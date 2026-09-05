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సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావం - అనంతపురం జిల్లాలో పంటల కుదేలు - ప్రభుత్వ సాయం కోరుతున్న రైతులు

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా రైతులపై తీవ్రంగా సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావం - మరో వారం రోజుల్లో వర్షం కురవకపోతే రెండు నెలల కంది పంటను తొలగించాల్సిందేనని ఆందోళన చెందుతున్న రైతులు

ఉమ్మడి అనంతపురంలో సూపర్ ఎల్‌నినో దెబ్బ
ఉమ్మడి అనంతపురంలో సూపర్ ఎల్‌నినో దెబ్బ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 10:38 AM IST

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Crop Failure Due To Super El Nino In Anantapur : సూపర్ ఎల్‌నినో ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలను కుదేలు చేసింది. జూన్‌లో కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షాలకు విత్తనం వేసిన పంటలన్నీ ఎండిపోయాయి. వర్షాలు లేక భూగర్భజలాలు అడుగంటాయి. రైతులు పంటలను తొలగించేస్తున్న దయనీయ పరిస్థితి నెలకొంది. సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా రైతులపై తీవ్రంగా పడింది. మొక్క దశలో ఉన్న వర్షాధార, బోర్ల కింద పంటలు బెట్ట పరిస్థితులకు గురయ్యాయి. చాలా చోట్ల పంటలు ఎండిపోవడంతో రైతులు తొలగించేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు పదివేల ఎకరాల్లో కంది, వేరుశనగ పంటలను రైతులు తొలగించేశారు.

దయనీయంగా రైతుల పరిస్థితి : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల్లో వర్షపాత లోటు 62 శాతం వరకు ఉంది. నైరుతి రుతుపవనాల నిష్క్రమణ సమీపిస్తున్నప్పటికీ ఎక్కడా చినుకు నేల రాలడం లేదు. దీంతో బత్తాయి, టమాట పంట సాగు చేసిన రైతుల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. తోటలు నిలువునా ఎండిపోతున్నాయి. వందల ఎకరాల్లో టమాటాను రైతులు తొలగించేస్తుండగా చాలా చోట్ల గొర్రెల మేతకు వదిలేస్తున్నారు. ఉద్యాన పంటలు బతికించుకోడానికి రైతులు లక్షల రూపాయలు అప్పులు చేసి పదుల సంఖ్యలో బోర్లు వేస్తున్నా చుక్క నీరు కనిపించడంలేదు. మరో వారం రోజుల్లో వర్షం కురవకపోతే రెండు నెలల కంది పంటనూ తొలగించాల్సిందేనని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పంట నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.

సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావం - అనంతపురం జిల్లాలో పంటలు కుదేలు - ప్రభుత్వ సాయం కోరుతున్న రైతులు (ETV Bharat)

రూ. 3 లక్షల పెట్టుబడితో రెండు ఎకరాల్లో టమాట సాగు చేశాను. 9 బోర్లు వేస్తే 1 బోరు మాత్రమే కొద్దిగా పోస్తోంది. నీరు లేక టమాట పంట దిగుబడి రాలేదు. జూన్‌లో కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షాలకు విత్తనం వేసిన పంటలన్నీ ఎండిపోయాయి. పంట నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నాం. - టమాటా రైతు

ఒక్క వాన కురిస్తే మొక్కలకు ఊపిరి : ఒక్కసారి వర్షం పడితే చాలు, ప్రస్తుతం సాగులో ఉన్న పంటలు వాడిపోతున్న కంది, వాలిపోతున్న పత్తి మొక్కలు మళ్లీ జీవం పోసుకుంటాయి. మిరప పంటకు నీరు అందించడానికి ప్రతిరోజూ ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని తరలించాల్సిన అవసరం ఇక ఉండదు. పండ్ల తోటలు, కూరగాయల పంటలు, అలాగే యూకలిప్టస్, ఇతర మొక్కలకు కూడా కొత్త జీవం లభిస్తుంది. అడపాదడపా కురిసిన వర్షాలను చూసి పంటలు వేసిన రైతులు 20 రోజుల నుంచి చినుకు జాడ లేకపోవడంతో తల్లడిల్లుతున్నారు.

ట్యాంకర్లతో నీరు : గోదావరి కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతాలకు నీటిని విడుదల చేసిన తర్వాత, చాలా మంది రైతులు వరి నాట్లు వేశారు. అయితే, సాగునీటి వ్యవస్థలో చివరి భాగంలో ఉన్న పొలాలకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు అందడం లేదు. బోరుబావులపై ఆధారపడి వరి సాగు చేసిన చోట, భూగర్భ జలాలు పడిపోవడంతో సాగునీటి సరఫరా నిలిచిపోయి పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతులు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరు తెచ్చి పోస్తున్నారు.

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TAGGED:

ANANTAPUR CROP FAILURE
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FARMER DISTRESS ANDHRA PRADESH
HORTICULTURE CROPS DRIED
SUPER EL NINO IN ANANTAPUR

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