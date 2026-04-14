ETV Bharat / state

"ఎస్వీ జూ" లో జంతువులకు సమ్మర్​ స్పెషల్​ మెనూ

వన్యప్రాణులు డీహైడ్రేషన్‌ బారినపడకుండా వేసవిలో ఎస్వీ జంతు ప్రదర్శనశాలలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు- తాగే నీటిలో గ్లూకోన్‌-డి, విటమిన్లు, మినరల్స్‌

Special Care For Animals In SV Zoo Park Tirupati
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Care For Animals In SV Zoo Park Tirupati: ఎండాకాలం వచ్చిందంటే వేడి తాపం తట్టుకోలేక జనాలు పడే అవస్థలు అన్నీ ఇన్నీ కాదు. మన పరిస్థితే ఇలా ఉంటే జంతువులు, పక్షుల సంగతేంటీ. మనుషులతోపాటు సమానంగానే వాటికీ ఎండ తీవ్రత ఉంటుంది కదా మరీ. మనమైతే ఎండలు మండిపోతున్నాయంటే తెగ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. మీకు తెలుసా జంతువులు కూడా ఈ వేడిని తట్టుకోవడానికి అంతే అప్రమత్తంగా ఉంటాయి. నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు సహా పలు ద్రవాలు తీసుకుంటాయి. జంతువులేంటి ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమేంటి అనుకుంటున్నారా? అవునండీ నిజమే కానీ ఈ నియమాలన్నీ పాటించేవి 'జూ'లో ఉండే జంతువులు మాత్రమే. వీటికోసం పార్కు యాజమాన్యం ప్రత్యేకమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటుంది.

శాకాహారం తీసుకునే జంతువుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఇలా: వన్యప్రాణులు డీహైడ్రేషన్‌ బారినపడకుండా తిరుపతిలోని శ్రీవేంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శనశాల అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. శాకాహారం తీసుకునే జంతువులైన ఏనుగులు, కోతులు, జింకలు వంటి జీవాలకు నీటిశాతం అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని అందిస్తారు. వాటికి ఆహారంగా ఎక్కువగా అరటిపండ్లు, దోసకాయలు, కీరదోస, పుచ్చకాయలను ఇస్తారు.

వడదెబ్బ తగలకుండా ఉండడానికి చింపాంజీలు, కోతులకు కొబ్బరి నీళ్లు, దానిమ్మ రసం,పెరుగన్నం ఇస్తారు. అవి తాగే నీటిలో గ్లూకోన్‌-డి, విటమిన్లు, మినరల్స్‌ కలిపి వాటికి అందిస్తారు. దీంతో పాటు పచ్చటి ఆకులు, పచ్చిగడ్డి కూడా అందిస్తారు.

మాంసాహార జంతవులకు సమృద్ధిగా ఆహారం: పులులు, సింహాలు, చిరుతలు, ఎలుగుబంట్ల విషయంలో జూ యాజమాన్యం పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. వీటి కోసం ప్రత్యేకంగా గోడ్డుమాంసం, చికెన్‌ వంటి మాంసాలను నేరుగా ఇవ్వకుండా, వేసవిలో వాటిని ఫ్రీజర్‌లో చల్లబరిచిన తర్వాత అందిస్తారు. ఎలుగుబంట్ల కోసం పండ్లు, తేనె తెప్పించి ఇస్తారు.

ఒకరోజు ఉపవాసం: జంతువులు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి వాటికి ఉపవాసం అమలు చేస్తారు. వారానికి ఒక్కరోజు అవి ఉపవాసం ఉంటాయి. ఆ సమయంలో ఆహారానికు బదులుగా నీరు సహా పండ్లరసాలు ఇస్తారు.

వాటి విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉంటాం: ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లోనే జంతువులకు ఆహారం ఇస్తామని ఎస్వీ జంతు ప్రదర్శనశాల క్యూరేటర్ సెల్వం తెలిపారు. డీహైడ్రేషన్‌ బారిన పడకుండా గ్లూకోజ్‌ ఎలక్ట్రోలైట్‌ పానీయాలు ఎక్కువ ఇస్తుంటామని ఆయన వివరిస్తున్నారు. వేసవితాపం మనుషులతోపాటు వన్యప్రాణులకు సమానంగానే ఉంటుందని. వేడి తీవ్రతను తట్టుకోవడానికి ఆహారం, తాగునీటి విషయంలో మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామో వన్యప్రాణులూ అలాంటి జాగ్రత్తలే తీసుకుంటామని ఆయన వివరించారు.

TAGGED:

ANIMAL SPECIAL CARE IN ZOO
SV ZOO PARK TIRUPATI
SUMMER SPECIAL MENU FOR ANIMALS
SUMMER SPECIAL CARE FOR ANIMALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.