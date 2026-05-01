ఈ సీజన్లోనే అత్యధికం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఉష్ణతీవ్రత
ఏపీ వ్యాప్తంగా విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఎండ తీవ్రత - రికార్డు స్థాయిలో 45.8 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదు - వేడికి తట్టుకోలేక ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ప్రజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 7:59 AM IST
Summer Heatwaves In State : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సూర్యుడు నిప్పులు కురిపిస్తున్నాడు. ఎండ తీవ్రత ఉక్కపోత రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. గురువారం నాడు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని గూడూరులో రికార్డు స్థాయిలో 45.8 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఏప్రిల్ నెలలో ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత ఇదే కావడం విశేషం. మే నెలలో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే రోజు పల్నాడు జిల్లాలో 28 మండలాల్లో YSR కడపలో 26, తిరుపతిలో 25,0 శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరులో 25, ప్రకాశంలో 22, మార్కాపురంలో 15, నంద్యాలలో 14, చిత్తూరులో 13 గుంటూరు జిల్లాలో 11 మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 41 డిగ్రీల సెల్సియస్ను మించాయి.
నిర్దిష్ట ప్రాంతాల ఉష్ణోగ్రతలను పరిశీలిస్తే పిడుగురాళ్ల (పల్నాడు జిల్లా)లో 45.2 డిగ్రీలు, నందనమారెల్ల (మార్కాపురం జిల్లా)లో 45 డిగ్రీలు రాయలచెరువు (తిరుపతి జిల్లా)లో 44.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అదనంగా తోర్రగూడిపాడు (NTR జిల్లా), వలేటివారిపాలెం (ప్రకాశం జిల్లా), కారంచేడు (బాపట్ల జిల్లా), తవనంపల్లె (చిత్తూరు జిల్లా), సంజామల (నంద్యాల జిల్లా) కోడూరు (YSR జిల్లా)లలో 43 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
మార్కాపురంలో మండుతున్న ఎండలు : గత సంవత్సరాల్లో సాధారణంగా పల్నాడు జిల్లాలోని రెంటచింతలలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యేవి. అయితే ఈ సంవత్సరం మార్కాపురం శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాల్లోని ఉష్ణోగ్రతలు ఆ చారిత్రక రికార్డులను అధిగమించే దిశగా కనిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ నివేదికల ప్రకారం ఏప్రిల్ 27న మార్కాపురం జిల్లాలోని బెస్ట్ వారిపేట, కంభం మండలాల్లోని రెండు ప్రాంతాల్లో గరిష్టంగా 45.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మరో తొమ్మిది మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీలను మించాయి. గత నెల 26, 28 తేదీల్లో కూడా రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు మార్కాపురం జిల్లాలోనే నమోదయ్యాయి. దీనికి భిన్నంగా ఇదే సమయంలో రెంటచింతలలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి. గురువారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలకు పైగా నమోదైనప్పటికీ రెంటచింతలలో మాత్రం 41.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
స్థానిక పరిస్థితులే ఇందుకు కారణం : ఎల్నినో పరిస్థితులు, మేఘాల ఆవరణ లేకపోవడం, గాలి చల్లబడకుండా అడ్డుకునే అధిక పీడన వ్యవస్థల కారణంగా వాతావరణం గణనీయంగా వేడెక్కుతోంది. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు కేవలం ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతానికే పరిమితం కాలేదు. వివిధ ప్రాంతాల్లో గమనించే ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాలకు స్థానిక పరిస్థితులే దోహదపడుతున్నాయి. స్థానిక పర్యావరణంలో మార్పులు, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు వ్యవసాయ పద్ధతులు వంటి అంశాలు ఇందుకు అంతర్లీన కారణాలు కావచ్చు.
మండుటెండలో ఎడారిని తలపించే పరిస్థితులు : కృష్ణా, గోదావరి జిల్లాలను కలిపే జాతీయ రహదారి 165. ఈ మార్గంలో ప్రతిరోజూ వేలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. అయితే సూర్యుని ప్రతాపం అత్యంత తీవ్రంగా ఉండటంతో గురువారం మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల సమయంలో ఏలూరు జిల్లా మండవల్లి పరిధిలోని ఈ రహదారి పూర్తిగా నిర్మానుష్యంగా కనిపించింది.
'నైరుతి' ముందస్తుగానే రాబోతోంది : ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాలు సాధారణం కంటే ముందస్తుగానే దేశంలోకి ప్రవేశిస్తాయని పలువురు వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మే 13 నాటికి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, అలాగే దక్షిణ బంగాళాఖాతంలోకి రుతుపవనాలు విస్తరించే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తెలిపింది. గురువారం విడుదల చేసిన వాతావరణ సూచన బులెటిన్లో ఈ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
