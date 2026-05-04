చల్లచల్లగా - కూల్కూల్ : ఎండలు దంచుతున్నా ఆ గ్రామాల్లో మాత్రం ఆహ్లాదకర వాతావరణం - కారణమిదే
ఉత్సాహంగా సాగుతున్న జన్నారం నుంచి ఇందన్పల్లి మధ్య ప్రయాణం - 7 కిలోమీటర్ల రోడ్డుకి ఇరువైపులా 550కి పైగా భారీ వేప చెట్లు - సంత్ బాజీరావు మహారాజ్ స్ఫూర్తితో మొక్కలు నాటుతున్న గ్రామస్థులు
Published : May 4, 2026 at 6:59 PM IST
Summer Beauty In Adilabad : ఆదిలాబాద్ జిల్లా తెలంగాణలోనే ప్రకృతి సోయగాలకు పుట్టినిల్లు. పచ్చని అడవులు, ఎత్తైన కొండలు, గలగల పారే జలపాతాలు, వన్యప్రాణులు, గిరిజన సంస్కృతి ఇక్కడి ప్రత్యేకత. వర్షాకాలంలో ఇక్కడి అందాలు మరింత మనోహరంగా కనిపిస్తాయి. చెట్లతో కళకళలాడే ప్రకృతి, దట్టమైన అడవులు, సౌందర్యంతో ప్రకృతి ప్రేమికుల మనసు దోచుకుంటుంది. అయితే వేసవి దృష్ట్యా గత కొన్ని రోజులుగా ఇక్కడ అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎండలకు భయపడి ఉదయం 10 తర్వాత బయటకు రావాలంటేనే ప్రజలు, వాహనదారులు అవస్థలు పడుతున్నారు.
ఈ రహదారి మాత్రం ఉల్లాసాన్నిస్తుంది : కానీ ఆదిలాబాద్ నుంచి మంచిర్యాలకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిలో జన్నారం నుంచి ఇందన్పల్లి మధ్య ప్రయాణం మాత్రం ఎంతో ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా సాగుతుంది. దాదాపు 7 కిలోమీటర్ల రోడ్డుకు ఇరువైపులా 550కి పైగా భారీ వేప చెట్లు చల్లదనాన్ని అందిస్తున్నాయి. 60, 70 ఏళ్ల కిందట తమ పెద్దవారు నాటిన మొక్కలు నేడు చల్లని నీడనిస్తున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ప్రకృతిని కాపాడితేనే భవిష్యత్తు : ఇదే జిల్లాలోని బేల మండలంలో ఉన్న కొన్ని గ్రామాలు పచ్చదనానికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రకు సరిహద్దులో ఉన్న ఈ గ్రామాల్లో ఆధ్యాత్మిక గురువు బాజీరావు మహారాజ్ బోధించిన ప్రకృతి ప్రేమ, సేవా భావం పాఠాలను ప్రస్తుతం వారు ఆచరిస్తున్నారు. మహారాజ్ చెప్పిన మార్గంలో నడుస్తూ ప్రకృతిని కాపాడితే భవిష్యత్తుకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సురక్షితంగా ఉంటామనే సందేశాన్ని చాటి చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ ఇళ్లల్లో మొక్కలు పెంచుకొని, పర్యావరణ రక్షణకు తోడ్పడుతున్నారు. అందువల్లే ఇక్కడి వాతావరణం ఎంతో మనోహరంగా ఉంటుంది.
గ్రామాన్ని పచ్చని తోరణంగా మార్చేశారు : బేల మండలం బెదోడలో ప్రతి ఇంట్లో కూడా పచ్చదనం, పరిశుభ్రత కనిపిస్తుంది. ఇంటి ఆవరణలో పండ్లు, పూలు, నీడ నిచ్చే మొక్కలు పెంచడం అక్కడ అలవాటుగా మారింది. పెన్గంగా నది ఒడ్డున ఉన్న గ్రామంలో ఎక్కడ చూసినా పచ్చని చెట్లతో దర్శనమిస్తోంది. ఈ గ్రామం సంత్ బాజీరావు మహారాజ్ జన్మస్థలం కావడం వల్ల గ్రామస్థులంతా ఏకమై ఇంటికో చెట్టును నాటారు. గ్రామాన్నంతా పచ్చని తోరణంగా మార్చేశారు. గతంలో నాటిన మొక్కలే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కో మొక్కను నాటుతారు. ఇంటి ఆవరణలోనే కాకుండా రహదారికి ఇరువైపులా కూడా మొక్కలు పెరిగి పెద్దయ్యి, వేసవిలో చల్లని నీడనిస్తూ ఆహ్లాదాన్ని పంచుతున్నాయి.
మొక్కలు నాటడమే కాదు, సంరక్షణ బాధ్యతలు కూడా : కామ్గార్ఫూర్ ప్రస్తుతం పచ్చదనానికి మారుపేరుగా నిలుస్తోంది. మొక్కలు, చెట్లతో కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఆధ్యాత్మిక గురువు బాజీరావు మహారాజ్ బోధనలతో గ్రామస్థులు తెలుసుకున్నారు. అందుకని ఊరంతా కదిలి ఇంటికో చెట్టు నాటుకున్నారు. నాటి వదిలేయడమే కాక వాటి సంరక్షణ బాధ్యతలు కూడా తీసుకున్నారు. పశువులు తినకుండా దృష్టి పెట్టారు. బాదం, వేప, పలు రకాల పళ్ల మొక్కలను నాటుకుని వాటిని సురక్షితంగా పెంచుతున్నారు.
జిల్లాలో 45 డిగ్రీలు నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని సాత్నాల, బేల, జైనథ్, భోథ్, ఆదిలాబాద్ అర్బన్, రజ్ వంటి ప్రాంతాల్లో భానుడు తీవ్రంగా ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. బేలలో 45.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యింది. ఎండ ప్రభావాన్ని తట్టుకోలేక ప్రజలు ఎంతగానో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
