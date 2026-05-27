ETV Bharat / state

కోడికి కష్టమొచ్చింది! - దశాబ్దంలో ఎన్నడూ లేని పరిస్థితులు!

మండుతున్న ఎండలు - పౌల్ట్రీ రంగంపై భారీ ఎఫెక్ట్

summer_effect_on_poultry
summer_effect_on_poultry (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SUMMER EFFECT ON POULTRY INDUSTRY : ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో 15లక్షలు, ఉమ్మడి రాయలసీమలో 10లక్షలు, ఉత్తరాంధ్ర, కృష్ణా జిల్లాలో 8 లక్షలు! ఇవన్నీ గడిచిన మూడు రోజుల్లో మృతిచెందిన కోళ్ల లెక్కలు. అవును! ఈ వేసవిలో కోళ్లు కళ్లు తేలేస్తున్నాయి. మండుతున్న ఎండల కారణంగా ఎన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నా 'పౌల్ట్రీ'లో మరణ మృదంగం మోగుతోంది. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితి గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ ఎదుర్కోలేదని పౌల్ట్రీ సమాఖ్య ప్రతినిధులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వేసవిలో పౌల్ట్రీ యాజమాన్యాలు తీసుకోవాల్సి జాగ్రత్తలేమిటో చూద్దాం.

రోళ్లు పగిలే 'రోహిణి' వచ్చేసింది! - ఈ ఎండలు ఎప్పటివరకంటే!

summer_effect_on_poultry
summer_effect_on_poultry (Getty images)

ఈ ఏడాది వేసవిలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అంచనాలు మించిపోయాయి. రాష్ట్రం మొత్తం నిప్పుల కొలిమిలా మారింది. 48డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రత పిడుగురాళ్ల అగ్నిగుండాన్ని తలపించింది. దాదాపు రాష్ట్రమంతటా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. పెంపుడు కోళ్లు సహజంగా 35డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వరకు భరించగలవు. అప్పటికే షెడ్లలో టెంపరేచర్ పెరిగిపోకుండా యాజమాన్యాలు జాగ్రత్త పడుతుంటాయి. కానీ, అంచనాలు మించిపోవడంతో గడిచిన 3 రోజుల్లోనే లక్షలాదిగా కోళ్లు మృతి చెందాయి. అత్యధికంగా ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో సుమారు 15 లక్షలకు పైగా కోళ్లు చనిపోయాయి. ఇక కృష్ణా జిల్లాలో 4 లక్షలు, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో 2లక్షలు, రాయలసీమలో 10 లక్షలు, ఉత్తరాంధ్రలో 4 లక్షలకు పైగా కోళ్లు మృతిచెందాయని పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్‌ అంచనా వేసింది. ఇదిలా ఉండగా రాష్ట్రంలో గుడ్ల ఉత్పత్తి ఇప్పటికే 12 నుంచి 15 శాతం మేర క్షీణించిందని, దశాబ్ద కాలంగా ఇలాంటి పరిణామాలు ఎన్నడూ చూడలేదని ఫెడరేషన్ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.

summer_effect_on_poultry
summer_effect_on_poultry (Getty images)

ఎండల్లో కోడిని కాపాడుకోవాలంటే!

వేసవిలో కోళ్ల సంరక్షణ దిశగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను పశుసంవర్ధక శాఖ సంచాలకుడు డాక్టర్‌ దామోదర్‌ నాయుడు వెల్లడించారు.

వడదెబ్బకు గురైన కోళ్లలో కనిపించే లక్షణాలు

  • మేత తినడం తగ్గడం
  • నీరసించడం
  • ఎక్కువగా నీళ్లు తాగడం
  • నోరు తెరిచి, శ్వాస తీసుకోవడం
  • ఎక్కువ కోళ్లు ఒకేచోట గుంపుగా చేరడం
summer_effect_on_poultry
summer_effect_on_poultry (Getty images)

రోజుకు మూడుసార్లు మేత

వేసవిలో కోళ్లు మేత తక్కువగా తింటాయి. ఫలితంగా వాటిలో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. అందుకే ఒక్కో కోడి రోజుకు కనీసం 100 గ్రాములకు తగ్గకుండా తినేలా చూడాలి. మొత్తం ఒకేసారి తీసుకోలేవు కాబట్టి విడతల వారీగా అందుబాటులో ఉంచాలి. ముఖ్యంగా తెల్లవారుజామున 4 నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకు ఆహారం అందించాలి. ఆ తర్వాత సాయంత్రం 4 నుంచి రాత్రి 8 వరకు, మూడో విడతగా అర్ధరాత్రి 12 నుంచి 2 గంటల మధ్య మేత పెట్టాలని పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్‌ కోశాధికారి, డాక్టర్‌ కె.సోమిరెడ్డి వివరించారు.

అదనపు పోషకాలు

  • షెడ్లలో చల్లటి, పరిశుభ్రమైన నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి. నీటిలో బెల్లం, ఎలక్ట్రోలైట్స్, విటమిన్‌-సి వంటి పోషకాలను కలిపి ఇస్తే కోళ్ల బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.
  • సహజంగానే వేసవిలో కోళ్లు తక్కువ ఆహారం తీసుకుంటాయి కాబట్టి దాణాలో దాణాలో అధిక పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి.

షెడ్ల నిర్వహణ

  • షెడ్ల ఉపరితంపై సున్నం లేదా తెల్లని పెయింట్‌ వేయాలి.
  • జమ్ము, తాటి ఆకులు, గడ్డి లేదా గ్రీన్‌ నెట్‌లతో కప్పి ఉంచాలి.
  • షెడ్ల చుట్టూ గోనెసంచులు అల్లించి వాటిపై తరచూ నీటిని చల్లుతుండాలి.
  • షెడ్లలో ఫ్యాన్లు, స్ప్రింక్లర్లు, ఫాగర్లు వినియోగించడం వల్ల టెంపరేచర్ అదుపులో ఉంచే అవకాశం ఉంది.
  • నీళ్లను నేరుగా కోళ్లపై చల్లకూడదు.

"హైదరాబాద్ టు తిరుపతి" - గుంటూరు వెళ్లకుండానే నల్లగొండ, కడప మీదుగా నయా ట్రైన్!

పెళ్లి సంబంధాల వారాంతపు "సంత" - మీకు నచ్చితే డేటింగ్​కీ వెళ్లొచ్చు!

TAGGED:

POULTRY INDUSTRY
MEASURES FOR POULTRY CARE
SYMPTOMS OF HEATSTROKE IN CHICKENS
SUMMER HEATSTROKE IN CHICKENS
POULTRY SECTOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.