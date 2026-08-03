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7 ఖండాల్లో 8 ప్రధాన మారథాన్లు - 57 ఏళ్ల సునీల్ రాబర్ట్​కు సీఎం అభినందన

మారథాన్‌ రికార్డులు సాధించిన సునీల్‌ రాబర్ట్‌ ఉప్పుల - అభినందనలు తెలిపిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి - 2011లో ప్రతిష్ఠాత్మక న్యూయార్క్‌ సిటీ మారథాన్‌ - అబాట్‌ వరల్డ్‌ మారథాన్‌ మేజర్స్‌ను సాధించిన సునీల్

Marathon Milestone
Sunil Robert Vuppula (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 9:17 AM IST

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Sunil Robert Vuppula Marathon Records in Worldwide : సాధారణంగా మనం ఏదైనా ప్రమాదం బారిన పడితే జీవితం అక్కడితో ఆగిపోయిందని అనుకుని భయపడుతుంటాం. కానీ ఈయన అలా నిరుత్సాహం చెందలేదు. ఓ బైక్‌ ప్రమాదంలో అతని కుడి మోకాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నది. డాక్టర్లు సర్జరీ చేసి కీళ్లలోని కొన్ని భాగాలను పూర్తిగా తొలగించారు. అయినా కూడా ఈ ప్రమాదంతో ఆయన ఏ మాత్రం బెదిరిపోలేదు. పట్టుదలతో మారథాన్‌ను మొదలుపెట్టాడు. ఇప్పుడు ఏకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7 ఖండాల్లోని 8 ప్రధాన మారథాన్లను పూర్తి చేసిన వారిలో టాప్​లో చోటు సంపాదించారు. ఆయనే మన ప్రవాస భారతీయుడు 57 ఏళ్ల సునీల్‌ రాబర్ట్‌ ఉప్పుల. ప్రస్తుతం అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలో నివాసం ఉంటున్న ఆయన, తన జీవన పరుగు వివరాలను ఇలా పంచుకున్నారు.

బైక్ ప్రమాదం : సునీల్​ రాబర్ట్​ది హైదరాబాద్‌లోని పార్శిగుట్ట. మాసబ్‌ట్యాంక్‌లోని స్కూళ్లో విద్యాభ్యాసం చేశారు. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన తర్వాత చిన్నపాటి సేల్స్‌ జాబ్‌లో పని చేశారు. 1998-99 మధ్య ఓరోజు సైనిక్‌పురి నుంచి ఇంటికి వెళ్తుండగా ఎదురుగా వచ్చిన ఓ బైక్‌ బలంగా ఢీ కొట్టింది. దీంతో కుడి కాలికి తీవ్రంగా గాయాలు అయ్యాయి. డాక్టర్లు మోకాలి కీళ్లలోని కొన్ని ప్రధాన భాగాలను తొలగించి వాటి స్థానంలో మెటల్‌ ప్లేట్లు రీప్లేస్ చేశారు. ఇక జీవితంలో నడవలేనేమో అనుకున్న రాబర్ట్ ఆశ మాత్రం కోల్పోలేదు. చికిత్స జరిగిన కొన్ని నెలలకు నెమ్మదిగా నడవడం ప్రారంభించి పరుగు పోటీల్లో పాల్గొంటున్నారు.

సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం : సునీల్ రాబర్ట్ 1992-2000 మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్‌లోని ఆల్‌ ఇండియా రేడియోలో న్యూస్​ రీడర్​గా పని చేశారు. ఇలా కూర్చుంటే అవ్వదు అని ఓ ప్రముఖ కంపెనీలో మంచి జీతానికి సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం సాధించారు. బెంగళూరు నుంచి ఆ కంపెనీ వాళ్లు 2005లో ఆయనను అమెరికాకు పంపించారు. తర్వాత కాలం మారుతున్న కొద్దీ అక్కడే స్థిరపడ్డారు.

తొలి పరుగు నుంచి వెనుతిరగలేదు : ఐటీ కంపెనీ యాజమాన్యం మారథాన్లను ప్రోత్సహిస్తుండటంతో తొలిసారి 2010లో ఫిలడెల్ఫియా హాఫ్‌ మారథాన్‌తో సునీల్ రాబర్ట్ మొదటి పరుగు మొదలైంది. ఇక అక్కడి నుంచి ఆయన వెనుదిరిగి చూడలేదు. 2011లో ప్రతిష్ఠాత్మక న్యూయార్క్‌ సిటీ మారథాన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ప్రపంచంలోని 7 ఖండాల్లోనూ మారథాన్‌లను పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని కసిగా పరుగెత్తి మరీ సాధించారు. అత్యంత క్లిష్టమైన అబాట్‌ వరల్డ్‌ మారథాన్‌ మేజర్స్‌ను సైతం అవలీలగా పూర్తి చేశారు. ఇలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 24 మారథాన్లు, ఒక అల్ట్రా మారథాన్‌ను సాధించారు. 2026 మార్చిలో అంటార్కిటికాలో మంచు వానలో అత్యంత కఠిన నిబంధనల మధ్య మారథాన్‌ను పూర్తి చేశారు.

"దాదాపుగా ఏటా ఒకసారి కచ్చితంగా భారత్‌కు వస్తుంటాను. వచ్చిన ప్రతిసారి స్కూళ్లు, కాలేజీల వంటి వాటిని సందర్శించి యువతతో నా కథను పంచుకుంటుంటాను. గతంలో నేను రాసుకున్న 'ఐ విల్‌ సర్వైవ్‌' పుస్తకాన్ని దివంగత రతన్‌ టాటా చదివి కితాబిచ్చారు" - సునీల్‌ రాబర్ట్‌ ఉప్పుల

సీఎం ప్రశంస సంతోషదాయకం : అనేక మారథాన్లను పూర్తి చేయడంతో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సీఎం ఆఫీసు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ ఖాతాలో 'ఈ విజయం రాష్ట్ర యువతకు ఫిట్‌నెస్, పెద్ద కలలు, ఓర్పు నేర్పిస్తాయి' అని తెలంగాణ రైజింగ్‌ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో అభినందనలు తెలిపారు. ఇది తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని తెలిపారు.

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