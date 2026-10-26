మార్కెట్ ఫుల్, సాగు డల్ - ఎల్నినో దెబ్బకు పరిమితంగానే చెరకు పంట
El Nino Effect On Sugarcane : చెరకు పంటపై ఎల్నినో ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. తెలంగాణలో చెరకు రైతులు పెట్టుకున్న అంచనాలు ఫలించలేవు. దీంతో ఈ ఏడాది రైతులు చెరకు సాగు పరిమితంగానే చేయగలిగారు.
Published : October 26, 2026 at 6:02 PM IST
El Niño Effect On Sugarcane : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో చెరకు పంటకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా చెరకు ఉత్పత్తులకు డిమాండ్, చక్కెర ధరలు పెరగడంతో తెలంగాణలోనూ ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో చెరకు సాగు విస్తరిస్తుందని ఆశించినప్పటికీ 'ఎల్ నినో' ప్రభావం ఈ అంచనాలను దెబ్బతీసింది.
వర్షాభావం నీటి కొరత కారణంగా రైతులు పరిమిత విస్తీర్ణంలోనే చెరకును సాగు చేయగలిగారు. మొత్తం 55,739 ఎకరాల లక్ష్యానికి గాను, కేవలం 40,987 ఎకరాల్లోనే సాగు జరిగింది. అంటే లక్ష్యంలో 74 శాతం మాత్రమే పూర్తయింది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో మాత్రం 28,035 ఎకరాల లక్ష్యానికి వ్యతిరేకంగా 34,249 ఎకరాల్లో చెరకు సాగు కాగా, ఇతర జిల్లాల్లో సాగు గణనీయంగా తగ్గింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో గత ఏడాది 1,200 ఎకరాల్లో చెరకు సాగు చేయగా ఈ ఏడాది ఒక్క ఎకరంలో కూడా సాగు కాలేదు.
వర్షాలు లేకపోవడంతో, ఈ సీజన్లో దిగుబడి సగానికి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. బోరుబావుల్లో నీటి మట్టాలు తగ్గిపోతున్నాయి. ఎనిమిది ఎకరాల్లో చెరకు సాగు చేశాను. ఎకరాకు రూ.30,000 పెట్టుబడి పెట్టాను. గతంలో ఎకరాకు 40 టన్నుల వరకు దిగుబడి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు కేవలం 20 నుంచి 30 టన్నుల మధ్యే వచ్చేలా కనిపిస్తోంది
- యాదయ్య, వికారాబాద్ జిల్లా
అధికంగా డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ వెనకడుగే
పెట్రోల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇథనాల్ ఉత్పత్తిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. మొలాసిస్తో పాటు చెరకు రసం, చక్కెర, చక్కెర సిరప్ నుంచి కూడా ఇథనాల్ను తయారు చేయడానికి అనుమతులు లభించడంతో, దేశవ్యాప్తంగా చెరకుకు డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. గతంలో కేవలం బెల్లం, చక్కెర తయారీపైనే దృష్టి సారించిన ఉత్పత్తిదారులు, ఇప్పుడు మంచి ధర లభిస్తున్న ఇథనాల్ తయారీ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా చెరకు సాగు విస్తరిస్తోంది. తెలంగాణలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని వ్యవసాయ శాఖ భావించినప్పటికీ, రైతుల ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ వర్షాలు లేకపోవడంతో వారు సాగుకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది.
గతంలో పది ఎకరాల్లో చెరకు సాగు చేసేవాడిని. ఈ ఏడాది వర్షాలు లేకపోవడంతో కేవలం 1.30 ఎకరాల్లో మాత్రమే పంట వేశాను. వర్షాలు లేని పరిస్థితి కొనసాగుతుండటంతో కనీసం ఈ పంట కూడా చేతికి వస్తుందో లేదోననే భయం పెరుగుతోంది - బుచ్చి రెడ్డి, జగిత్యాల జిల్లా
చక్కెర కర్మాగారాల మూతతో తగ్గిన సాగు
రెండు దశాబ్దాల క్రితం ప్రభుత్వ, సహకార రంగాల్లోని నిజాం షుగర్స్ కర్మాగారాలకు తోడు ప్రైవేట్ చక్కెర కర్మాగారాలతో రాష్ట్రంలో చక్కెర ఉత్పత్తి గణనీయంగా ఉండేది. కాలక్రమేణా వీటిలో చాలా కర్మాగారాలు మూతపడటంతో ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ చక్కెర కర్మాగారాలు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి. నిజాం షుగర్స్, పలు సహకార చక్కెర కర్మాగారాలు మూతపడటం వల్ల చెరకు సాగు భారీగా తగ్గింది. బోధన్, ముత్యంపేట, నిజామాబాద్లలోని చక్కెర కర్మాగారాలను పునరుద్ధరిస్తామని వరుస ప్రభుత్వాలు హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ హామీలు ఇంకా నెరవేరలేదు. గత దశాబ్ద కాలంగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించే బాధ్యతను మంత్రివర్గ ఉపసంఘాలకు అప్పగించారు. అయితే అనేక సమావేశాలు, చర్చలు జరిగినప్పటికీ పునరుద్ధరణ దిశగా ఎటువంటి నిర్దిష్టమైన చర్యలు చేపట్టడం లేదని విమర్శలు ఉన్నాయి.
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