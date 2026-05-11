ఫోన్లకు బై, సమ్మర్ క్యాంప్లకు హాయ్ - పిల్లలకు వినోదంతో పాటు విజ్ఞానం
వేసవి సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్న పిల్లలు - విద్యార్థులను మెరికల్లా మార్చేలా కోచ్లను పెట్టిన ప్రభుత్వం - వాలీబాల్, కబడ్డీ, టెన్నిస్ వంటి క్రీడల్లో ట్రెయినింగ్ - వినోదంతోపాటు విజ్ఞానమూ పొందుతున్న చిచ్చర పిడుగులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 5:00 PM IST
Summer Camps in Vijayawada : వాలీబాల్, ఫుట్బాల్, బాక్సింగ్, కరాటే, డ్యాన్స్, స్మిమ్మింగ్, డ్రాయింగ్. ఏదో ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది పిల్లలకు. అయితే రోజంతా స్కూల్, ఆ తర్వాత ట్యూషన్ హోంవర్కులతో బిజీ షెడ్యూల్. ఆడుకోవడానికి సరిపడా సమయమే ఉండదు. అందుకే నచ్చింది చేసేయడానికి సరైన టైం సమ్మర్ హాలిడేస్. ఇందుకు తగ్గట్లుగానే పిల్లలు కూడా సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. ఫోన్, టీవీలకు బై చెబుతూ, సమ్మర్ క్యాంపులకు హాయ్ చెబుతున్నారు. వినోదంతో పాటు విజ్ఞానమూ పొందుతున్నారు.
అప్పట్లో వేసవి సెలవులొస్తే అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్లడమో, స్నేహితులతో గడపడమో చేసేవారు చాలా మంది. అయితే నేటి తరం పిల్లలు వేసవి సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. ఎప్పుడూ పుస్తకాలతో కుస్తీపట్టే వారు. వేసవి సెలవులను ఆటవిడుపుగా భావించడమే కాదు సరికొత్త అంశాలు నేర్చుకునేందుకు శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. ఇందుకోసం విజయవాడలో వేసవి శిబిరాలను శిక్షణా కేంద్రాలుగా మార్చుకున్నారు. నచ్చిన క్రీడలు, కళల్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ మెలకువలు నేర్చుకుంటారు. పిల్లల తాకిడితో క్రీడా శిక్షణ శిబిరాలు కళకళలాడుతున్నాయి.
సమ్మర్ క్యాంపులకు వచ్చే వారికి స్నాక్స్ అందజేత : ఫోన్లకు అతుక్కుపోకుండా మైదానాల వైపు బుడతల్ని ఆకర్షించేందుకు ప్రభుత్వం ఎక్కడికక్కడ వేసవి శిబిరాలు నిర్వహిస్తోంది. ప్రత్యేకంగా కోచ్లను పెట్టి మరీ విద్యార్థులను మెరికల్లా తీర్చిదిద్దుతోంది. సమ్మర్ క్యాంపులకు వచ్చే వారికి పోషకాలతో కూడిన స్నాక్స్ అందిస్తోంది.
శారీరక దారుఢ్యం కోసం ఎక్సర్ సైజులు : వేసవి క్రీడా శిబిరాల్లో చిచ్చర పిడుగుల్లా దూకుతున్నారు పిల్లలు. విజయవాడలో ఏ క్రీడా మైదానాన్ని చూసినా విద్యార్థులతో సందడిగా ఉంటున్నాయి. ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో వాలీబాల్, బాస్కెట్ బాల్, అథ్లెటిక్స్, బాక్సింగ్, జూడో, నెట్ బాల్, కబడ్డీ, టెన్నిస్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు. శారీరక దారుఢ్యం కోసం ఎక్సర్ సైజులు చేస్తున్నారు.
"స్కూల్కి వెళితే బుక్స్,గేమ్స్ ఉంటాయి. కానీ ఫిట్నెస్ ఉండదు. సమ్మర్ క్యాంపుల వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మాకు ఎగ్స్, పల్లీ చిక్కీ, మజ్జిగ ఇస్తున్నారు. నాలుగు ఏళ్లుగా వాలీబాల్ నేర్చుకుంటున్నాను. నేను బాగా డెవలప్ అయ్యాను. ఇక్కడ చాలా బాగా నేర్పిస్తున్నారు. ఏమైనా రాకపోతే చెబుతున్నారు. ఫిట్నెస్ విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం సమ్మర్ క్యాంపుల్లో స్నాక్స్ అందిస్తున్నారు. బాస్కెట్ బాల్ వల్ల ఫిట్నెస్తో పాటు హైట్ పెరుగుతాం. అదే విధంగా కొత్త కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవచ్చు. సమ్మర్ క్యాంపుల వ్లల కొత్త వాళ్లను కలవడం, వారితో మాట్లాడడం వల్ల చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు." - పిల్లలు
వేసవి సెలవులు ముగిసేలోపు నచ్చిన క్రీడలో రాణించాలని విద్యార్థులు పట్టుదలతో కృషి చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులైతే వ్యాపకాలను కాస్త పక్కనపెట్టి పిల్లల్ని సమ్మర్ క్యాంపులకు తీసుకొస్తున్నారు. వేసవి క్రీడా శిబిరాలతో ఫిట్నెస్తో పాటు మానసికోల్లాసం కలుగుతోందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.
