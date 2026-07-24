ETV Bharat / state

AI టూల్స్‌తో డబ్బులు సంపాదించండి! - డిగ్రీలతో పని లేకుండా ఇంట్లోనే మంచి ఆదాయం

గృహిణులు, మహిళలు, యువతకు సూపర్‌ ఛాన్స్‌ - ఇంట్లో ఉంటూనే కృత్రిమ మేధతో ఆదాయ మార్గాలు - స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ద్వారా ప్రతిరోజు మనీ సంపాదించే ఛాన్స్‌ - డిగ్రీలతో పనిలేకుండా ఏఐ ఉపయోగంతో ఆదాయం

SUPER AI ACADEMY FOUNDER NIKHIL
PART TIME JOBS USING AI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Income Opportunities With AI Tools : మీరు గృహిణులా? కుటుంబానికి ఆర్థికంగా చేయూతను ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ సాంకేతికత మీ కోసమే! ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ వాడటానికి ఐటీ నిపుణులే కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్నెట్‌పై కనీస అవగాహన ఉంటే చాలు. సాధారణ మహిళలు, యువత కూడా ఏఐ సహాయంతో అనేక రకాల పార్ట్‌టైమ్ ఉద్యోగాలు చేయవచ్చని చెబుతున్నారు సూపర్ ఏఐ అకాడమీ ఫౌండర్ నిఖిల్ గుండ. సృజనాత్మకతకు ఏఐ టెక్నాలజీని జోడించి ఉపాధి మార్గాలను పెంపొందించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

ఇంట్లోనే మొబైల్ సాయంతో : సాంకేతిక పరిజ్ఞానం రోజురోజుకూ మారుతోంది. ఒకప్పుడు కేవలం సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్లకే పరిమితం అనుకున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు సామాన్యులకు కూడా కొత్త ఉపాధి మార్గాలు చూపుతోంది. ముఖ్యంగా గృహిణులు, నిరుద్యోగ యువత టెక్నాలజీ భయం లేకుండా ఇంట్లోనే ఉంటూ మొబైల్‌ సహాయంతో ఆదాయం పొందే అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టింది. అసలు సామాన్యులు ఏఐ టూల్స్‌ను ఎలా ఉపయోగిచాలి? స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ద్వారా పార్ట్‌టైమ్ జాబ్స్‌ పొందే మార్గాలేంటి?

ఏఐకో విస్తృతమైన ఉపాధి అవకాశాలు : సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక ప్రతిభ దాగుంటుంది. దానికి కొంచెం సృజనాత్మకత జోడిస్తే గుర్తింపు లభిస్తుంది. చాలా మంది గృహిణులు, మహిళలు కుటుంబానికి ఆర్థికంగా చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలనే కుతూహలంతో ఉంటారు. కానీ సరైన అవకాశాలు లభించక మిన్నకుండిపోతారు. అలాంటి వాళ్లకు కృత్రిమ మేథ ఓ వరంగా మారిందంటున్నారు సూపర్ ఏఐ అకాడమీ ఫౌండర్ నిఖిల్​ గుండ. ఏఐని ఉపయోగించుకోవాంటే ఐటీ ఉద్యోగులు, లేకపోతే సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్లే కానక్కర్లేదని సాధారణ గృహిణియే కాకుండా నిరుద్యోగులు, యువత సైతం కృత్రిమ మేథ సాయంతో పలు ఉపాధి అవకాశాలను సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఇంటర్నెట్ పై కనీస అవగాహన ఉండి మొబైల్ లోనే ఏఐ టెక్నాలజీతో పలు పార్ట్ టైం ఉద్యోగాలు చేయొచ్చంటున్న నిఖిల్​ గుండ.

"కొవిడ్​ అనంతరం అందరిలో ఆన్​లైన్​ వాడటంపై చాలా అవగాహన వచ్చింది. ప్రతి బిజినెస్​లో ఇన్​స్టాగ్రామ్​, యూట్యూబ్​ వాడుతున్నారు. వాటిలో ఆకర్షణీయమైన థంబ్​నెయిల్స్ వాడుతున్నారు. యూట్యూబ్​లో వీడియో కావాలి. యాంకర్​కు స్క్రిప్ట్​, కాన్సెప్ట్ కావాలి. వీటన్నింటికి మనకు ఏఐ సాయం చేస్తుంది. సాధారణంగా మనుషులు చేసే దానికంటే పదిరెట్లు ఎక్కువ వేగంతో పనిచేస్తుంది. సాధారణంగా కంప్యూటర్​, ఇంటర్నెట్ వాడటం వస్తే చాలు. ఇలాంటివన్నీ చేసుకుని ఆదాయం గడించవచ్చు" -నిఖిల్ గుండ, సూపర్ ఏఐ ఫౌండర్

ఏఐ టూల్​ చాట్​జీపీటీతో మనం ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవచ్చని అది తెలుగులో కూడా మన మాటల్నీ విని స్పందిస్తుందని నిఖిల్ తెలిపారు. ఇంగ్లీష్​ రావాల్సిన పని లేదని ఏఐని వాడుకొని అద్భుతమైన యానిమేషన్ వీడియోలు క్రియేట్ చేయొచ్చని అన్నారు. అదే పాత పద్దతుల్లోనైతే చాలా టైమ్​తో పాటు ఎక్కువగా ఖర్చు అవుతుందని, ఇప్పుడు అలా కాకుండా సింపుల్​గా స్క్రిప్ట్​ ఇస్తే చాలా మనకు నచ్చినట్లుగా యాడ్స్, అన్ని వీడియోస్ చేయొచ్చంటున్నారు. పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్​వేర్ కంపెనీలే ఏఐని ఉపయోగించుకుంటున్నప్పుడు మనం దానిని వాడకపోతే అవుట్​ డేట్​ అవుతామని హెచ్చరించారు.

4K క్వాలిటీతో ఏఐ వీడియోలు : ఏఐ వీడియోల అవుట్​పుట్​ను చూస్తే 2 రకాలుగా ఉంటుందని, ఒకటి ఫ్రీగా రెండోది పెయిడ్​గా వస్తుందన్నారు. ఫ్రీగా వచ్చేది 720p క్వాలిటీతో వస్తుందని ఇది మనకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడానికి సరిపోతుందని తెలిపారు. లేదు ఇంకా మంచి క్వాలిటీ కావాలంటే పెయిడ్ మోడ్​లో​ వాడితే 4K క్వాలిటీతో కూడా మంచి వీడియోల అవుట్​ పుట్ వస్తుంది. మనం వీడియోకు కావాల్సిన ప్రామ్ట్​ను కూడా చాట్​జీపీటీ రాసి ఇస్తుందన్నారు. దానిని మనం తీసుకెళ్లి చాట్​జీపీటీ, జెమిని ఏఐ వంటి టూల్స్​లో ఇస్తే నిమిషాల్లో వీడియో వస్తుందన్నారు.

గూగుల్ సరికొత్త AI చిప్: 10 రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో మీ ముందుకు 'జెమిని' ఫీచర్లు!

'హగ్గింగ్ ఫేస్'​పై అటానమస్ సైబర్ దాడి మా మోడళ్లపనే: ఓపెన్‌ఏఐ సంచలన ప్రకటన

TAGGED:

PART TIME JOBS USING AI
INCOME OPPORTUNITIES AI TOOLS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AI TRAINER MARKETING STRATEGIST
SUPER AI ACADEMY FOUNDER NIKHIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.