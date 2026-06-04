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150 ఏళ్లలో ఇవే అత్యంత దారుణమైన రుతుపవనాలు - సూపర్​ ఎల్​నినోపై శాస్త్రవేత్తల హెచ్చరికలు

రెండేళ్ల పాటు కరవు ఏర్పడవచ్చంటున్న వాతావరణ నిపుణులు - ఈ ఏడాది అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా నిలవొచ్చన్న వాతావరణ​ నివేదికలు - నీరు తక్కువగా అవసరమయ్యే పంటలను సాగు చేయాలని సూచన

సూపర్​ ఎల్​ నినో ప్రభావం
SUPER EL NINO IMPACTS on telangana (ANI)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 7:26 PM IST

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El Nino Effects On Monsoons : ఎక్కువగా వర్షాధారిత వ్యవసాయం చేసే మన దేశానికి రెండేళ్ల వరకు సూపర్​ ఎల్​నినో కారణంగా గడ్డు కాలమే ఉండనుందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. పసిఫిక్​ మహాసముద్రంలో సూపర్​ ఎల్​నినో బలపబడుతోందని, భారతదేశానికి వ్యవసాయ, ఆర్థిక ముుప్పు వాటిల్లనుందని 'క్లైమేట్ ట్రెండ్స్'​ నివేదించింది. రానున్న రోజుల్లో దేశ వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావం గురించి ఈ నివేదిక వివరణ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే వర్షాభావ ప్రభావంతో భారత్​ సతమతమవుతుండగా ఎల్​నినో సూపర్ ఎల్​నినోగా రూపాంతరం చెందడం అతిపెద్ద ప్రమాదమని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.

అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా 2026! : సూపర్ ఎల్​నినో వల్ల నైరుతి రుతుపవనాలు సకాలంలో ప్రవేశించకపోవడమే కాకుండా, అనిశ్చితి నెలకొంటుంది. వర్షానికి - వర్షానికి మధ్య దూరం(లాంగ్​ డ్రైస్పెల్స్), తక్కువ వర్షపాతం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఎల్​నినో ప్రభావం ఈ ఏడాదితో ముగిసిపోకుండా 2027లోనూ ఉండొచ్చని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. రెండేళ్ల పాటు ఎల్​నినో కొనసాగడం చాలా అరుదు. ఇది వరకు దేశ చరిత్రలో అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా 2024కు రికార్డు ఉంది. తాజా పరిస్థితులను గమనిస్తుంటే దాన్ని 2026 అధిగమించవచ్చు.

"వర్షపాతం తగ్గడం సమస్య కాదు. వాన ఎలా విస్తరిస్తుందనేది ముఖ్యం. డ్రైస్పెల్స్​ ఏర్పడటం ప్రధానాంశం. గత 150 ఏళ్లలో ఈ సంవత్సరమే రుతుపవనాలు అత్యంత దారుణంగా ఉంటాయని అంచనా. ఈ కారణంగా భూగర్భ జలాలు రీఛార్జ్ కాలేవు. అన్నదాతలు నీరు అధికంగా కావాల్సిన వరి లాంటి పంటల సాగును తగ్గించాలి. తక్కువ కాలంలో చేతికందే నూనె గింజలు, పప్పులు, తృణధాన్యాలపై దృష్టి సారించాలి. వర్షానికి - వర్షానికి మధ్య గ్యాప్ వారం వరకు మాత్రమైతేనే నేలలు తట్టుకుంటాయి. లేదంటే నీటిని ఒడిసి పట్టే సామర్థ్యం క్షీణిస్తుంది. అందుకే రైతులు మిశ్రమ పంటలు పండించాలి. దీంతో ఒక పంట వారం వరకు డ్రైస్పెల్స్​ తట్టుకోగలిగితే, మరో పంట 15 రోజుల వరకు ఉండవచ్చు" - జి.వి.రామాంజనేయులు, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్, సుస్థిర వ్యవసాయ కేంద్రం

నీటి ఎద్దడి తీవ్రతరం : మన దేశంలో 52శాతం సాగుకు వర్షాలే ఆధారం. రుతుపవనాల్లో అంతరాయం కారణంగా వ్యవసాయ రంగం తీవ్ర సమస్యలను ఎదుర్కోనుంది. దీనికి తోడు ఎరువుల కొరత, ఇంధన ధరలు పెరిగిపోతుండటం రానున్న ఖరీఫ్​ సీజన్​కు మరింత ముప్పుగా పరిణమించవచ్చు. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల భూగర్భజలాలు పుంజుకోవడం, జలాశయాల్లో నీటి మట్టం తగ్గడంతో పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ నీటి ఎద్దడి పెరగనుండటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

నివేదికలో పేర్కొన్న మరిన్ని ప్రధానాంశాలు

  • ఈ సంవత్సరం ఆఖరులోగా దేశంలో అతిబలమైన ఎల్​నినో ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి. 1950 నుంచి ఇప్పటిదాకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1982, 1991, 1997, 2015లో ఇలాంటి సూపర్​ ఎల్​నినోలు ఏర్పడ్డాయి. 1982లో 2.5 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి.
  • 1951 నుంచి ఏర్పడిన ఎల్​నినోల్లో 60శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.
  • ఎల్​నినో వల్ల రుతుపవనాలు బలహీనపడటంతో ఆహారం, జల విద్యుత్​ ఉత్పత్తితో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జీవనోపాధిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది.
  • దేశ నైరుతిలో వర్షపాతం తక్కువగా నెలకొంటుంది. తేమతో కూడిన గాలి పై దిశకు వెళ్లకుండా తూర్పు, పడమర గాలి వలయాలు అడ్డుకుంటాయి. దీంతో నైరుతి రుతుపవన వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తాయి.

"భారత వాతావరణ శాఖ రుతుపవనాల గురించి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా సరఫరా వ్యవస్థ దెబ్బతినడంతో ఇంధన ధరలు పెరగడం, ఎరువుల కొరత సమస్యలతో పాటు వర్షాభావ పరిస్థితులు కూడా ఈ ఖరీఫ్​ సీజన్​పై ఉంటాయి. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై చూపే ప్రభావాన్ని ఎలా నివారించాలన్నదే అసలు సమస్య" - ఆర్తి కోస్లా, క్లైమేట్‌ ట్రెండ్‌ వ్యవస్థాపకులు

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సూపర్​ ఎల్​ నినో ప్రభావం
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