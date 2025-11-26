ETV Bharat / state

చింపిరి జుట్టు, పాతచొక్కా, చేతిలో కర్రతో ఆస్పత్రికి సూపరింటెండెంట్​ - ఎందుకంటే!

గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో సూపరింటెండెంట్‌ రాత్రివేళ ఆకస్మిక తనిఖీలు - మారువేషంలో చింపిరి జట్టు, చేతిలో కర్ర, పాతచొక్కా మాసిన కండువాతో ముఖానికి మాస్క్‌తో వచ్చిన యశస్వి రమణ

Guntur GGH Superintendent in Mufty
Guntur GGH Superintendent in Mufty (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 7:36 PM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Guntur GGH Superintendent Sudden Inspection: గుంటూరు జీజీహెచ్​లో ప్రముఖ నటుడు జగపతిబాబు నటించిన అధినేత చిత్రంలోని సీన్ రిపీట్ అయింది. వైద్యులు, సిబ్బంది రాత్రి వేళల్లో సరిగా పని చేస్తున్నారో లేదో తెలుసుకునేందుకు ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ యశస్వి రమణ మారువేషంలో వచ్చారు. మంగళవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో రోగి అవతారంలో ఆసుపత్రికి వచ్చి వివిధ విభాగాలను పరిశీలించారు.

అధినేత చిత్రంలో ముఖ్యమంత్రి స్థాయి హోదాలో ఉన్నటువంటి జగపతిబాబు ఒక సాధారణ వ్యక్తిలా ఆసుపత్రికి వస్తారు. పురిటి నొప్పులతో తన భార్య ఇబ్బంది పడుతుందని తక్షణమే తన భార్యకు వైద్యసేవలను అందించి తల్లీబిడ్డల ప్రాణాలను కాపాడాల్సిందిగా వైద్యాధికారులతో మొర పెట్టుకుంటారు. కానీ వారు నిర్లక్ష్యం వహించి వైద్య సేవలకు నిరాకరిస్తారు.

చింపిరి జుట్టు, పాతచొక్కా, చేతిలో కర్రతో ఆస్పత్రికి సూపరింటెండెంట్​ - ఎందుకంటే! (ETV Bharat)

కొద్దిసేపు పాటు ఈ తంతు జరగ్గా అందరూ ఆశ్చర్యచకితులయ్యే సన్నివేశం అక్కడ నెలకొంటుంది. అప్పటి వరకూ పురిటి నొప్పులతో రోదిస్తున్న భార్య ఓ పోలీసు అధికారిగా, భర్త ముఖ్యమంత్రిగా, వారు జరిపిన సంభాషణల ఆధారంగా ఆసుపత్రి యాజమాన్యానికి తెలుస్తుంది. దాంతో సిబ్బందికి దిమ్మ తిరిగిపోతుంది.

వేషం మార్చుకుని వైద్య సేవలకు వచ్చి: సరిగ్గా అలాంటి సీన్​నే గుర్తు చేస్తూ గుంటూరు ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ యశస్వి రమణ ముఖానికి మాస్క్ పెట్టుకుని, లూజు చొక్కా వేసుకుని, లుంగీ కట్టుకుని వచ్చారు. కానీ సిబ్బంది ఎవరూ ఆయనను గుర్తించలేదు. ఇద్దరు సహాయకులను వెంట పెట్టుకుని వచ్చి తనకు వైద్యం చేయాలంటూ అక్కడి వైద్యులు, సిబ్బందిని అభ్యర్థించారు. చింపిరి జట్టు చేతిలో కర్ర, పాతచొక్కా, మాసిన కండువాతో ఉన్న అతడిని చూసి వైద్యులు కొన్ని వైద్య పరీక్షలకు రిఫర్ చేశారు.

అనంతరం ఆ వృద్ధుడు ఆసుపత్రిలోని కొన్ని విభాగాల వద్దకు వెళ్లారు. వరండాల్లో తిరుగుతున్న శునకాలు, ఐసీయూల వద్ద సిబ్బంది చెబుతున్న సమాధానాలను ప్రత్యక్షంగా విన్నారు. ఔషధశాల వద్ద పరిస్థితిని గమనించారు. గంటకు పైగా ఆసుపత్రిలో కలియదిరిగి అక్కడి వాతావరణాన్ని పరిశీలించారు. ఆసుపత్రిలో రాత్రివేళ ఆర్ఎంవోలు, వైద్యులు అందుబాటులో ఉండటం లేదని ఆరోపణలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మారువేషంలో తనిఖీలను చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా కొన్ని లోపాలను సైతం గుర్తించారు.

గతంలోనూ: గుంటూరులో జరిగిన ఈ ఆసక్తికర పరిణామం కంటే ముందుగానే అనంతపురం జిల్లాలోని గుంతపల్లి హాస్పిటల్​లో సైతం ఇటువంటి తరహా సన్నివేశమే చోటు చేసుకుంది. అప్పట్లో జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్​కుమార్ సాధారణ వ్యక్తిలా మాస్క్ వేసుకుని, తన భుజంపై రుమాలుతో హాస్పటల్​కు వెళ్లి సేవలను పరోక్షంగా మారువేషంలో తనిఖీ చేశారు. అనంతరం అంబులెన్స్​ సేవలు, వాటికుండే ఛార్జీలు, వైద్యసేవలపై వివరాలన్నింటినీ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ రెండు ఆసక్తికర సన్నివేశాల ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సామాన్యులకు ఏ విధంగా సేవలందుతున్నాయనేది క్షేత్రస్థాయిలో తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. తద్వారా లోపాలు ఏమైనా ఉంటే సరిదిద్దుకునేందుకు ఇవి ఎంతగానో దోహదపడతాయి.

వరద నీటిలో చిన్నారి అవస్థలు- బాహుబలి సీన్​ రిపీట్​!

'ఠాగూర్' మూవీ సీన్ రిపీట్ - బ్రెయిన్‌డెడ్ యువకుడికి వైద్యుల ట్రీట్‌మెంట్

Last Updated : November 26, 2025 at 7:55 PM IST

TAGGED:

SUPERINTENDENT SUDDEN INSPECTION
INSPECTION IN GUNTUR GGH
వేషం మార్చి వైద్యసేవలకు వచ్చి
GUNTUR GGH SUPERINTENDENT
GUNTUR GGH SUPERINTENDENT IN MUFTY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.