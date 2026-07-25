YUVA : ఇంట్లో ఉంటూనే సంపాదించుకునే ఛాన్స్ - ఏఐతో ఎన్నో ఆదాయ మార్గాలు
స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా ప్రతిరోజు మనీ సంపాదించే ఛాన్స్ - గృహిణులు, మహిళలు, యువతకు అద్భుత అవకాశం - డిగ్రీలతో పనిలేకుండా ఏఐ ఉపయోగంతో ఆదాయం - సూపర్ ఏఐ అకాడమీ ఫౌండర్ నిఖిల్తో ముఖాముఖి
Published : July 25, 2026 at 5:24 PM IST
Super AI Academy Founder Interview : సాంకేతిక పరిజ్ఞానం రోజురోజుకూ మారుతోంది. ఒకప్పుడు కేవలం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లకే పరిమితం అనుకున్న కృత్రిమ మేధ ఇప్పుడు సామాన్యులకు కూడా కొత్త ఉపాధి మార్గాలు చూపుతోంది. ముఖ్యంగా గృహిణులు, నిరుద్యోగ యువత టెక్నాలజీ భయం లేకుండా ఇంట్లోనే ఉంటూ మెుబైల్ సహాయంతో ఆదాయం పొందే అవకాశాలను తెచ్చిపెట్టింది. అసలు సామాన్యులు ఏఐ టూల్స్ను ఎలా ఉపయోగిచాలి ? స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా పార్ట్టైమ్ జాబ్స్ పొందే మార్గాలేంటి ? ఈ విషయాలపై సూపర్ ఏఐ అకాడమీ ఫౌండర్ నిఖిల్ అడిగి తెలుసుకుందాం.
ప్రశ్న : ప్రస్తుతం ఆఫీస్కు వెళ్లాల్సిన పని లేకుండా సంపాదించే మార్గాలున్నాయా?
ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ ఉంది. ఇంటర్నెట్ కూడా అందుబాటులోనే ఉంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో రకరకాల టూల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మార్కెట్లో ప్రస్తుతం 50 వేలకు పైగా టూల్స్ ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించుకుని చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ సంపాదించవచ్చు.
ఏ వ్యాపారానికైనా మార్కెటింగ్ అవసరం. మార్కెట్కు సంబంధించిన పోస్టర్లు, వీడియోలు, కమ్యునికేషన్ మెటీరియల్స్, కంటెంట్ రైటింగ్, వెబ్సైట్స్ అవసరాలు, కస్టమ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఇలాంటి వాటన్నింటినీ ఏఐ సాయంతో సులభంగా తయారు చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం ఛాట్ జీపీటీ, జెమినితో సులభంగా వీటిని చేయొచ్చు. ఫ్రీలెన్సింగ్ చేస్తూ డబ్బు సంపాదించొచ్చు. సుమారు 400 రకాలుగా డబ్బులు సంపాదించొచ్చు.
ప్రశ్న : ఏఐ అంటే బీటెక్, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన వారే వినియోగించగలరా?
అనేక మంది ఏఐ అంటే భయపడతారు. కంప్యూటర్ వాడటం రావాలని అపోహపడుతుంటారు. ఫోన్ వాడటం వస్తే ఏఐని సులభంగా వినియోగించొచ్చు. నా దగ్గర ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ అబ్బాయి నెలకు రూ. 2 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నాడు. అనేక మంది గృహిణులు ఏఐ టూల్స్ని ఉపయోగిస్తూ, వాటిని నేర్పిస్తూ, వారి సేవలనందిస్తూ డిజిటల్ ఏజెన్సీలను పెట్టుకుని డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు.
ప్రశ్న : ఏఐ వాడకంలో ఇంగ్లిష్ తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలా?
వీటిని వినియోగించుకునేందుకు ఇంగ్లిష్ అవసరం లేదు. వీటితో కూడా తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు. మనం ఏ భాషలో మాట్లాడినా దానికి మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోనే అర్థమవుతుంది. మనం మైక్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే మనతో సులభంగా మాట్లాడుతుంది. అదే పెయిడ్ ప్లాన్ తీసుకుంటే చాట్జీపీటీతో వీడియో కాల్లో మాట్లాడొచ్చు.
- సినిమా లెవల్ వీడియోస్, యానిమేషన్స్ : ఏఐ సహాయంతో ఏదైనా ఒక అంశంలో సందేహాలను సులభంగా నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. స్క్రీన్ షేర్ చేసి సందేహాలు అడగొచ్చు. గూగుల్ ఏఐ స్టూడియోతో సినిమా లెవల్ వీడియోస్, యానిమేషన్స్, వివిధ రకాల క్యారెక్టర్లను తయారు చేయొచ్చు. పది సెకెన్లుగా ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు, వీడియో తయారు చేయొచ్చు.
- మార్కెట్ ఉన్న చోట అమ్మగలిగితే : లక్షలు పెట్టి తయారు చేసే గ్రాఫిక్స్ కూడా మాట్లాడి, ఒక్క ప్రాంప్ట్తో సులభంగా తయారు చేయొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన టూల్స్ కూడా మార్కెట్లో ఫ్రీగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్ ఉన్నచోట ఈ సర్వీసులను అమ్మగలిగితే సులభంగా డబ్బు సంపాదించొచ్చు.
ప్రశ్న : ఏఐతో తయారు చేసిన గ్రాఫిక్స్కి, సాధారణ సాఫ్ట్ వేర్తో తయారు చేసిన గ్రాఫిక్స్కి తేడా కనిపిస్తుందా?
సాధారణంగా ఏఐలో ఫ్రీ వెర్షన్, పెయిడ్ వెర్షన్ ఉంటాయి. వాటిలో ఫ్రీ వెర్షన్లో 720పీ వరకు వీడియోలను తయారు చేస్తుంది. అవి ఫోన్, సోషల్ మీడియా వరకు సరిపోతాయి. కానీ 4కే క్వాలిటీలో వీడియోలు కావాలంటే ప్రీమియం వెర్షన్ తీసుకోవాలి. మనం అనుకున్న విషయాలను చాట్జీపీటీకి చేప్తే అది ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది. దీనిని తీసుకెళ్లి ఫ్లోకి ఇస్తే వీడియో తయారు చేస్తుంది.
ప్రశ్న : ఇవన్నీ ఎక్కడ, ఎలా నేర్చుకోవాలి ?
ప్రస్తుతం సుపర్ ఏఐ ద్వారా మహిళలకోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఉమెన్స్క్లబ్ అని ప్రారంభించాం. వారికి 100 రోజులు లైవ్లో నేర్పించాం. 432 ప్రజలకు ఆన్లైన్లో శిక్షణ ఇచ్చాం. వారిలో సుమారు 200 మంది సంపాదిస్తున్నారు. త్వరలోనే వారు నెలకు రూ.2 లక్షల వరకు సంపాదిస్తారు.
ఏఐను నేర్చుకుంటే వెబ్సైట్ను 30 నిమిషాల్లో తయారు చేయొచ్చు. ఐఆర్సీటీసీ లాంటి ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లను సైతం సులభంగా తయారు చేయొచ్చు. ఒక సాఫ్ట్వేర్, యాప్ ఇలా దేనినైనా తయారు చేయొచ్చు. బోల్ట్.న్యూ, ఎమర్జెంట్, లెవబుల్ ఇలాంటి వెబ్సైట్స్కి వెళ్లి నాకు ఇలాంటి కాన్సప్ట్ కావాలి అని అడిగితే అవి చేసి ఇచ్చేస్తాయి.
అర్థమయ్యేలా విడమరచి చెప్పాలి : మెషిన్తో మాట్లాడే సమయాల్లో దానికి అర్థమయ్యేలా ప్రతిదీ చెప్పాలి. ఒకటో తరగతి పిల్లోడికి చెప్పినంతగా విడమర్చి చెప్పాలి. అంటే 'తెలుగులో రాసివ్వు అనకూడదు. తెలుగు భాషలో రాసివ్వు అని చెప్పాలి.' మన అవసరాలేంటి, మనకు ఎలాంటి ఔట్పుట్ కావాలి అని చెప్తే స్పష్టమైన సమాధానం ఇస్తుంది. తెలుగులోనైనా ఏఐకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ఏఐ టూల్స్ వినియోగించే ముందు దానిగురించి గూగుల్లో చెక్ చేసుకోండి. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచంలో మనం వేగంగా ఎదగడానికి ఏఐ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
AI టూల్స్తో డబ్బులు సంపాదించండి! - డిగ్రీలతో పని లేకుండా ఇంట్లోనే మంచి ఆదాయం