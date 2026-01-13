ETV Bharat / state

వివేకా హత్య కేసులో సుప్రీంకోర్టులో మరో అప్లికేషన్‌ దాఖలు చేసిన సునీత

సీబీఐ విచారణ కొసాగింపునకు ట్రయల్‌ కోర్టు పాక్షికంగా అనుమతివ్వడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించిన సునీత- ధర్మాసనం మార్గదర్శకాలనూ పట్టించుకోకుండా ఆదేశాలిచ్చినట్లు అప్లికేషన్‌లో పేర్కొన్న సునీత

Sunitha Files Another Application in Supreme Court in Viveka Murder Case
Sunitha Files Another Application in Supreme Court in Viveka Murder Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 5:21 PM IST

Sunitha Files Another Application in Supreme Court in Viveka Murder Case : మాజీ మంత్రి వైఎస్​ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఆయన కుమార్తె సునీత తాజాగా సుప్రీంకోర్టులో మరో అప్లికేషన్‌ దాఖలు చేశారు. సీబీఐ విచారణ కొసాగింపునకు ట్రయల్‌ కోర్టు పాక్షికంగా అనుమతివ్వడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ ఆమె సుప్రీంను ఆశ్రయించారు.

మూడు నెలల్లో తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని గతంలో ఆదేశం : సీబీఐ విచారణ అంశంపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని హైదరాబాద్‌లోని సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టును గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. మూడు నెలల్లో తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని జస్టిస్‌ సుందరేశ్ ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన ట్రయల్‌ కోర్టు కేవలం ఇద్దరి పాత్రపై మాత్రమే విచారణ జరపాలని పాక్షికంగా ఆదేశాలు ఇచ్చింది. తాము లేవనెత్తిన అంశాలకు విరుద్ధంగా పాక్షిక విచారణకు ట్రయల్‌ కోర్టు ఆదేశాలిచ్చిందని ధర్మాసనం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలను పట్టించుకోలేదని సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి సునీత తీసుకెళ్లారు. దీంతో ప్రస్తుత అప్లికేషన్‌తో పాటు పెండింగ్‌లో ఉన్న అన్ని పిటిషన్లపై విచారణను అత్యున్నత న్యాయస్థానం వచ్చే మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.

