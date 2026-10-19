ఎండ వెలుతురు, పౌష్టికాహారం, ఆటపాటలే పిల్లల ఎముకలకు బలం : కిమ్స్ పీడియాట్రిక్ విభాగం
Vitamin D Deficiency Hinders Bone Growth : పిల్లల్లో ఎముకలు దృఢంగా ఎదగాలంటే సూర్యరశ్మి, పౌష్టికాహారం, వ్యాయామం అవసరమని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డా.రోషన్ కుమార్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు.
Published : October 19, 2026 at 4:39 PM IST
World Children's Bone Health Day : పిల్లల్లో ఎముకలు దృఢంగా ఎదగాలంటే తగినంత సూర్యరశ్మి, పౌష్టికాహారం, క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామం ఎంతో అవసరం. నేటి డిజిటల్ యుగంలో పిల్లలు మొబైల్ ఫోన్లు, ట్యాబ్లెట్లు, టీవీలతో ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ ఆరుబయట ఆటలకు దూరమవుతున్నారని, దీనివల్ల వారి శారీరక ఎదుగుదలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ బాలల ఎముకల ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్ల ప్రాధాన్యాన్ని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డా.రోషన్ కుమార్ జైస్వాల్ వివరించారు.
ఎముకల బలానికి విటమిన్-డి కీలకం
పిల్లల ఎముకలు, దంతాలు దృఢంగా ఉండటానికి విటమిన్-డి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. శరీరం ఆహారం నుంచి కాల్షియంను గ్రహించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. విటమిన్-డి లోపం తీవ్రమైతే ఎముకలు బలహీనపడటం, మృదువుగా మారటం, ఎదుగుదలలో సమస్యలు తలెత్తడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. చిన్నారుల్లో రికెట్స్ అనే వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఎముకలు, కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల బలహీనత, ఎదుగుదల మందగించడం, శారీరక కార్యకలాపాల్లో త్వరగా అలసిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. అయితే ఇవి ఇతర సమస్యల వల్ల కూడా రావచ్చని, వైద్యపరీక్షల ద్వారా అసలు కారణాన్ని గుర్తించాలని సూచించారు.
ఎండలో కొంతసేపు.. మైదానంలో మరికొంతసేపు
సూర్యరశ్మి తగిలినప్పుడు చర్మంలో సహజంగా విటమిన్-డి తయారవుతుంది. అయితే చర్మం రంగు, కాలం, సూర్యరశ్మి తీవ్రత, దుస్తులు తదితర అంశాల ఆధారంగా ఇది మారుతుంది. అందువల్ల పిల్లలకు ఎంతసేపు ఎండ తగలాలనే విషయంలో ఒకే సమయ పరిమితిని అందరికీ వర్తింపజేయలేము. ఎండలో చర్మం కాలిపోయేంతసేపు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
"పిల్లలను ప్రతిరోజూ కొంతసేపు ఆరుబయట ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించాలి. పరుగు పందాలు, సైక్లింగ్, బంతి ఆటలు, వయసుకు తగిన క్రీడల్లో పాల్గొనడం వల్ల ఎముకలు, కండరాలు బలపడటంతో పాటు శారీరక దృఢత్వం పెరుగుతుంది. ఆటలు పిల్లల్లో చురుకుదనాన్నిపెంచి ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయి" - డా.రోషన్ కుమార్ జైస్వాల్, కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిక్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, కిమ్స్
ఆహారంలోనూ పోషకాలు ఉండాలి
ఎముకల ఆరోగ్యానికి సూర్యరశ్మితో పాటు సమతుల ఆహారం కూడా అవసరం. పాలు, పెరుగు, జున్ను వంటి కాల్షియం అధికంగా ఉండే పదార్థాలను పిల్లలకు అందించాలి. గుడ్లు, కొవ్వు అధికంగా ఉండే చేపల్లో విటమిన్-డి లభిస్తుంది. విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉండే ఆకుకూరలు, పప్పుధాన్యాలు, గింజలు కూడా పిల్లల ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడతాయి. విటమిన్-డి, కాల్షియం అదనంగా కలిపిన పాలు, ఇతర ఆహార పదార్థాలు కూడా తీసుకోవచ్చు. శాకాహారం మాత్రమే తీసుకునే పిల్లల్లో విటమిన్-డి, కాల్షియం తగిన మోతాదులో అందుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు గమనించాలి. వైద్యుల సలహా లేకుండా విటమిన్-డి మందులు లేదా సప్లిమెంట్లను అధిక మోతాదులో ఇవ్వకూడదు.
లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు
పిల్లల్లో ఎముకలు లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఎక్కువకాలం కొనసాగడం, కండరాల బలహీనత, తరచూ అలసిపోవడం, ఎదుగుదలలో ఆలస్యం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వైద్యులను సంప్రదించాలి. అవసరాన్ని బట్టి వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించి, విటమిన్-డి లోపం ఉందో లేదో నిర్ధారిస్తారు. ముందుగానే గుర్తించి తగిన చికిత్స అందించడం ద్వారా సమస్యలు తీవ్రం కాకుండా నివారించవచ్చు.
తల్లిదండ్రులదే కీలక బాధ్యత
పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు నేర్పించాలి. మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీల ముందు గడిపే అనవసర సమయాన్ని తగ్గించి, ఆరుబయట ఆటలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి. పౌష్టికాహారం, తగిన నిద్ర, క్రమబద్ధమైన శారీరక శ్రమకు ప్రోత్సాహం అందించాలి. బాల్యంలోనే ఎముకలు దృఢంగా ఎదిగితే భవిష్యత్తులో మెరుగైన ఎముకలు, కండరాల ఆరోగ్యానికి పునాది పడుతుంది. “మంచి ఆహారం.. సంతోషంగా ఆటలు.. దృఢమైన ఎముకలు” అనే సందేశంతో పిల్లల ఆరోగ్యంపై తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి.
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