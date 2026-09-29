వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు - సునీల్ యాదవ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
‘వివేకాను అంతమొందించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు, ఈ హత్య వల్ల నాకు ఎలాంటి లాభమూ లేదు, ఆయన బతికుంటేనే లాభపడేవాణ్ని అన్న సునీల్ యాదవ్.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 8:09 AM IST
Sunil Yadav Stated Jagan, Bharathi, Avinash Reddy Benefited from Viveka Murder: మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్యతో లబ్ధి పొందింది వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్మోహన్రెడ్డి, ఆయన సతీమణి భారతి, కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డిలని ఈ కేసులో రెండో నిందితుడు యాదటి సునీల్ యాదవ్ వెల్లడించారు. హత్య ద్వారా లబ్ధి పొందిన వారిని వదిలేసి కేవలం తమను మాత్రమే విచారిస్తే ప్రయోజనమేంటని ప్రశ్నించారు. జగన్, భారతిని వెంటనే నిందితులుగా చేర్చి, హత్య వెనకున్న వారి కుట్రలను వెలికితీసేలా దర్యాప్తు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వివేకా బతికుంటే కచ్చితంగా కడప ఎంపీ అయ్యేవారని, దీన్ని బట్టే ఆయన్ను ఎందుకు అడ్డు తొలగించుకున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. సునీల్ యాదవ్ సోమవారం ఓ మీడియా ఛానల్తో మాట్లాడుతూ సంచలన విషయాలు బయటపెట్టారు.
‘వివేకాను చంపించిన వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి, వైఎస్ భాస్కర్రెడ్డి, దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డిల వెనక ఉన్నది జగన్, భారతిలే. వివేకాను ఎవరు చంపించారు, కుట్ర ఎవరు చేశారు, ఈ హత్యతో ఎవరు లబ్ధి పొందారన్నది పులివెందులలో చిన్నపిల్లోడిని అడిగినా చెబుతారు. ఈ వివరాలన్నీ ఈడీ విచారణలో వివరించా. వివేకా హత్య ద్వారా లబ్ధి పొందిన వారిని బయటకు తీసి ఉరిశిక్ష విధించాలని కోరాను’ అని సునీల్ యాదవ్ చెప్పారు. ‘వివేకాను అంతమొందించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. ఈ హత్య వల్ల నాకు ఎలాంటి లాభమూ లేదు. ఆయన బతికుంటేనే లాభపడేవాణ్ని. యాదవ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ పదవి నాకు ఇప్పించేవాడు. నా పేరు ఒక బ్రాండ్గా మారుండేది’ అని సునీల్ యాదవ్ వెల్లడించారు.
నాకు రక్షణ కల్పించండి: ‘జగన్, భారతి, అవినాష్రెడ్డిల వల్ల నా ప్రాణాలకు ముప్పు ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాకు రక్షణ కల్పిస్తే నేను ప్రాణాలతో ఉంటాను. ఈ కేసునూ బతికించగలను. నాకు రక్షణ కల్పించాలని ఇప్పటికే వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ఎస్పీని, కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీని, డీజీపీని కోరాను. హోంమంత్రిని కూడా కలుస్తా. ఈ కేసుకు సంబంధించిన నిజానిజాలన్నీ చెప్పేస్తా. నాకు రక్షణ కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను వేడుకుంటున్నా.
వివేకా హత్య కేసుల్లో నాలుగేళ్ల పాటు జైల్లో ఉండి బయటకొచ్చిన తర్వాత అప్పట్లో అవినాష్రెడ్డి మనుషులు లోకేశ్రెడ్డి, పవన్కుమార్లు నాపై దాడి చేసి హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. ఇలాంటి ఘటనలు మూడు జరిగాయి. వీటిపై పులివెందుల పోలీసుస్టేషన్లో కేసులూ నమోదయ్యాయి. ఈ కేసులో కీలక సాక్షులైన గంగాధరరెడ్డి, వాచ్మన్ రంగన్న సహా పలువురు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. అందుకే నాకు రక్షణ కల్పించాలి. ఈడీ విచారణకు పూర్తిగా సహకరించా’ అని సునీల్ యాదవ్ చెప్పారు.
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