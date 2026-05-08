ETV Bharat / state

వేసవికాలంలో సన్‌స్క్రీన్‌ లోషన్‌ వాడుతున్నారా? - అయితే ఇవి తెలుసుకోండి

పిల్లల చర్మంపై ఎక్కువగా యూవీ కిరణాల ప్రభావం - జింక్‌ ఆక్సైడ్, టైటానియం ఆక్సైడ్‌లు ఉండే సన్‌స్క్రీన్‌లు ఎంచుకోవడం ఉత్తమం అంటున్న వైద్యులు -

Sunscreens on the Body
Sunscreens During the Summer (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 8:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sunscreens During the Summer : వేసవి కాలంలో తీవ్రమైన ఎండ విజృంభిస్తున్నప్పుడు ప్రమాదకరమైన అతినీల లోహిత కిరణాలు(యూవీ కిరణాలు) చర్మంలోని డీఎన్‌ఏకు, ప్రొటీన్లకు, కణాలకు హాని కలిగించే అవకాశం ఉంది. వేడి నుంచి తనను తాను రక్షించుకునేందుకు చర్మం మెలనిన్‌ అనే హర్మోన్​ను ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీంతో శరీరంపై దద్దుర్లు వంటివి వస్తుంటాయి. ఈ సమస్యలను నివారించేందుకు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఎన్నో రకాలైన సన్‌స్క్రీన్‌ లోషన్లు ఉపయోగపడతాయి. అయితే వాటి ఎంపికలో, వాడకంలో జాగ్రత్తలు అత్యంత అవసరం.

  • సన్‌స్క్రీన్‌ లోషన్లు కొనేటప్పుడు అందులో ఎస్‌పీఎఫ్‌ (సన్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫ్యాక్టర్‌) నంబరు తప్పని సరిగా చూడాలి. అది సూర్యుడి రేడియేషన్‌ నుంచి మన శరీరానికి ఎంతమేరకు కాపాడుతుందో సూచనలు చేస్తుంది.
  • లోషన్‌లో ఎస్‌పీఎప్‌ 15 సుమారు 93 శాతం, ఎస్‌పీఎఫ్‌ 50 సుమారు 98 శాతం, ఎస్‌పీఎఫ్‌ 30 సుమారు 97 శాతం రక్షణనిస్తాయి. ఏ సన్‌స్క్రీన్‌ అయినా రాసుకున్న 2 నుంచి 3 గంటల తర్వాత తన ప్రభావాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతుంది. కాబట్టి ప్రతి మూడు గంటలకోసారి లోషన్​ను అప్లై చేసుకోవడం తప్పనిసరి.
  • సూర్యుడి నుంచి వచ్చే రేడియేషన్‌ తీవ్రత రోజంతా ఒకే పరిస్థితిలా ఉండదు. అందుకే ఎండలోకి వెళ్లడానికి 20 నుంచి 30 నిమిషాల ముందు సన్‌స్క్రీన్‌ లోషన్‌ రాసుకుంటే మీకు మెరుగైన ఫలితం వెంటనే కనిపిస్తుంది.
  • చెమట పట్టిన తర్వాత నీళ్లతో కడుక్కున్నా, టవల్​తో తుడుచుకున్నా మరోసారి లోషన్​ను శరీరంపై అప్లై చేసుకోవాలి. దీన్ని మరే స్కిన్‌ క్రీమ్‌లతోనూ కలిపి వాడటం ప్రమాదకరం. ఒకవేళ అలా కలిపి వాడితే ఫలితాలు వికటించే అవకాశం ఉంది.
  • సన్‌స్క్రీన్‌ లోషన్లు వినియోగించడం వల్ల చర్మానికి విటమిన్‌-డిని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం తగ్గుతుందేమోననే అనుమానాలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి. కానీ అది ఎంత మాత్రం నిజం కాదు.
  • ఈ క్రీమ్‌లలో పలు విష పదార్థాలు ఉంటాయని, అవి శరీరంలో పేరుకుపోయి ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయనే అనుమానాలను కొందరు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అవన్నీ పూర్తిగా అవాస్తవాలు, అపోహలు మాత్రమే. ప్యాక్‌పై ఉన్న సూచనల మేరకు వాడితే ఎలాంటి సమస్యలు మీ దరిచేరవు.
  • పెద్దలు ముఖానికి, శరీరానికి కలిపి కొద్దిగా సన్‌స్క్రీన్‌ లోషన్‌ వాడితే ఎండ నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు.
  • యూవీ కిరణాల ప్రభావం పిల్లల చర్మంపై మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆరు నెలలు దాటిన పిల్లలకు దీన్ని వాడొచ్చు. అయితే పిల్లలను ఎండకు బయటకు వెళ్లనీయకపోవడమే వేసవి కాలంలో అత్యుత్తమమైన పద్దతి.
  • పిల్లలకు వదులుగా ఉండే దుస్తులు వేయడం, బయటకు వెళ్లినప్పుడు గొడుగు వాడడం మంచిది. వాటర్‌ ప్రూఫ్‌ సన్‌స్కీన్ర్‌లు అస్సలు ఎక్కడా ఉండవు, కేవలం వాటర్‌ రెసిస్టెంట్‌ మాత్రమే లభిస్తాయి. ఈత కొట్టిన 40 నుంచి 80 నిమిషాలకు మళ్లీ బాడీ క్రీమ్‌ రాయాల్సిందే.

"సన్‌స్క్రీన్‌ ఉదయమే అప్లై చేసుకోవాలి. రాత్రి అంతగా అవసరం లేదు. మీరు ఒకవేళ బయట పనిచేయాల్సి వచ్చినా లేదా ఎండలో ఎక్కువసేపు గడపాల్సి వచ్చినా మీతో పాటు సన్‌స్క్రీన్‌ లోషన్‌ను తీసుకెళ్లడం మంచిది. ముఖ్యంగా జింక్‌ ఆక్సైడ్, టైటానియం ఆక్సైడ్‌లు ఉండే సన్‌స్క్రీన్‌లు ఎంచుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది. కేవలం ముఖంపై మాత్రమే కాదు, చెవులు, మెడ, చేతులకు ఎండపడే సన్‌స్క్రీన్‌ రాసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి" -డాక్టర్‌. భూమేష్‌కుమార్, ఉస్మానియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి చర్మ వ్యాధుల విభాగాధిపతి

Note : సన్​స్క్రీన్​ వంచి క్రీమ్స్ ఉపయోగించే ముందు చర్మవ్యాధుల వైద్యుడిని తప్పకుండా సంప్రదించాలి. డాక్టర్​ సూచనల మేరకే బాడీ లోషన్లను వాడాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఫలితాలు వికటించే అవకాశం లేకపోలేదు.

చర్మ సంరక్షణ విషయంలో - ఈ పొరపాట్లు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!

ఎండాకాలంలో చర్మ సమస్యలా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

ULTRAVIOLET RAYS
SUNSCREENS DURING THE SUMMER
SUNSCREENS ON THE BODY
PREVENTS SUNBURN
SUNSCREENS ON THE BODY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.