స్కిల్​ఫుల్​ బాలభవన్​ : ఈ సెలవుల్లో ఇక్కడ చేరారంటే కావాల్సినన్ని నైపుణ్యాలు!

వేసవి శిక్షణా శిబిరాలతో అవసరమైన రంగంలో శిక్షణ - స్మార్ట్​ ఫోన్​, టీవీలకు చిన్నారులు పరిమితం కాకుండా ఉండేందుకూ ప్రయోజనం - నిజామాబాద్​ బాలభవన్​​ సమ్మర్​ క్యాంప్​నకు విశేష స్పందన

Nizamabad Bal Bhavan Summer Camp (ETV)
Published : May 8, 2026 at 7:55 PM IST

Nizamabad Bal Bhavan Summer Camp : వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే పిల్లలు ఒకప్పుడు రోడ్ల మీదే కనిపించేవారు. ఎండ తీవ్రత ఎంత ఉన్నా, వారికి మాత్రం అది వెన్నెలే! ఈత కొట్టడం, చెట్లు ఎక్కడం, సైకిల్​ తొక్కడం వంటివి నేర్చుకుంటూ శారీరకంగా ఎంతో ఉత్సాహంతో ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది. స్మార్ట్ ఫోన్లలో గేములు, రీల్స్​, ఆండ్రాయిడ్ టీవీ షోలతోనే సమయం గడిచిపోతోంది. ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు వారిని ఇంటి నుంచి బయటకు పోనివ్వడం లేదు. ప్రస్తుతం చిన్నారులకు అసలు శారీరక శ్రమే ఉండటం లేదంటే అతిశయోక్తి కాదేమో! కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో దీని నుంచి వేసవి శిక్షణా శిబిరాలు (సమ్మర్ క్యాంప్​) కాస్త ఉపశమనం కలిగిస్తున్నాయి.

చిన్నారులతో కోలాహలంగా : ఏడాదంతా పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టిన విద్యార్థులకు సమ్మర్‌ క్యాంపులు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. నిజామాబాద్‌ బాలభవన్‌ సైతం వేసవి శిబిరంలో చేరిన చిన్నారులతో కళకళలాడుతోంది. ఏప్రిల్‌ 20న ప్రారంభమైన ఈ సమ్మర్‌ క్యాంప్‌, జూన్‌ 10 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ క్యాంపులో చిత్ర లేఖనం, భరత నాట్యం, జానపద నృత్యం, కూచిపూడి, సంగీతంలో చిన్నారులకు శిక్షణనిస్తున్నారు. వీటితో పాటు మెహందీ, నీతి శ్లోకాలు, కథలు, పద్యాలు, స్కేటింగ్, యోగా, కర్రసాము, కుట్లు అల్లికలు, గ్లాస్ పెయింటింగ్‌ వంటి 30 అంశాల్లో తర్ఫీదునిస్తున్నారు. దీంతో ఈ బాలభవన్​కు విశేష స్పందన లభిస్తోంది.

ఇతర జిల్లాల నుంచీ : విద్యార్థులు వేసవి శిబిరంలోని అంశాలన్నింటినీ రెట్టింపు ఉత్సాహంతో నేర్చుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు చెందిన చిన్నారులు బంధువుల ఇంటి వద్ద ఉంటూ శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. బాల భవన్‌లో ప్రతి ఏటా నిర్వహించే ఈ వేసని శిబిరం ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. ఈ బాలభవన్​లో అనేక కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడంతో పాటు నచ్చిన అంశాల్లో నైపుణ్యం పొందుతున్నామని అంటున్నారు.

"మాది కరీంనగర్​. ఇటీవలే తొమ్మిదో తరగతి పూర్తయింది. వేసవి సెలవులు​ ఉండటంతో మా అమ్మమ్మ వాళ్ల ఇంటికి వచ్చాను. బాలభవన్​ సమ్మర్ క్యాంపులో కుట్లు, అల్లికలు, శ్లోకాలు, డ్యాన్స్, కర్రసాము నేర్చుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చేరడం నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తోంది" - కె.శ్రీపాద, విద్యార్థిని

ప్రతిభను మెరుగుపరుస్తుంది : ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఏడాది దాదాపు 725 మంది విద్యార్థులు బాలభవన్‌లో శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఒక్కొక్క విద్యార్థి ఐదు, ఆరు అంశాల్లో నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటున్నారు. చిన్నారులు ఎంపిక చేసుకున్న అంశంలో నిపుణులైన టీచర్లు, శిక్షకులు ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు తర్ఫీదునిస్తున్నారు. సెలవుల్లో విద్యార్థులు ఇంటికి పరిమితం కాకుండా ప్రతి అంశంలో ప్రతిభను పెంచేందుకు సమ్మర్‌ క్యాంపు దోహదపడుతుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

5 ఏళ్ల నుంచి 16 సంవత్సరాల వరకు : ఈ బాల భవన్​లో ముఖ్యంగా స్కేటింగ్, కర్రసాము నేర్చుకోవడానికి చిన్నారులు ఉత్సుకత చూపిస్తున్నారని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. 5 సంవత్సరాలు నిండిన చిన్నారుల నుంచి 16 ఏళ్లలోపు ఉన్న వారు అంటే ఇంటర్మీడియట్​ చదివిన విద్యార్థుల వరకు ఈ క్యాంపులో తమకు నచ్చిన అంశాన్ని నేర్చుకోవచ్చని తెలిపారు. ఇంటి దగ్గరే ఉండి ఫోన్లు, టీవీలకు అతుక్కుపోకుండా జిల్లా బాలభవన్​కు వచ్చి చిన్నారులు వారి వేసవి సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని బాలభవన్​ బోధన సిబ్బంది, తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"నేనిక్కడ 1989 నుంచి డ్రాయింగ్ టీచర్​గా చేస్తున్నాను. 2019లో రిటైరయ్యాను. పదవీ విరమణ చేసినా, ఇంకో పోస్టు లేకపోవడంతో మళ్లీ నా సేవలందిస్తున్నాను. దాదాపుగా 450 నుంచి 500 మంది పిల్లలకు డ్రాయింగ్ నేర్పిస్తున్నాను. క్రేయాన్స్​, షేడింగ్​ వర్క్ ఎలా చేయాలన్నది, బెస్ట్ అవుట్​ ఆఫ్​ వేస్ట్, జ్యూట్​ బ్యాగ్స్​ తయారీ వంటివి కూడా నేర్పిస్తున్నాను" - పుష్పలత, డ్రాయింగ్ టీచర్​

