శ్రీశైలానికీ భోలేబాబా కల్తీ ‘నెయ్యే’! - సరఫరా అయినట్లు గుర్తించిన సిట్‌

2022 మే నుంచి 2023 మార్చి వరకు అదే తంతు - తిరుపతికి చెందిన రాజేశ్‌ కార్పొరేషన్‌కు కాంట్రాక్టు - అప్పటివరకు శ్రీశైలానికి విజయ డెయిరీ నెయ్యి- రాజేశ్‌ కార్పొరేషన్‌ పంపింది ‘భోలేబాబా నెయ్యే’!

Supply of Adulterated Ghee to Srisailam Temple
Supply of Adulterated Ghee to Srisailam Temple (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:07 AM IST

3 Min Read
Adulterated Ghee in Srisailam : శ్రీశైలం దేవస్థానానికీ కల్తీ నెయ్యి సరఫరా అయ్యిందా అంటే, అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది. తిరుపతికి చెందిన రాజేశ్‌ కార్పొరేషన్‌కు కాంట్రాక్టు కట్టబెట్టడంతో 2022 మే నుంచి 2023 మార్చి వరకు అదే తంతు జరిగిందని అధికారులు తేల్చారు. ఆ సమయంలో భోలేబాబా నెయ్యే సరఫరా అయినట్లు సిట్‌ గుర్తించింది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమలతో పాటు శ్రీశైలంలోని శ్రీభ్రమరాంబా మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానానికీ కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగినట్టు వెల్లడైంది. టీటీడీకి కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంపై దర్యాప్తు చేసిన సిట్‌ మల్లన్న దేవాలయానికీ కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసినట్టు గుర్తించింది. 2022 మే నుంచి 2023 మార్చి వరకూ అంటే 11 నెలల పాటు కల్తీ నెయ్యి పంపినట్టు సమాచారం. ఎప్పుడూ విజయ డెయిరీ నుంచే నెయ్యి కొనే శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆ 11 నెలల్లో మాత్రం తిరుపతికి చెందిన రాజేశ్‌ కార్పొరేషన్‌ నుంచి 3,25,64 కిలోల నెయ్యి కొనుగోలు చేసి రూ.15.89 కోట్లు చెల్లించింది.

రాజేశ్‌ కార్పొరేషన్‌ పంపింది ‘భోలేబాబా నెయ్యే’!

శ్రీశైలం దేవస్థానానికీ భోలేబాబా డెయిరీ 'నెయ్యి కాని నెయ్యే' సరఫరా అయినట్టు సమాచారం. టీటీడీకి భోలేబాబా డెయిరీ సరఫరా చేసిన నెయ్యి అసలు నెయ్యే కాదని వెజిటబుల్‌ ఆయిల్స్, కొన్ని రసాయనాలు కలిపి తయారు చేసిన పదార్థాన్ని ఆ సంస్థ సరఫరా చేసిందని సిట్ నిగ్గు తేల్చింది. నిజానికి రాజేశ్‌ కార్పొరేషన్‌కు సొంత డెయిరీ లేదు. భోలేబాబా సంస్థ తిరుపతికి చెందిన వేరే సంస్థల ద్వారా కూడా కల్తీ నెయ్యి విక్రయించేదని సిట్‌ దర్యాప్తులో తేలింది. రాజేశ్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆ సంస్థల నుంచి నెయ్యి కొని శ్రీశైలం దేవస్థానానికి సరఫరా చేసినట్టు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

విజయ డెయిరీని కాదని: పాల సొసైటీల ఆధ్వర్యంలో నడిచే డెయిరీల నుంచే నెయ్యి కొనాలని శ్రీశైలం దేవస్థానం ట్రస్ట్‌ బోర్డు గతంలో నిర్ణయించింది. నెయ్యి కొనుగోలుకు దేవస్థానం పిలిచిన టెండర్లలో పాల సొసైటీల ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న డెయిరీలే పాల్గొనేవి. నంద్యాలలోని విజయ డెయిరీనే తక్కువ ధరకు నెయ్యి సరఫరాకు ముందుకు రావడంతో ప్రతిసారీ కాంట్రాక్ట్‌ ఆ సంస్థకే దక్కేది.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2022లో విజయ డెయిరీ ప్రతినిధులకు, దేవస్థానం అధికారులకు నెయ్యి ధర విషయంలో ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. ధర తగ్గించాలని దేవస్థానం అధికారులు ఒత్తిడి తేవడంతో అంత తక్కువ ధరకు ఇవ్వలేమని విజయ డెయిరీ తేల్చి చెప్పింది. అదే అదనుగా రాజేశ్‌ కార్పొరేషన్‌ తెరపైకి వచ్చింది. ఆ సంస్థ కిలో నెయ్యిని రూ.489 ఇస్తామనడంతో సరఫరా కాంట్రాక్టును వాళ్లకే కట్టబెట్టారు. అప్పట్లో విజయ డెయిరీని వ్యూహాత్మకంగానే తప్పించారన్న ప్రచారం ఉంది. శ్రీశైలం దేవస్థానంలో సగటున రోజుకు లక్షకు పైగా లడ్డూలు విక్రయిస్తారు. 2023 ఏప్రిల్‌ నుంచి మళ్లీ విజయ డెయిరీనే శ్రీశైలం దేవస్థానానికి నెయ్యి సరఫరా చేస్తోంది.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తిరుమల ప్రసాదంలో నూటికి నూరు పాళ్లు కల్తీ జరిగిందని తేల్చేసిన సిట్‌ ఈ పాపంలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌రెడ్డి, బి.కరుణాకర్‌రెడ్డి, అప్పటి టీటీడీ బోర్డు, నాటి ఈవో ఏకే సింఘాల్, అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి, ఆర్థిక సలహాదారు, అకౌంట్స్‌ అధికారి బాలాజీల పాత్రను విశదీకరించింది. 2019 ఆగస్టులో పక్కాగా రూపొందించిన నెయ్యి సేకరణ నిబంధనలను అధికారులు మళ్లీ 5 నెలల్లో సడలించటం కల్తీకి బీజం పడేలా చేసిందని తేల్చి చెప్పింది. నిబంధనల సడలింపులో అధికారులు విచక్షణను విస్మరించారని వెల్లడించింది. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ పై దర్యాప్తు చేసిన సిట్‌ ప్రభుత్వానికి ఇటీవల 14 పేజీల లేఖ సమర్పించింది. అందులో కల్తీకి బీజం పడిన వ్యవహారాన్ని వివరించింది.

