీకి 1,085 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు - లెటర్ ఆఫ్ ఇండెంట్ జారీ

ఆర్టీసీకి బస్సులు సరఫరా చేయనున్న ఒలెక్ట్రా సంస్థ - పీఎం ఈ-డ్రైవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ-బస్సుల సరఫరా - బస్సుల సరఫరాకు లెటర్ ఆఫ్ ఇండెంట్ జారీ చేసిన ఆర్టీసీ

Telangana RTC
Telangana RTC (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 10:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Electric Buses in Greater Hyderabad : తెలంగాణ ఆర్టీసీకీ 1085 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు రాబోతున్నాయి. ఆర్టీసీ సంస్థకు ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ లిమిటెడ్ (ఓ.జి.ఎల్ ) బస్సులను సరఫరా చేయనుంది. ఈ మేరకు ఒలెక్ట్రా సంస్థకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ లెటర్ అఫ్ ఇంటెంట్ (ఎల్.ఓ.ఐ) జారీ చేసింది. పీఎం ఈ డ్రైవ్ పథకంలో భాగంగా పర్యావరణ అనుకూల ఇంధన, విద్యుత్ వాహనాలను ప్రోత్సహించే కన్వర్జెన్స్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (సి.ఈ.ఎస్.ఎల్ ) ఆధ్వర్యంలో ఈ లేఖను జారీ చేసింది.

పీఎం ఈ డ్రైవ్ పథకం : గ్రేటర్ హైదరాబాద్​లో మరిన్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు త్వరలోనే నగర రోడ్లపై పరుగులు పెట్టనున్నాయి. పట్టణాలలో ఎలక్ట్రిక్ ప్రజా రవాణాను మరింత వేగవంతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తున్న పీఎం ఈ డ్రైవ్ పథకం కింద టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. హైదరాబాద్ నగరాన్ని విద్యుత్ రవాణా వ్యవస్థ దిశగా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో భాగంగా సంస్థ 1085 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను తీసుకు వస్తుంది.

దేశంలోనే అతిపెద్ద విద్యుత్ వాహనాల : ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ లిమిటెడ్ (ఓ.జి.ఎల్ ) సంస్థ ఈ బస్సులను సరఫరా చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ వెల్లడించింది. మేఘా ఇంజినీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (ఎంఈఐఎల్) అనుబంధ సంస్థ ఓ.జి.ఎల్ దేశంలోనే అతిపెద్ద విద్యుత్ వాణిజ్య వాహన తయారీ సంస్థగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ సంస్థ తయారు చేసే బస్సులను ఈవీ ట్రాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తుంది. టీజీ ఆర్టీసీకీ ఓలెక్ట్రా సంస్థ 12 మీటర్ల పొడవు ఉన్న లోఫ్లోర్ బస్సులను సరఫరా చేస్తుంది.

45 నిమిషాల్లోనే పూర్తిగా ఛార్జింగ్ : ఇందులో ఏసీ, నాన్-ఏసీ బస్సులున్నాయి. స్థానిక రోడ్ల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వీటిని తయారు చేశారు. బస్సు ముందు, వెనుక భాగంలో ఆధునిక ఎయిర్ సస్పెన్షన్ వ్యవస్థతో ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే 250 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణం చేస్తాయి. సుమారు 45 నిమిషాల్లో పూర్తిస్థాయి ఛార్జింగ్ చేసుకునే సౌకర్యం ఈ బస్సుల్లో ఉంది. బస్సులో దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేకంగా వీల్‌చైర్ స్థలాన్ని కేటాయించడం కూడా జరిగింది.

10 వేల విద్యుత్ వాహనాల ఆర్డర్ : ఓలెక్ట్రా సంస్థ కేవలం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులే కాకుండా, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి తోడ్పడే ఎలక్ట్రిక్ టిప్పర్లను కూడా తయారు చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా 3,600కి పైగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టిన ఓలెక్ట్రా చేతిలో ప్రస్తుతం 10 వేల విద్యుత్ వాహనాల ఆర్డర్ ఉన్నట్లు ఆ సంస్థ వెల్లడించింది. దేశ విద్యుత్ వాహన రంగంలో తమ ప్రయాణానికి ఇది ఒక కీలక మైలురాయి అని ఒలెక్ట్రా కంపెనీ ఎండీ మహేష్ బాబు పేర్కొన్నారు.

సుస్థిర ప్రజా రవాణా : మేక్ ఇన్ ఇండియా దృష్టితో ప్రపంచ స్థాయి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను తయారు చేయాలనే తమ లక్ష్యానికి పీఎం ఈ-డ్రైవ్ కార్యక్రమం కింద వచ్చిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవకాశం తమ బాధ్యతను మరింత పెంచిందన్నారు. టీజీఎస్‌ ఆర్టీసీతో కలిసి సమర్థవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన సుస్థిర ప్రజా రవాణా సేవలను అందించేందుకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని మహేష్ బాబు తెలిపారు.

మొత్తం 2 వేల బస్సులు : ప్రధాన మంత్రి ఈ-డ్రైవ్‌ పథకం కింద గతంలోనే హైదరాబాద్‌కు 2000 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు కేటాయించినట్లు కేంద్ర మంత్రి కుమారస్వామి ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. సుమారు 11వేల ఈ-బస్సులను 5 నగరాలకు కేటాయించగా వాటిలో బెంగళూరుకు 4,500, దిల్లీకి 2,800, హైదరాబాద్​కు 2000, అహ్మదాబాద్‌కు 1000, సూరత్‌కు 600 బస్సులు కేటాయిస్తామని పేర్కొన్నారు. మొత్తం 14,028 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు కేటాయించాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పీఎం ఈ-డ్రైవ్‌ కింద ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సుల కోసం కేంద్రం రూ.10,900 కోట్లు కేటాయించారు.

గ్రేటర్​ అంతటా ఎలక్ట్రిక్​ బస్సుల రైట్​ రైట్!​ - సిటీలో ఇక ఎర్ర బస్సులు కనిపించవు!!

హైదరాబాద్​కు 2000 ఎలక్ట్రికల్​ బస్సులు - కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి కీలక ప్రకటన

TAGGED:

ELECTRIC BUSES TO TELANGANA
PM E DRIVE SCHEME
OLECTRA GREEN TECH LIMITED
TGSRTC LETTER OF INTENT
ELECTRIC BUSES TO TELANGANA RTC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.