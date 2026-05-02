సెలవుల్లో సరదాగా - ఈ ఫన్ యాక్టివిటీస్ ట్రై చేయండి పిల్లలు!
సెలవుల్లో ఏం చేయాలో ఎంత ఆలోచించినా కొన్నిసార్లు ఏం తట్టదు - ఈ యాక్టివిటీస్, పనులు చేస్తే ఫుల్ జోష్! - అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
Published : May 2, 2026 at 10:51 AM IST
Summer Holidays Fun Games for Kids : హాయ్ పిల్లలూ! ఇప్పటికే సెలవులొచ్చి దాదాపు వారం రోజుల్లో కావోస్తుంది. మరి ఈ సెలవుల్లో సమ్మర్ హాలిడే ట్రిప్సుకి వెళ్లడం, మరి ముఖ్యంగా అమ్మమ్మ, తాతయ్య, మామయ్యల ఊర్లోకి వెళ్తుంటారు. ఈ వేసవి సెలవులను మీతో పాటు గడపేందుకు నేను కూడా వచ్చేశా. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం చేశాము కదా. సరే ఇక మొదలెడద్దామా? ఈ సమ్మర్లో బోలెడన్నీ ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఎన్నో ఆటలు, పాటలతో ట్రెండీగా కొత్త యాక్టివిటీలు చేద్దాం!
ఈ సారి కొత్తగా రాబోయే తరగతులకు కావాల్సిన స్కీల్స్ నేర్చుకుందాం. ఇంతకముందు యానిమల్ కార్డ్స్తో చాలా గేమ్స్ ఆడే ఉంటారు కదా. కానీ ఇప్పుడు మరి కాస్త కొత్తగా ఈ గేమ్ ఆడుదామా? మరి ఆ ఆట ఎలా ఆడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- ముందుగా మన ఫ్లోట్లో, పక్కింట్లో, ఎదురింట్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ను పిలిచి ఒక గ్రూప్ అవ్వండి.
- తర్వాత ఒక తెల్లని కాగిత తీసుకుని అందులో మీకు నచ్చిన జంతువుల పేర్లు రాసి మడత పెట్టండి.
- దాన్ని చీటీలా చేసి ఒక బాక్స్లో వేయండి. తర్వతా ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి ఒక్కో చీటీ తీయండి.
- చీటీలో ఏ జంతువు పేరు వస్తే దానిలా నటించాలి.
- ఉదాహరణకు మీకు కోతి పేరు వచ్చిందనుకోండి. కోతి నవ్వితే ఎలా ఉంటుంది? అది గెంతితే ఎలా ఉంటుంది? దాన్ని యాక్టింగ్ చేసి చూపించాలి. ఇదంతా కేవలం సైగలతోనే చేయాలి. ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్లు మీ చేసే యాక్టింగ్ ఆ జంతువేంటో కనిపెట్టాలి.
- ఇలా ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి యాక్ట్ చేయాలి. చివరిలో ఎక్కువ జంతువులను సరిగ్గా నటించి చూపిస్తారో వాళ్లి విన్ అవుతారు. మరి ఈ గేమ్లో బాగా ఆడిన వారికి క్లాప్స్ కొట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తారు కదూ. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మొదలుపెట్టండి.
పదాలతో తమాషా : సెలవులొచ్చాయంటే చాలు వెంటనే గుర్తొచ్చేది అమ్మమ్మ ఊరు, నాన్నమ్మ ఇళ్లు. మరి ఈ సెలవుల్లో పల్లెటూరు వెళ్లినప్పుడు ఆటలతోనే కాకుండా ఇలా చేయండి. ఆ ఊరి బాషతోని అందాన్ని, పల్లె యాసలోని చమత్కారాన్ని తెలుసుకుందామా ఇంతకీ యాస అంటే ఏంటనేగా మీ డౌటు. మీరనుకున్నదే మనందరం తెలుగు మాట్లాడతాం కదా! కానీ, అందరం ఒకేలా మాట్లాడం. ఉదాహరణకు కొందరు అన్నం అంటే మరి కొందరు బువ్వ అంటారు. ఇలాంటి పదాలు ప్రతిచోటా బోలెడు పదాలు ఉంటాయి.
ఏమిటి అనే పదమే ప్రాంతాన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది తెలుసా. అదే ఒక్క దగ్గర ఏంటి?, మరొ వద్ద ఏంది, ఏటి అని ఒక్కో ఊరిలో ఒక్కోలా పలుకుతూ ఉంటారు. ఇలాగే మీరు వెళ్లిన చోట, భాషను ఎలా వాడుతున్నారో చూడండి.
మీ దగ్గర్లో ఉన్న షాపుకి వెళ్లి వస్తువులు అడిగేటప్పుడు వారు మాట్లాడే మాటలను గమనించండి. అలాగే మీ అమ్మమ్మలు వాళ్ల చిన్నప్పుడు వాడిన పదాలేంటో కూడా అడిగి తెలుసుకోండి.
ఎగ్ ట్రేతో ఎన్నో వింతలు : గుడ్లు చేయడం అయిపోయాక అవి తెచ్చిన ఖాళీ అట్ట ట్రేలను డస్ట్బిన్లో వేస్తుంటాము. ఆ పాత ఎగ్ ట్రేలతో మనం అదిరిపోయే క్రాఫ్ట్స్ తయారు చేద్దామా? వాటితో అందమైన పూలు, బుజ్జి బుజ్జి బొమ్మలు చేయొచ్చు తెలుసా?
- ఎగ్ ట్రేలో ఉండే ఒక్కో గుంటను కట్ చేయండి. ఆ కప్పు అంచులను పువ్వు రేకుల్లాగా షేప్స్లో కత్తిరించండి.
- నచ్చిన రంగులు వేసి, వాటి మధ్యలో ఒక పూసను అంటించండి. ఆ పూలన్నీ కలిపి ఒక పాత అట్ట మీద అంటిస్తే మీ గదికి కొత్త వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ!
- ఒకే వరుసలో ఉన్న నాలుగైదు ఎగ్ కప్పులను కట్ చేయండి. ఒక్కో కప్పుకి ఒక్కో కలర్ వేస్తే భలే రంగురంగులుగా కనిపిస్తాయి. ముందు వైపు రెండు కళ్లు, తల మీద చిన్న కొమ్ముల్లా పెడితే, మీ క్యాటర్ పిల్లర్ బొమ్మ రెడీ
ఏంటి తినే బొమ్మలా ఉన్నాయనుకుంటున్నారా? :
- రోజూ అమ్మ రకరకాల వంటలు చేసి పెడితే మనం తిని పెడతుంటాం. కానీ అమ్మకు ఏ రోజు హెల్ప్ చేయలేదు. మరి ఈసారి గోధుమ పిండితో ఇలా చపాతీలు ఇలా చేద్దామా?
- గోధుమ పిండి కలిపి ఒక పెద్ద చపాతీలా చేయండి.
- ఇప్పుడు చపాతీ మీద చిన్న గ్లాసుతో నొక్కితే రౌండ్గా, చాకుతో మూడు వైపులా కట్ చేస్తే త్రిభుజాకారంలో, నక్షత్రంలా ఉన్న కట్టర్తో నొక్కితే స్టార్లు ఇలా మీకు నచ్చిన బొమ్మలు వస్తాయి.
- మీరు కట్ చేసిన పిండి బొమ్మలను అమ్మకు ఇవ్వండి. అమ్మ వాటిని పెనం మీద వేసి చక్కగా కాల్చి ఇస్తుంది. ఇంట్లో ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఉంటే, అందులో తక్కువ నూనెతో క్రిస్పీగా కూడా చేసుకోవచ్చు. భలే కొత్తగా ఉంటాయి.
