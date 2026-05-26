చిన్నారులకు విజ్ఞానం, వినోదం పంచుతున్న సమ్మర్ క్యాంప్లు
గ్రామీణ ప్రాంత చిన్నారులు అన్ని రంగాల్లో రాణించేలా సమ్మర్ క్యాంప్ - కస్తూర్బాగాంధీ బాలికల విద్యాలయంలో వేసవి శిబిరానికి అనూహ్య స్పందన - చిత్రలేఖనం, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, స్పీడ్ మ్యాథ్స్, డ్యాన్స్ అంశాలపై అవగాహన
Published : May 26, 2026 at 8:50 AM IST
Summer Camps in Wanaparthy Dist : ఏడాదంతా పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టిన చిన్నారులు పెన్ను, పుస్తకం వదిలి నృత్యం, నాట్యం వంటి కళలపై దృష్టి పెట్టారు. సినిమా స్టార్లు, ప్రముఖ సింగర్స్ మాదిరిగా పాటలు పాడుతూ స్టెప్పులేస్తున్నారు. తమలోని కళానైపుణ్యాన్ని వెలికితీస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంత చిన్నారులు అన్ని రంగాల్లో రాణించే లక్ష్యంతో వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరులోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన వేసవి శిబిరం విద్యార్థుల ఉన్నతికి ఉపయోగపడుతున్నాయి.
సమ్మర్ క్యాంప్లకు విశేష స్పందన : మారుమూల పల్లెల్లోని చిన్నారులకు చదువుకునేందుకు చాలా పరిమిత అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంగ్లిష్, డ్యాన్స్, సింగింగ్, కంప్యూటర్ వంటివి వారికి నేర్పేవారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. వారికి కొంత అవగాహన ఉన్నా పట్టణ వాసులతో పోలిస్తే బెరుకు, బిడియంతో ఆగిపోతారు. అలాంటి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపి నచ్చిన రంగంలో ఎదిగేలా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏటా సమ్మర్ క్యాంపులను ఏర్పాటు చేస్తోంది. వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరులోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంలో వేసవి శిబిరం అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. వివిధ కేజీబీవీల్లో సుమారు 70 విద్యార్థినులు తమకు నచ్చిన అంశాల్లో శిక్షణ పొందుతున్నారు.
వేసవి శిక్షణ శిబిరంలో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, మ్యూజిక్, డ్యాన్, స్పీడ్ మ్యాథ్స్ వంటివి నేర్పిస్తున్నారు. కూచిపూడి వంటి శాస్త్రీయ నృత్యంతో పాటు ప్రస్తుతం విపరీతంగా క్రేజ్ సాధించిన జానపద నృత్యంపైనా చిన్నారులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. దేశభక్తిని పెంపొందించడంతో పాటు తల్లిదండ్రులను, గురువులను గౌరవిస్తూ సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా మెలిగేలా స్ఫూర్తినిచ్చే పాటలను చిన్నారులకు నేర్పిస్తున్నారు. శిక్షకుల సూచనలకు అనుగుణంగా చిన్నారులు ఆసక్తిగా ఆడిపాడుతున్నారు.
విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించేలా : సమ్మర్ క్యాంపులో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, స్పీడ్ మ్యాథ్స్ పేరుతో వాటిపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. సులభమైన పద్ధతులలో బోధిస్తుండటంతో ఆంగ్లంలో భయం లేకుండా మాట్లాడగలుగుతున్నామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తమకు కంప్యూటరే తెలియక పోగా ఇప్పుడూ అనేక అంశాలపై పట్టు సాధించామని విద్యార్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా వివిధ అంశాలను నేర్పిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. వారిలోని సృజనాత్మకత పెరిగేలా చిత్రలేఖనం, ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ తదితరాలలో శిక్షణ ఇచ్చినట్లు వెల్లడిస్తున్నారు. సమ్మర్ క్యాంపులో శిక్షణపై విద్యార్థినులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు నచ్చిన అంశాల్లో మంచి స్థాయికి ఎదిగేందుకు ఈ శిక్షణ ఓ మెట్టులా ఉపయోగపడనుందని చెబుతున్నారు.
