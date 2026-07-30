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ఎల్‌నినో తీవ్రతను తగ్గించుకునేలా దిశానిర్దేశం - అందుబాటులోకి 'సుఖరక్షక్' యాప్​

సూపర్ ఎల్‌నినో తీవ్రతను తగ్గించుకునేలా దిశానిర్దేశం - 'సుఖరక్షక్' కృత్రిమ మేధస్సు యాప్‌ను పరిచయం చేసిన పరిశోధకులు - ల్యాప్‌టాప్, డెస్క్‌టాప్‌లతో పాటు ఫోన్​ యాప్​గా ఉపయోగించుకునేలా రూపకల్పన

Super Elnino Mitigation
Super Elnino Mitigation (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 3:46 PM IST

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Super Elnino Mitigation : ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వచ్చే భారీ వర్షాలు, తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల నుంచి ప్రకృతిని, జీవరాశిని కాపాడటానికి ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని శ్రీలంకకు చెందిన అంతర్జాతీయ నీటి యాజమాన్య సంస్థ శాస్త్రవేత్త గిరిరాజ్ అమర్నాథ్ అన్నారు. అనంతపురం జిల్లా రేకులకుంట వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రంలో వ్యవసాయ రంగ నిపుణులకు సూపర్ ఎల్‌నినో తీవ్రతను తగ్గించుకునేలా దిశానిర్దేశం చేసే 'సుఖరక్షక్' కృత్రిమ మేధస్సు యాప్‌ను పరిచయం చేశారు.

సూపర్ ఎల్‌నినోతో ఎదురయ్యే నష్టంపై ప్రపంచ దేశాలను అప్రమత్తం చేసేలా ఈ యాప్‌ను రూపొందించినట్లు గిరిరాజ్ అమర్నాథ్ తెలిపారు. ల్యాప్‌టాప్, డెస్క్‌టాప్‌లలో ఈ యాప్ ద్వారా అందించే సమాచారాన్ని, సూచనలను స్పష్టంగా చూడవచ్చని ఆయన చెప్పారు. మొబైల్ యాప్‌గా కూడా రైతులు దీన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని ప్రాంతీయ భాషల్లో సమాచారాన్ని చూసేలా రూపొందించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు నీటి యాజమాన్య పద్ధతులపైనే పరిశోధనలు చేసిన తాము, సూపర్ ఎల్‌నినోతో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయి నుంచి డేటా సేకరించి అందరికీ అందుబాటులో ఉంచుతున్నట్లు డా. గిరిరాజ్ అమర్నాథ్ చెప్పారు.

ఎల్‌నినో తీవ్రతను తగ్గించుకునేలా దిశానిర్దేశం (ETV Bharat)

"మేము కరువు పర్యవేక్షణ, అంచనా సాధనాల ఆధారంగా 'సుఖరక్షక్' అనే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యాప్‌ను అభివృద్ధి చేశాం. కరువు పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసి, నిర్వహించే రైతులు, అధికారుల ప్రయోజనం కోసం మేము దీనిని ప్రవేశపెట్టాం. దీనిని గూగుల్, AWS సహకారంతో రూపొందించాం. ఈ యాప్ వార, నెల, త్రైమాసిక కాలాలకు సంబంధించిన డేటాను అందిస్తుంది. వర్షం పడుతుందా లేదా, అంచనా వేసిన వర్షపాతం పరిమాణం, కరువు ప్రభావాన్ని నివారించడానికి ఏ పంటలను పండించవచ్చనే సమాచారాన్ని ఇది అందిస్తుంది. రైతులు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా దీనిని ఉపయోగించుకునేలా, భారతదేశం అంతటా ఉపయోగించడానికి వీలుగా మేము దీనిని బహుళ భాషలలో అందుబాటులో ఉంచి రూపొందించాం. ఇది ప్రతిఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభం"-గిరిరాజ్ అమర్నాథ్,అంతర్జాతీయ నీటి యాజమాన్య సంస్థ శాస్త్రవేత్త.

వర్షాధార పంటల కోసమే : 'సుఖరక్షక్' అనేది పరిపాలకులు, శాస్త్రవేత్తలు, శాఖాధికారుల నుంచి రైతుల వరకు ప్రతిఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండేలా సరళమైన భాషలో రూపొందించిన ఒక కరువు నిర్వహణ యాప్ అని విజయశంకర్ బాబు పేర్కొన్నారు. ఇంతకుముందు పంటలకు సంబంధించిన అనేక యాప్‌లను చూసినప్పటికీ, ఇది ప్రత్యేకంగా వర్షాధార వ్యవసాయం కోసం రూపొందించిందని ఆయన తెలిపారు. ఇది పంటల ఎంపిక, వర్షపు నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడంపై మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుందని అన్నారు. సాధారణ పంట కాలంలో ఏ పంటలు వేయాలి, ఒకవేళ పంట కాలం తప్పిపోతే ఏ ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవాలి, తీసుకోవలసిన అవసరమైన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అనే విషయాలపై ఈ యాప్ అవగాహన కల్పిస్తుందని విజయశంకర్ బాబు వివరించారు. ఈ యాప్ ప్రతి రైతుకు అందుబాటులో ఉండేలా, ప్రతిఒక్కరూ సులభంగా అర్థం చేసుకునేలా చేయడానికి తాము కృషి చేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు.

"'సుఖరక్షక్' అనేది పరిపాలకులు,శాస్త్రవేత్తలు, శాఖాధికారుల నుంచి రైతుల వరకు ప్రతిఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండేలా సరళమైన భాషలో రూపొందించిన ఒక కరువు నిర్వహణ యాప్. మనం ఇంతకుముందు పంటలకు సంబంధించిన అనేక యాప్‌లను చూసినప్పటికీ,ఇది ప్రత్యేకంగా వర్షాధార వ్యవసాయం కోసం రూపొందించారు. ఇది పంటల ఎంపిక, వర్షపు నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడంపై మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది. సాధారణ పంట కాలంలో ఏ పంటలు వేయాలి,ఒకవేళ పంట కాలం తప్పిపోతే ఏ ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవాలి, తీసుకోవలసిన అవసరమైన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అనే విషయాలపై ఈ యాప్ అవగాహన కల్పిస్తుంది. ఈ యాప్ ప్రతి రైతుకు అందుబాటులో ఉండేలా, ప్రతి ఒక్కరూ సులభంగా అర్థం చేసుకునేలా చేయడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాం" - విజయశంకర్ బాబు, ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, రేకులకుంట వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం.

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