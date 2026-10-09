ప్రతినెలా కమిషన్లు, ఆపై వడ్డీ వ్యాపారాలు - పారిశుద్ధ్య కార్మికులపై సూపర్వైజర్ల దందా
Sanitation Workers Issue Hyderabad : హైదరాబాద్లోని పారిశుద్ధ్య కార్మికులను పలువురు సూపర్వైజర్లు దోచుకుంటున్నారు. నెలనెలా కమిషన్ల రూపంలో రూ.1.5 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. ఆపై వడ్డీ వ్యాపారాలు చేస్తూ దందా సాగిస్తున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 1:43 PM IST
Sanitation Workers Issue Hyderabad : మనం ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు అనేక జాగ్రత్తలను పాటించాలి. మరీ ముఖ్యంగా మన పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అయితే ఇంట్లో చెత్తను మనం శుభ్రపరిస్తే వీధుల్లోని చెత్తను పలువురు సఫాయి కార్మికులు నిత్యం తొలగిస్తున్నారు. వీరు నిత్యం రోడ్లను శుభ్రం చేస్తున్నారు. అయితే కొందురు సూపర్వైజర్లు మాత్రం వారి జేబులు కొడుతున్నారు. సఫాయి కార్మికుల కష్టాన్ని దోచుకుంటున్నారు.
ఒక్కో కార్మికుడి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 1,000 వసూలు చేస్తున్నారు. రాజధానిలోని మూడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలో దాదాపుగా 28 వేల మంది కార్మికులు ఉన్నారు. వారిలో సుమారు సగం మందికి పైగా ఇలా నెల వారి మాముళ్లు ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే సూపర్వైజర్లు ప్రతినెలా సుమారు రూ.1.5 కోట్ల వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇలా పోగేసిన సొమ్ముతో వడ్డీ వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. అది కూడా రూ.5 వడ్డీకి ఇస్తున్నట్లు తెలిసింది. సకాలంలో చెల్లించని కుటుంబాలను మానసికంగా వేధిస్తున్నారు.
ఏటీఎం కార్డులతో ఖాతాలు ఖాళీ
తమ కింద పనిచేసే కార్మికుడు నెలకు రూ. 1000 కమీషన్గా ఇవ్వాలి. పైగా తీసుకున్న అప్పునకు ప్రతి నెలా వడ్డీ చెల్లించాలి. వీరు అప్పు ఇచ్చే సమయంలో ముందుగానే వారి నుంచి ఏటీఎం తీసుకుంటున్నారు. గడువు లోపు అసలు, వడ్డీ ఇవ్వకుంటే వారి నుంచి ముందుగా తీసుకున్న ఏటీఎం కార్డుతో వారి బ్యాంకు ఖాతాలను ఖాళీ చేస్తున్నారు.
ఆ నిబంధనే వారికి కలిసొచ్చింది
పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఉదయం 5 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు విధుల్లో ఉండాలి. ఆపై సంబంధిత అధికారులు, సూపర్వైజరు ఉదయం, మధ్యాహ్నం కార్మికుల ముఖ హాజరు తీసుకుంటారు. రోజుకు సగటున ఒక్కో కార్మికుడికి వేతనం రూ.550గా ఉంటుంది. అయితే రెండు, మూడు రోజులు విధులకు రాకపోతే దీనికి తగిన విధంగా జీతంలో కోత పడుతుంది. ఈ నిబంధనే సూపర్వైజర్లకు కలిసొచ్చింది. దీనిలో భాగంగా కొందరు పని చేయకపోయినా హాజరు వేయడం, కొందరికి హాజరు నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వడం, నకిలీ హాజరుతో పూర్తి జీతం ఇప్పిస్తామంటూ సూపర్వైజర్లు కమీషన్లను సంప్రదాయంగా మార్చారు.
కార్మికులు రోడ్డున పడే పరిస్థితి
ఆల్విన్ కాలనీలో పనిచేసే శ్రీనివాస్ అనే సూపర్వైజర్ కమిషన్లతో పాటు వడ్డీ వ్యాపారం పేరుతో పారిశుద్ధ్య కార్మికులను రోడ్డున పడే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చాడని ఆరోపిస్తున్నారు. ఇదే తరహాలో నగరంలోని పటాన్చెరు, చార్మినార్, ముషీరాబాద్, నాగోల్, మాదాపూర్, నార్సింగి, సికింద్రాబాద్, ఎల్బీనగర్ ప్రాంతాల్లో కొందరు సూపర్ వైజర్లు దందాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలిసింది. వడ్డీ వ్యాపారాలు చేసే సూపర్వైజర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
చెత్త సేకరణకు 2 కాదు ఇకపై 4 డబ్బాలు - త్వరలో ఇంటింటికీ పంపిణీ!