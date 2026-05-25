బీ అలర్ట్​! రోహిణి కార్తె ప్రారంభం - నిప్పులు కురిపిస్తున్న భానుడు - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!

నిప్పుల కొలిమి అవతారమెత్తిన భానుడు - ఉక్కపోతతో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న మృత్యువాత సంఖ్య - రోహిణి కార్తె నేపథ్యంలో ఎండలు, వడదెబ్బ లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 25, 2026 at 3:49 PM IST

Rohini Karte Sunstroke Precautions : వేసవి వచ్చిన ప్రతిసారి బెంబేలెత్తించే అతి పెద్ద సమస్య వడదెబ్బ. పలు అనారోగ్య సమస్యలతో పాటు వడదెబ్బ ఏకంగా ప్రాణాలనే తీస్తుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నమోదవుతున్న మృతుల సంఖ్యే ఇందుకు ఉదాహరణ అనే చెప్పొచ్చు. ఈ ఎండ తీవ్రతకు గ్రామం, పట్టణం, నగరం, తండా అనే తేడా లేకుండా భానుడి ఉగ్రరూపం చూపుతోంది. ఈ సెగకు ఇంటి నుంచి బయటికి రావాలంటే వృద్ధులు, మహిళలు, పిల్లలు, రోగులు, యువత అల్లాడిపోతున్నారు. కానీ కొందరిది జీవనోపాధి కోసం బయటకు వెళ్తే తప్ప పూట గడవని దుస్థితి ఉంది.

వడగాల్పులు, ఉక్కపోతతో మృత్యవాత పడుతున్న రోజురోజుకు పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో వడదెబ్బ బారిన పడవద్దని అధికార యంత్రాంగం ప్రజలను చైతన్య పరుస్తుంది. అంతేకాదు పలు స్వచ్చంధ సంస్థల ప్రతినిధులు, వివిధ రాజకీయ పక్షాల నేతలు సోషల్​ మీడియాలను వేదిక చేసుకుని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇవాళ్టి నుంచి రోహిణి కార్తె ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మేరకు ఎండల, వడదెబ్బ లక్షణాల, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రత్యేక కథనం.

వడదెబ్బ లక్షణాలు :

  • శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా మించితే అస్వస్థతకు గురవుతారు. 98 డిగ్రీల ఫారెన్​ హీట్​ ఉష్ణోగ్రత కాన్నా వేడి పెరిగినప్పుడు త్వరగా డీహైడ్రేట్​ అవుతారు.
  • ఆ క్షణంలో తీవ్రమైన తల నొప్పి, కళ్లు తిరగడం, నీరసించడం, తల తిప్పడం, సొమ్మసిల్లడం, వాంతులు చేసుకోవడం, లాలాజలం ఎండిపోవడం, చెమట రాకపోవడం, విరేచనాలవడం వంటి తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తే వడదెబ్బకు గురైనట్లు భావించాలి.

కారణాలు ఇవేనా :

  • విశ్రాంతి లేకుండా ఎండలో పని చేయడం
  • బయట తిరగడంతో పాటు నీరు తక్కువగా తాగడం
  • ఆహారం సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం
  • వీటికి తోడు మత్తు పానీయాలు ఎక్కువగా తాగినా వడదెబ్బ తగులుతుంది.

వడదెబ్బ తగిలితే ఇలా చేయండి : వడదెబ్బకు గురైన వ్యక్తిని నీడ ప్రదేశంలోకి తీసుకెళ్లాలి. తడిపిన వస్త్రంతో శరీరాన్ని తుడవాలి. ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువసార్లు తాగించాలి. వీలైనంత త్వరగా సమీప ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లి చికిత్స అందించాలి.

రాత్రి వేళలోనూ వేడిగాలులు : ప్రస్తుతం గతానికి భిన్నంగా ఉంది. పగలు రాత్రనే తేడా లేదు. ఉష్ణోగ్రత్త తీవ్రత ప్రజలను 24 గంటలూ ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది. వెంట్రుక మందం అలసత్వం ప్రదర్శించినా ప్రాణానికి ముప్పు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఇంటిగ్రేటెడ్​ కమాండ్​ అండ్​ కంట్రోల్​ సెంటర్​ ఎండల తీవ్రత సూచిస్తూ మొబైల్స్​కు హెచ్చరికలు పంపుతోంది. ప్రజలకు జాగ్రత్తలతో కూడిన మెసేజ్ రూపంలో పంపుతోంది. ఉదయం 10 దాటితే కాలు బయట పెట్టాలంటే జనాలు జంకుతున్నారు. ఇక రాత్రి విషయానికొస్తే రాత్రిళ్లు ఫ్యాన్లు, కూలర్లు, ఏసీలు పని చేయనంతగా వేడీ తీవ్రత వెంటాడుతుంది.

జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు :

  • చిన్న పిల్లలను వీలైనంత వరకు ఎక్కువ సేపు చల్లని నీడలో ఉండనివ్వాలి.
  • ఎండలో పని చేసే వారు తరచూ నీళ్లు తాగుతుండాలి. మధ్య మధ్యలో పాపు గంట రెస్ట్​ తీసుకోవాలి. ఎక్కువగా నీడ ప్రదేశంలో ఉండాలి.
  • రోజుకు కనీసం 6-8 లీటర్లు నీరు తాగాలి. పండ్ల రసాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చి పరిశుభ్రమైన నీరు తాగితే శరీరంలో డీహైడ్రేషన్​ అవ్వకుండా ఉంటారు.
  • ఎండాకాలం మసాలా వంటకాలు తగ్గించి ఆకుకూరలను ఎక్కువ తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉండే కొబ్బరి, దోస, కర్భూజా, పైనాపిల్​ తినాలి.

''ఎండలో బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తలపై టోపీ లేదా రుమాలు ధరించాలి. తెలుపు రంగు పల్చటి వస్త్రాలు వేసుకోవాలి. చలువ కళ్లద్దాలు పెట్టుకోవాలి. వేడి గాలులు చెవిలోకి వెళ్లకుండా దూది ఉంచుకోవాలి '' - డా.సాద్విజ, పీహెచ్​సీ వైద్యాధికారిణి, డోర్నకల్​

