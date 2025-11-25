అక్కడ 'సూపర్' కోర్సులు ఉన్నాయి - కానీ ఒక్క సీటూ లేదు
పీజీ గైనకాలజీ చేసిన వైద్యులకు నిరాశే - సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సులు రాష్ట్రంలో ప్రారంభం కావడం లేదు - వైద్య కళాశాలలో అందుబాటులో లేని కోర్సు సీట్లు
Published : November 25, 2025 at 2:15 PM IST
Super Speciality Course in Telangana : రాష్ట్రంలో మహిళలను సంక్రమించే క్యాన్యర్ కేసుల సంఖ్య ప్రతి ఏడాది పెరుగుతోంది. అలాగే మరోవైపు పెళ్లిళ్లు ఆలస్యం కావడం జీవనశైలిలో మార్పుల వల్ల సంతాన సాఫల్యత సమస్యలు అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి. అయితే ఈ వ్యాధులకు సంబంధించిన సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సులు రాష్ట్రంలో ప్రారంభం కావడం లేదు.
ఎక్కడా ఒక్క సీటు కూడా లేదు : ఈ క్రమంలో గైనకాలజీ, రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ కోర్సులు నిమ్స్తోపాటు, గాంధీ, ఉస్మానియా, గాంధీ, కేఎంసీ వైద్య కళాశాలల్లో ఎక్కడా ఒక్క సీటు కూడా అందుబాటులో లేదు. ప్రైవేటులోనూ ఇదే మాదిరిగా ఉంది. ఉత్తరాఖండ్, మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, కర్ణాటక, కేరళ తదితర రాష్ట్రాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఈ రెండు కోర్సులు కలిపి 59 వరకు సీట్లు ఉన్నాయి.
ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో 310 సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లు : ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో 310 సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దానిలో గాంధీ, నిమ్స్, ఉస్మానియా, కేఎంసీలలోని వివిధ విభాగాల్లో 109 సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ మేరకు తాజాగా ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో డీఎం, ఎంసీహెచ్ సీట్ మ్యాట్రిక్స్ను జాతీయ వైద్య కమిషన్ విడుదల చేసింది. ప్రైవేటు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల్లో డీఎన్బీఎస్ఎస్ సీట్లను డిప్లొమాట్ ఆఫ్ నేషనల్ బోర్డ్ విడుదల చేసింది. వీటిలో గైనకాలజీ, రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ కోర్సులకు సంబంధించిన ఒక్క సీటు కూడా లేదు.
అవకాశామున్న దృష్టి పెట్టని అధికారులు : ఉస్మానియా కింద కొనసాగే ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రితోపాటు, కేఎంసీ, గాంధీ, నిమ్స్ ఆసుపత్రుల్లో ఈ రెండు కోర్సులను ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నా సంబంధిత అధికారులు ఈ విషయమై దృష్టి పెట్టడం లేదు. సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సులు ప్రారంభించాలంటే సంబంధిత ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు ఉండాలి.
ఒకవేళ మనవద్ద ఈ కోర్సులు చేసిన వైద్య నిపుణులు లేకపోయినా, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి రప్పించి కోర్సులను ప్రారభించే అవకాశం ఉంది. అయితే రాష్ట్రంలో ఈ కోర్సులు లేకపోవడంతో గైనకాలజీ పూర్తి చేసిన వైద్యులు సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సు చేయాలంటే ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
అధిక శాతం యువతే : ఇటీవల క్యాన్సర్ వ్యాధి కేసులు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రధానంగా బాధితుల్లో యువత ఎక్కువగా ఉండటం కలకలం రేపుతోంది. 35 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య వయసులో మహిళలు 55 శాతం, పురుషుల్లో 45 శాతం మంది వ్యాధి బారిన పడుతున్నట్లు తేలింది. మరణాలరీత్యా మాత్రం మహిళలకంటే పురుషుల సంఖ్యనే ఎక్కువగా ఉంటోంది.
మహిళల్లో 45 శాతం మృత్యువాత పడుతుంటే పురుషుల్లో 50 శాతం మంది ప్రాణాలు గాల్లో కలుస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రజల జీవన విధానంలో క్రమంగా మార్పు వస్తోంది. ప్రధానంగా ధూమపానం, గుట్కా, మద్యపానం, మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడంతో పాటు పంటల్లో రసాయన ఎరువుల వినియోగం పెరగడం సైతం ఒక కారణమవుతోందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
డేంజర్ జోన్లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా! - 16 నెలల్లో 416 క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్సలు
ఆ వయసు వారిలో పెరుగుతున్న పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ - ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆసుపత్రికి వెళ్లాల్సిందే!