ETV Bharat / state

'మీ కాళ్లు మొక్కుతా - దయచేసి ఇక్కడ చెత్త వేయకండి' : జీహెచ్​ఎంసీ సూపర్​వైజర్ అనూహ్య విజ్ఞప్తి​

చెత్త సమస్యపై అవగాహన కల్పించేందుకు జీహెచ్ఎంసీ సూపర్​వైజర్ వినూత్న నిర్ణయం - రోడ్లపై చెత్త వేయొద్దని కాళ్లు మొక్కిన సూపర్​వైజర్​ - సోషల్​మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న వీడియో

Supervisor Begs On His Knees Not To Litter On The Roads
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 31, 2026 at 12:06 PM IST

|

Updated : March 31, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Supervisor Begs On His Knees Not To Litter On The Roads : హైదరాబాద్‌లో చెత్త సమస్యపై అవగాహన కల్పించేందుకు జీహెచ్​ఎంసీకి చెందిన ఓ సూపర్​వైజర్ తీసుకున్న వినూత్న నిర్ణయం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. కార్వాన్ నుంచి రామసింగాపుర వైపు వెళ్లే మార్గంలో ప్రతి రోజూ పెద్ద ఎత్తున చెత్త వేస్తున్న దృశ్యాలను సూపర్​వైజర్​ మహేందర్‌ గమనించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచే అక్కడ నిల్చొని, చెత్త సంచులు తీసుకొస్తున్న వాళ్లను ఆపారు.

'దయచేసి ఇక్కడ చెత్త వేయకండి. మీ ఇంటి వద్దకు వచ్చే చెత్త బండిలోనే వేయండి' అంటూ కాళ్లు మొక్కి మరీ విజ్ఞప్తి చేశారు. సూపర్​వైజర్​ మహేందర్​ అనూహ్య ప్రయత్నం స్థానికుల మనసులను కదిలించింది. కొందరు ఆయన వినయానికి చలించి వెంటనే చెత్తను తిరిగి తీసుకెళ్లగా, మరికొందరు ఇకపై రోడ్లపై చెత్త వేయమని హామీ ఇచ్చారు. పరిశుభ్ర హైదరాబాద్ కోసం ఒక ఉద్యోగి చూపిన ఈ కట్టుబాటు ఇప్పుడు నగరవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అటు నెట్టింటా వైరల్​గా మారింది.

జీహెచ్‌ఎంసీలో చెత్త నిర్వహణ తీరు సరిగాలేదు : ఇదిలా ఉండగా, హైదరాబాద్‌లో చెత్త సేకరణ, నిర్వహణ (ఎస్‌డబ్ల్యూఎం) తీరులో భారీ లోపాలను కాగ్‌ నివేదిక గుర్తించింది. సేకరించిన చెత్తను పొడి, తడిగా వేరు చేయనప్పటికీ రూ.కోట్ల రాయితీ పక్కదారి పట్టినట్లు తేల్చింది. ఇలా 2012 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నుంచి 2020 సంవత్సరం జులై వరకు 44.16 మెట్రిక్‌ టన్నుల పొడి వ్యర్థాల శుద్ధి, నిర్మూలన (టీఅండ్‌డీ) ఛార్జీల పేరుతో సంబంధిత సంస్థకు జీహెచ్‌ఎంసీ రూ.313.20 కోట్లు చెల్లించినట్లు వెల్లడించింది. డంపింగ్‌ యార్డుకు తరలించే ముందే చెత్తను వేరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రక్రియ సక్రమంగా చేయకున్నా రాయితీని ఇచ్చినట్లు నివేదికలో స్పష్టం చేసింది. ఎస్‌డబ్ల్యూఎంపై వార్డు స్థాయి కమిటీలు ఏర్పాటు చేయలేదని, రూ.2.29 కోట్ల పర్యావరణ ఇంపాక్ట్‌ ఫీజులకూ నష్టం జరిగినట్లు స్పష్టం చేసింది. ఇంకా పలు అంశాలపై జీహెచ్‌ఎంసీ తీరును కాగ్‌ ఆక్షేపించింది.

జీహెచ్‌ఎంసీ విఫలం అయ్యింది : వినియోగదారుల ఛార్జీ సేకరణ విధానాన్ని కూడా జీహెచ్‌ఎంసీ సమీక్షించలేదని తప్పుపట్టింది. చెత్త సేకరణ నిబంధనలు-2016 ప్రకారం రోజుకు 100 కిలోల కంటే అధిక చెత్తను ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలను భారీ వ్యర్థాల ఉత్పత్తిదారులు (బీడబ్ల్యూజీ)గా వర్గీకరించాలి. కానీ, వంద కిలోల కంటే ఎక్కువ చెత్తను ఉత్పత్తి చేసే రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి సాధారణ రుసుములనే వసూలు చేసింది. 9 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, ఒక గ్రామ పంచాయతీ, సికింద్రాబాద్‌ కంటోన్మెంట్‌ బోర్డు నుంచి రూ.47.77 కోట్ల టిప్పింగ్‌ రుసుమును వసూలు చేయడంలో జీహెచ్‌ఎంసీ విఫలం అయ్యిందని తెలిపింది.

బహిరంగ స్థలాల్లో చెత్త : చెత్త డంపింగ్‌కు తప్పనిసరిగా సరైన స్థలాలు అవసరం. అయితే, శివార్లలోని మున్సిపాలిటీల్లో చెత్త వేసేందుకు, పూడ్చి పెట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తగిన భూములను కేటాయించలేదు. ఫలితంగా యాభై శాతానికి పైగా ప్రాసెస్‌ చేయని చెత్తను బహిరంగ స్థలాల్లో వేయడంతో ఆ ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్యం, పర్యావరణ ప్రమాదాలకు దారితీస్తోంది. గ్రేటర్‌లో 4 ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ, కూల్చివేత వ్యర్థాల ప్రాసెసింగ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ తగిన నిబంధనలను చేర్చడానికి జీహెచ్‌ఎంసీ చట్టం-1955ని సవరించలేదు. దీంతో ఈ ప్రక్రియ సక్రమంగా సాగడం లేదు. 14 స్థానిక సంస్థల పరిధిలో నిర్మాణ, కూల్చివేత వ్యర్థాల నిర్మూలకు అనువైన స్థలాలను గుర్తించలేదు. ఫలితంగా 2022 సంవత్సరం మార్చి 31 నాటికి జీడిమెట్లలో 3,51,186 టన్నులు, ఫతుల్లాగూడలో 7,11,300 టన్నుల నిర్మాణ వ్యర్థాలు పేరుకుపోయాయి.

TAGGED:

CAG REPORT ON GHMC
LITTER ON THE ROADS IN HYDERABAD
చెత్త వేయవద్దని కాళ్లు మొక్కారు
GHMC SUPERVISOR BEGS PEOPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.