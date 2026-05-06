ఫోన్లకు గుడ్బై, నైపుణ్యాలకు వెల్కమ్ - విజయవాడలో సందడిగా సమ్మర్ క్యాంపులు
టీవీలు, మొబైల్స్కు దూరంగా చిన్నారులు - ఆటవిడుపుతో పాటు అద్భుత నైపుణ్యాలకు పదును - విజయవాడ ఠాగూర్ గ్రంథాలయంలో కళకళలాడుతున్న వేసవి శిబిరాలు - చదరంగం నుంచి భగవద్గీత దాకా బహుముఖ శిక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 6:30 PM IST
Vijayawada Summer Camps : వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే ఒకప్పుడు సందడే సందడి. తాత, అమ్మమ్మల ఊళ్లకు పరుగు తీసేవారు. కాలువల్లో ఈతలు, మామిడి తోటల్లో ఆటలతో గడిపేవారు. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. పిల్లల చేతికి స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చేసింది. సెలవులు ఇస్తే చాలు టీవీలు, వీడియో గేమ్స్, మొబైల్ ఫోన్లకే పరిమితం అవుతున్నారు. ఈ డిజిటల్ మహమ్మారి నుంచి పిల్లలను బయటకు తెచ్చేందుకు తల్లిదండ్రులు సరికొత్త మార్గం ఎంచుకున్నారు. ఎప్పుడూ పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టే పిల్లలకు ఆటవిడుపుగా ఈ వేసవి శిక్షణ శిబిరాలకు (సమ్మర్ క్యాంపులు) పంపుతున్నారు. ఈ శిబిరాలు చిన్నారుల శారీరక, మానసిక వికాసానికి అద్భుతంగా దోహదం చేస్తున్నాయి.
వికసిస్తున్న నైపుణ్యం : ఇప్పుడున్న పోటీ ప్రపంచంలో కేవలం చదువు మాత్రమే సరిపోదు. ఇతర రంగాల్లో కూడా పిల్లలకు కనీస నైపుణ్యం ఉండాలి. పిల్లల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీయాలి. అందుకు ఈ శిబిరాలు గొప్ప వేదికగా మారుతున్నాయి. ఈ విషయం తల్లిదండ్రులకు బాగా అర్థమైంది. అందుకే తమ పిల్లలను సమ్మర్ క్యాంపులకు స్వయంగా తీసుకొస్తున్నారు. తమకు నచ్చిన రంగంలో శిక్షణ పొందుతూ చిన్నారులు ఎంతో ఉత్సాహంగా సేద తీరుతున్నారు. పిల్లల్లో, తల్లిదండ్రుల్లో మారుతున్న అభిరుచులకు ఈ వేసవి శిక్షణ కేంద్రాలు అద్దం పడుతున్నాయి.
ఠాగూర్ గ్రంథాలయంలో సందడి : విజయవాడ నగరంలోని ఠాగూర్ కేంద్ర గ్రంథాలయం ఈ వేసవిలో చిన్నారుల కోలాహలంతో కళకళలాడుతోంది. ఏటా ఇక్కడ విద్యాశాఖ, గ్రంథాలయ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక వేసవి శిబిరాలు నిర్వహిస్తారు. ఈసారి ఈ శిబిరాలకు ఊహించని స్థాయిలో విశేష స్పందన వస్తోంది. నగర నలుమూలల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఇక్కడికి తరలివస్తున్నారు. ఓ వైపు భానుడు భగభగమంటున్నాడు. ఎండలు మండిపోతున్నాయి. అయినా సరే తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఓపికగా పిల్లలను రోజూ ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నారు.
"మేము సండేస్ కూడా ఇక్కడికి వస్తాం. బిర్యానీ తినడానికి బాక్స్లు తెస్తారు కదా, ఆ మూతల మీద ఆర్ట్ ఎలా వేయాలో మాకు నేర్పించారు. పెయింటింగ్ బ్రష్ హోల్డింగ్ చేయడం నేర్పించారు. గ్లాస్ పెయింటింగ్తో డ్రాయింగ్, పేపర్ మీద డ్రాయింగ్ వేశాం. వేస్ట్ సిరప్ బాటిల్స్ మీద కూడా డ్రాయింగ్ ఎలా చేయాలో నేర్పించారు." - విద్యార్థులు
ఒక్కటేంటి, అన్నీ నేర్పిస్తున్నారు! : ఇక్కడ సంప్రదాయం నుంచి ఆధునికత వరకు అన్నీ అంశాలు నేర్పిస్తున్నారు. పిల్లల మేధస్సుకు పదును పెట్టేలా చదరంగం ఆడిస్తున్నారు. భగవద్గీత పఠనం నేర్పుతున్నారు. మాతృభాషపై మమకారం పెంచేలా తెలుగు అక్షరాలు దిద్దిస్తున్నారు. స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్ తరగతులు చెబుతున్నారు. డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్ వంటి కళల్లో తర్పీదు ఇస్తున్నారు. వృథా వస్తువులతో (పేపర్ క్రాఫ్ట్స్) అందమైన బొమ్మలు తయారు చేయడం నేర్పుతున్నారు. కూచిపూడి నాట్యం, నాటకాలు ప్రదర్శించడం అలవాటు చేస్తున్నారు. పర్యావరణ స్పృహ పెంచేలా చిన్నచిన్న కుండల్లో మొక్కలు పెంచడం నేర్పుతున్నారు. పుస్తక పఠనం, నీతి కథలు చెప్పడం వంటివి అలవాటు చేస్తున్నారు.
"లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మా బాబు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు. డ్రాయింగ్, తెలుగు నేర్చుకోవడంలో వాడు చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. డ్రాయింగ్ చాలా బాగా వేస్తున్నాడు. బయట మనం ఎంత డబ్బులు కట్టినా అందరితో కలిపి నేర్పిస్తారు. కానీ ఇక్కడ స్పెషల్ ఇంట్రస్ట్ తీసుకుని నేర్పిస్తున్నారు. ఇక్కడ తెలుగు క్లాసులు, చెస్, డ్రాయింగ్, కూచిపూడి నాట్యం లాంటివి నేర్పిస్తున్నారు. పిల్లలు రకరకాల స్కూళ్లలో చదువుతున్నా, ఇక్కడ మాత్రం ఒకచోట చేరి ఒక కుటుంబం లాగా ఉంటూ నేర్చుకుంటున్నారు. టీచర్స్ కూడా చాలా బాగా చెబుతున్నారు."- విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు
జూన్ 6 వరకు క్యాంపులు : ఒక్కో విద్యార్థి తమ ఆసక్తిని, సమయాన్ని బట్టి రెండు, మూడు అంశాలను ఎంచుకుంటున్నారు. శిక్షకులు కూడా ప్రతి విద్యార్థిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. విభిన్న పాఠశాలలకు చెందిన పిల్లలంతా ఇక్కడ ఒకే చోట చేరి ఒక కుటుంబంలా కలిసిపోయారు. ఏప్రిల్ 28న ప్రారంభమైన ఈ సమ్మర్ క్యాంపులు జూన్ 6 వరకు కొనసాగనున్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి వేసవి శిబిరాలకు మంచి స్పందన కనిపిస్తోందని నిర్వాహకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"సెలవుల్లో పిల్లలు ఇళ్లలో ఉండి ఫోన్లు చూసుకుంటూ ఉంటారు. అలా కాకుండా పిల్లలకు పనికిరాని వేస్ట్ వస్తువులతో కూడా ఉపయోగకరంగా ఎలా తయారు చేయాలో మేం నేర్పిస్తున్నాం. వారికి హోం వర్క్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఎవరికైనా పుట్టిన రోజున గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలంటే కొనడం ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అవుతోంది. అందుకే వాళ్ల ఓన్ క్రియేటివిటీతో గిఫ్ట్స్ ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తున్నాం." -సౌందర్య, శిక్షకురాలు
