బిహార్ నుంచి ఏపీకి ఎందుకు వచ్చారు? - ఎవరి ప్రోద్బలం ఉంది? - ఐపీఎస్ సునీల్నాయక్పై ప్రశ్నలవర్షం
విచారణకు సహకరించని సునీల్నాయక్ - రఘురామ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు వైద్యుల్ని పిలిపించడంపై ప్రశ్నించగా అరకొర సమాధానాలు - డిప్యుటేషన్పై రావడానికి గల కారణానికి సైతం రాని సమాధానం - 5 గంటలు విచారించిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 7:32 AM IST
IPS Sunil Nayak Not Cooperating In Investigation: రఘురామకృష్ణరాజు కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు వైద్యుల్ని ఎందుకు పిలిపించారు? అసలు బిహార్ నుంచి ఏపీకి ఎందుకు వచ్చారు? డిప్యుటేషన్పై రావడానికి ఎవరి ప్రోద్బలం ఉంది? ఇవీ ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్నాయక్పై విచారణ అధికారులు ప్రశ్నలు. సీసీఎస్ పోలీస్స్టేషన్లో విచారణకు హజరైన సునీల్నాయక్ మాత్రం విచారణలో అరకొర సమాధానాలే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. సుమారు ఐదు గంటల పాటు ప్రశ్నలవర్షం కురిపించగా, ఆయన విచారణకు సహకరించలేదని సమాచారం.
అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్, నాటి వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో విచారణ ముమ్మరంగా సాగుతోంది. కేసులో ఏ-7గా ఉన్న సునీల్ నాయక్పై వివిధ కోణాల్లో విచారణ అధికారులు ప్రశ్నలు గుప్పించారు. అప్పట్లో ఏపీ సీఐడీలో డీఐజీగా మీరు నిర్వర్తించిన విధులేంటి? ఆ విభాగంలో పోస్టింగ్ కోసం ఎవరితోనైనా సిఫార్సులు చేయించారా? అని ప్రశ్నలు అడగ్గా, సునీల్నాయక్ నుంచి సమాధానం రాలేదని తెలిసింది.
విచారణకు సహకరించని సునీల్ నాయక్: రఘురామకృష్ణరాజును అరెస్టు చేసి సీఐడీ కస్టడీలో ఉంచిన రోజు రాత్రి ప్రత్యేకంగా వైద్యుల్ని ఎందుకు పిలిపించారు? ఎవర్ని అరెస్టు చేసినా ఇలాగే వైద్యుల్ని పిలిపిస్తారా? అని దర్యాప్తు బృందం ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రఘురామకృష్ణరాజును సీఐడీ కస్టడీలో చిత్రహింసలకు గురిచేసి హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారనే కేసులో నిందితుడైన సునీల్ నాయక్ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు విచారణకు హాజరయ్యారు.
అరకొర సమాధానాలు: కేసు దర్యాప్తు అధికారి, విజయనగరం ఎస్పీ ఏఆర్ దామోదర్ గుంటూరు సీసీఎస్లో దాదాపు 5 గంటలపాటు ప్రశ్నించారు. కేసుకు సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలపైనే ఎక్కువగా ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలిసింది. సునీల్నాయక్ కొన్ని ప్రశ్నలకు అసంపూర్తిగా మరికొన్నింటికి అరకొరగా, మొక్కుబడిగా సమాధానాలివ్వగా ఇంకొన్నింటికి మౌనం వహించినట్లు సమాచారం. ఎవరి ఫిర్యాదు మేరకు అప్పటి నరసాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజుపై కేసు నమోదు చేశారని దర్యాప్తు అధికారి అడగ్గా వాటికీ సునీల్నాయక్ పొడిపొడిగా సమాధానం ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
దాటవేత ధోరణిలో జవాబులు: రఘురామకృష్ణరాజును హైదరాబాద్లో అరెస్టు చేసి గుంటూరు సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి తరలించిన తర్వాత అక్కడికి వైద్యుల్ని ఎందుకు పిలిపించారని అడగ్గా దాటవేత ధోరణిలో జవాబులిచ్చినట్లు తెలిసింది. కేసు దర్యాప్తు చేస్తుంటే మీ ప్రమేయం వెలుగు చూసిందని, అందుకే నిందితుడిగా చేర్చామని దర్యాప్తు అధికారి చెప్పగా ఎఫ్ఐఆర్లో ముందు తన పేరు లేదని, దురుద్దేశపూరితంగా ఇరికించారని సునీల్నాయక్ జవాబిచ్చినట్లు సమాచారం. సునీల్నాయక్ తన న్యాయవాదులతో కలిసి గురువారం ఉదయం 9 గంటల 55 నిమిషాలకు గుంటూరులోని సీసీఎస్కు చేరుకున్నారు. న్యాయవాదుల్ని పోలీసులు లోపలికి అనుమతించలేదు.
5 గంటల పాటు సాగిన విచారణ: ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ విచారణ కొనసాగింది. మధ్యాహ్న భోజనం కోసం గంట విరామం ఇచ్చారు. సునీల్ నాయక్ వెంట తెచ్చుకున్న భోజనం చేశారు. ఆయన సీసీఎస్ ప్రాంగణానికి వచ్చినప్పటి నుంచి తిరిగివెళ్లేపోయే వరకూ పోలీసులు మొత్తం వీడియో చిత్రీకరించారు. మరో నాలుగు రోజుల పాటు దర్యాప్తు అధికారి సునీల్ నాయక్ను ప్రశ్నించనున్నారు.
