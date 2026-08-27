ETV Bharat / state

బడికి రాని ఉపాధ్యాయులు - పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతున్న యువతి

దశాబ్దాల తరబడి రోడ్డు సౌకర్యం లేని సుల్లారి గ్రామం - సంపంగిపాడు పంచాయతీ కేంద్రానికి వెళ్లాలంటే నాలుగు కిలోమీటర్ల నడవాల్సిందే - సుల్లారి గ్రామంలో పాఠశాల ఉన్న విధులకు రాని ఉపాధ్యాయులు

Sullari Govt School Issue
పిల్లల కోసం ఉపాధ్యాయురాలిగా మారిన యువతి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sullari Govt School Issue : శాస్త్రసాంకేతిక రంగలో మనం ప్రపంచంతో పోటీ పడుతున్నాం. కానీ దేశంలోని చాలా ప్రాంతాలకు ఇప్పటికీ సరైన రహదారి సౌకర్యాలు లేవు. ఇక కొండకోనల్లో ఉండే గిరిజనుల పరిస్థితి మరీ దయనీయం. ఇప్పటికీ అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో వారు ఉన్నారు. అక్కడ వారికి సరైన రోడ్లుండవు, వసతులు కానరావు, పక్కాగృహాలు కనాకష్టం. ఏ పురుగో ముట్టినా, ప్రాణం చేతగాక అనారోగ్యం ప్రాణం మీదకు తెచ్చిన డోలీ మోతలే ఆధారం. నేటికీ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన అనేది వారికి ఒక అందని కలగానే మిగిలిపోయాయి.

ఇక గిరిజన గ్రామాల్లోని పాఠశాలల్లో విధులు నిర్వహించేందుకు ఉపాధ్యాయులు వెనుకడుగేస్తున్నారు! ఎందుకంటే సరైన రహదారులు లేకపోవడంతో పాటు కొండకోనల గుండా వాగులు, గెడ్డలు దాటుతూ ముందుకు సాగాల్సిన పరిస్థితి. ఆ గ్రామంలోనూ అలాంటి పరిస్థితే నెలకొంది. ఇదే విషయాన్ని గమనించిన ఓ యువతి విద్యార్థులకు చదువు రావాలని లక్ష్యంతో తానే ఉపాధ్యాయురాలిగా మారి పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తోంది. మరి ఇదెక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

పిల్లల కోసం ఉపాధ్యాయురాలిగా మారిన యువతి (ETV Bharat)

Sullari Village Problems : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని సాలూరు మండలం సంపంగిపాడు పంచాయతీ పరిధిలో సుల్లారి గ్రామం ఉంది. దశాబ్దాల తరబడి ఈ గ్రామానికి కనీసం రహదారి సౌకర్యం కూడా లేదు. ఇక సంపగిపాడు పంచాయతీ కేంద్రానికి వెళ్లాలంటే గెడ్డ దాటుకుని దాదాపు నాలుగు కిలోమీటర్లు నడవాల్సిందే. సుల్లారి గ్రామంలో ఉన్న గిరిజన సంక్షేమ ప్రాథమిక పాఠశాలకు టీచర్​ను నియమించలేదు. దీంతో విధుల సర్దుబాటులో దలైవలసలో పని చేస్తున్న టీచర్​ను ఇక్కడికి కేటాయించారు.

ఆ టీచర్​ మూడు రోజులు పాటు దలైవలస పాఠశాలలోనూ మరో మూడు రోజులు సుల్లారి గ్రామంలో ఉన్న పాఠశాలలోనూ విధులు నిర్వహిస్తున్నారని విద్యాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ వాస్తవానికి సుల్లారి గ్రామంలో ఉన్న పాఠశాలకు ఉపాధ్యాయులు ఎవ్వరూ రావడం లేదు. దీంతో పదోతరగతి వరకు చదువుకున్న స్థానికరాలైన ఉష తానే ఉపాధ్యాయురాలిగా మారి పిల్లలకు చదువు చెబుతోంది. అంతేకాక తన నాలుగు నెలల బిడ్డను ఉయ్యాలలో జోకొడుతూ మరో మూడేళ్ల కుమారుడిని కూడా అదే బడిలో చేర్పించి వారికి పాఠాలు బోధిస్తోంది.

"నేను పదో తరగతి వరకు చదివాను. ఈ పాఠశాలలో 27 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. నాలుగు నెలల బిడ్డతో పాటు మరో మూడేళ్ల కుమారుడు కూడా నాతో పాటే ఉంటారు. మా ఆయన కూలి పనులకు వెళ్తారు. ఇక్కడి పిల్లలకు పాఠాలు అర్ధమయ్యేలా చెబుతున్నాను." - ఉష, స్థానికురాలు

ఇక్కడ ఒకటి, రెండు తరగతుల విద్యార్థులు కలిసి 27 మంది ఉన్నారు. సుల్లారితోపాటు సమీపంలో ఉన్న నేరేడువలస గ్రామంలోని విద్యార్థులకు కూడా ఇది ఒక్కటే పాఠశాల. ఇదే విషయమై ఐటీడీఏ డీడీ విజయశాంతిని వివరణ కోరగా సీఆర్టీలను నియమించినా ఇంకా కొందరు ఆయా పాఠశాలలకు వెళ్లకుండా మార్పు చేయాలని కోరుతున్నారని చెప్పారు. ఇవాళ్టితో ఆ సమస్య తీరిందని అందరినీ ఆయా బడులకు పంపామని ఆమె తెలిపారు.

గుర్రాలు, గాడిదలపై జెండాలతో గిరిజనులు - రోడ్డు కోసం వినూత్న నిరసన

విద్యార్థినికి జ్వరం - 6 కిలోమీటర్లు వీపుపై మోస్తూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన వార్డెన్​

TAGGED:

SULLARI VILLAGE PROBLEMS
SAMPANGIPADU VILLAGE ISSUE
SULLARI GOVT SCHOOL ISSUE
SULLARI SCHOOL WITHOUT TEACHERS
WOMAN TURNS TEACHER FOR CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.