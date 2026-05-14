నీడ దొరకదు - దాహం తీరదు : హైదరాబాద్​లో మచ్చుకైనా కనిపించని చలివేంద్రాలు, చలువ పందిళ్లు

పట్టణాల్లో కరవైన చలివేంద్రాలు, చలువ పందిళ్లు - మిగతా నగరాల్లో అన్ని సదుపాయాలు అందుబాటులో - మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిస్థితి ఏంటి?

వేసవిలో హైదరాబాద్​వాసుల పరిస్థితి
Published : May 14, 2026 at 12:55 PM IST

Summer Problems In Hyderabad : వేసవి రాకతో సూర్యుడు మండుటెండలతో తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఒకవైపు తీవ్రమైన ఎండలు, మరోవైపు వడగాలుల మధ్య నలిగిపోతూ ప్రజలు ప్రతిరోజూ బాధపడుతున్నారు. బయటకు వెళ్లటానికి కూడా భయపడుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు సైతం ఈ వేడిని తట్టుకోలేక ఇబ్బంది పడుతుంటే, పట్టణవాసుల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. వేడి నుంచి ఉపశమనం కలిగించడానికి కొన్ని నగరాల్లో చలి వేంద్రాలు, చలువ పందిళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కానీ హైదరాబాద్‌లో అటువంటి సౌకర్యాలు కనబడటం లేదని ప్రజలు వాపోతున్నారు.

నగరవాసుల దుస్థితి : తీవ్రమైన ఎండల కారణంగా ప్రజలు కూడళ్లలోని ట్రాఫిక్ షెల్టర్లలో, బస్ స్టాపుల వద్ద తమకు దొరికిన చోటల్లా ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. కనీస తాగు నీటి సౌకర్యాలు కూడా పూర్తిగా లేకపోవడంతో వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ప్రజలను మండుటెండలకు పూర్తిగా వదిలేశాయి. పాదచారులు కూడా ఎండలో నరకమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారు. బస్సుల్లోని ప్రయాణికులు ఒళ్లంతా చెమటతో తడిసిపోతున్నారు. దాహం తీర్చుకోవటానికి ఎక్కడా నీళ్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో చాలా మంది అలసట, డీ హైడ్రేషన్ వల్ల కుప్పకూలిపోతున్నారు.

వాహనాల వేడితో ఉక్కిరిబిక్కిరి : పట్టణాల్లో రేకుల షెడ్లలో, ఇరుకైన ఇళ్లలో నివసించే వారు వేసవి ఎండలకు ఉడికిపోతున్నారు. ఉపశమనం కోసం దగ్గర్లోని పార్కుకు వెళ్లినప్పుడు అధికారులు వాటికి గేట్లకు తాళాలు వేసి ఉంచుతున్నారు. రోడ్డు కూడళ్ల వద్ద ఎండ కారణంగా భారీ వాహనాల నుంచి వెలువడే తీవ్రమైన వేడితో వాహనదారులు నరకం చూస్తున్నారు.

నిర్లక్ష్యంతో వ్యవహరిస్తున్న అధికారులు : ప్రజల సమస్యలను నిరంతరం పర్యవేక్షించి, పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత అధికారులది. కానీ వారు జనాభా లెక్కలు, ఓటర్ల సర్వేల నెపంతో ప్రజారోగ్య సమస్యలను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఏటా ప్రజలకు నీటి సరఫరా కేంద్రాలకు సరఫరా చేసే జల మండలి కూడా ఆ కార్యాచరణ ప్రణాళికపై దృష్టి సారించటం లేదు. దీంతో ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది.

ఎటువంటి చర్చ జరగలేదు : వడదెబ్బ సమస్యపై ఇప్పటివరకు ఏ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్​లోనూ చర్చ జరగలేదు. రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ఇటీవల జీహెచ్​ఎంసీ, సీఎంసీ, ఎంఎం​సీ అధికారులకు కొన్ని నిర్దిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. స్వచ్ఛంద సంస్థలు (ఎన్​జీఓలు) ఏర్పాటు చేసిన నీటి కేంద్రాల వద్దే వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పింది. ఉచితంగా ఓఆర్​ఎస్​ ద్రావణాన్ని అందించాలని తెలిపింది. ఎండ తీవ్రత వల్ల స్పృహ కోల్పోయిన వ్యక్తులకు ప్రథమ చికిత్స అందించాలని, బాధితులను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించడానికి వెంటనే '108' అత్యవసర అంబులెన్స్‌కు కాల్​ చేయాలని ఆదేశాలను జారీ చేసింది.

విఫలమైన కార్పొరేషన్లు : అయితే నగరవ్యాప్తంగా ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేసిన నీటి కేంద్రాలు అరకొరగానే ఉన్నాయి. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ప్రభుత్వ ఆదేశాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడంలో విఫలమయ్యాయి. వాటర్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన అనేక చలివేంద్రాలు ఈ సంవత్సరం నీటి సరఫరా లేకపోవడం వల్ల పలుచోట్ల మూతపడటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే విషయం.

విస్మరించిన ప్రాంతాల జాబితా : గతంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన ప్రాంతాలను గుర్తించే జాబితాను జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు వాతావరణ శాఖ నుంచి సేకరించే వారు. ఈ ప్రాంతాలను "హీట్ ఐలాండ్స్" (ఉష్ణ ద్వీపాలు) అని పిలుస్తారు. గతంలో ఆ ప్రాంత ప్రజలకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వడదెబ్బ నుంచి రక్షించడానికి ముందస్తు చర్యలు తీసుకునేది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి దానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది.

